Ford-Werke Köln entwickeln leistungsstarke Zugmaschine für Automotive-Logistik

Ford-Werke Köln entwickeln den F-MAX Lowliner für Automotive-Logistik

Der F-MAX Lowliner wurde in enger Zusammenarbeit zwischen den Ford-Werken Köln, F-Trucks Deutschland und Ford Otosan speziell für die Anforderungen der Automotive-Logistik entwickelt. Mit einer Auflieger-Innenhöhe von drei Metern erfüllt er die speziellen Anforderungen dieser Branche. Durch die Verwendung einer speziellen Bereifung und Sattelkupplung konnte die geforderte Aufsattelhöhe von 940 Millimetern erreicht werden. In einem Praxistest der Ford-Werke Köln hat sich der F-MAX Lowliner als äußerst zuverlässig und leistungsstark erwiesen.

Am 18. März fand eine feierliche Schlüsselübergabe in den Ford-Werken in Köln statt, bei der Bernhard Kerscher, der geschäftsführende Gesellschafter von F-Trucks Deutschland, Markus Gotzen, den Transport Operations Manager der Ford-Werke Köln, die Schlüssel der neuen Fahrzeuge übergab. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Ford Trucks Deutschland, Ford Otosan und den Ford-Werken Köln konnte ein maßgeschneidertes Fahrzeug entwickelt werden, das genau auf die spezifischen Bedürfnisse der Ford-Werke Köln zugeschnitten ist.

Die modifizierten Fahrzeuge von Ford Trucks wurden speziell nach den Wünschen der Kunden angepasst und bieten maßgeschneiderte Lösungen für die Automotive-Logistik. Durch ihre Anwendung wird nicht nur die europaweite Automotive-Logistik unterstützt, sondern auch deren Effizienz und Leistungsfähigkeit verbessert. Ford Trucks beweist mit diesem Ansatz, dass sie im Team innovative Lösungen entwickeln können, und setzt ihren Leitgedanken „Sharing the Load – #Together“ konsequent um.

Die enge Zusammenarbeit zwischen Ford Trucks Deutschland, Ford Otosan und den Ford-Werken Köln hat zur Entwicklung des F-MAX Lowliner geführt. Dieses Fahrzeug wurde speziell für die Anforderungen der Automotive-Logistik optimiert und bietet eine hohe Leistungsfähigkeit sowie Zuverlässigkeit. Es erfreut sich zudem großer Beliebtheit bei den Fahrern, da es ihnen ein effizientes und komfortables Arbeiten ermöglicht. Ford Trucks setzt mit maßgeschneiderten Lösungen und dem Leitgedanken „Sharing the Load – #Together“ neue Maßstäbe in der Automotive-Logistik.