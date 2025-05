Smarte Supply Chains Forum in Dachau: Logistik neu denken

In Dachau bei München findet am 8. Juli das Fachforum „Smarte Supply Chains: Die Weichen in der E-Commerce-Logistik stellen“ von LOGISTIK HEUTE statt. Logistikverantwortliche und Entscheider erhalten praxisnahe Einblicke in Best Practices von Unternehmen wie Ludwig Meister und Bex Technologies. Im Fokus stehen Themen wie KI-gestützte Robotik, automatisierte Verpackungsprozesse und datenbasierte Optimierung von Lieferketten. Hochrangige Vertreter aus Industrie und Handel diskutieren innovative Strategien für volatile Märkte und knüpfen wertvolle Kontakte.



Steigende E-Commerce-Umsätze in Deutschland trotz geopolitischer Risiken und Verunsicherung

Der E-Commerce in Deutschland verzeichnet laut dem Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh) nach dreijähriger Stagnation erstmals wieder wachsende Bruttoumsätze. Gleichzeitig belasten anhaltende geopolitische Spannungen zwischen den USA und der EU, der Konflikt in der Ukraine sowie eine unsichere Investitionsstimmung die Unternehmen. Wirtschaftsexperten prognostizieren solides Wachstum erst ab 2026. Angesichts dieser Rahmenbedingungen rückt für Logistikverantwortliche vor allem Flexibilität in den Fokus: Intelligente Supply-Chain-Konzepte mit KI-gestützter Automatisierung und optimierten Datenflüssen stärken die Resilienz.

Am 8. Juli treffen sich Fach- und Führungskräfte aus Logistik und E-Commerce bei LOGISTIK HEUTE in Zusammenarbeit mit dem HUSS-VERLAG in den Räumen der Ludwig Meister GmbH & Co. KG in Dachau bei München. Die Teilnehmern erhalten praxisnahe Einblicke in aktuellen und bewährten Methoden des Supply Chain Management, tauschen sich mit Experten von Sonepar Suisse AG, Comi Collective Mind GmbH sowie Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH aus und knüpfen wertvolle Kontakte.

In Vorträgen und Panel-Diskussionen teilen führende Logistikexperten Einblicke in Supply Chain Management und KI-Anwendungen. Benjamin Ertl von Sonepar Suisse AG beleuchtet strategische Netzwerkgestaltung, während Florian Buk von Comi Collective Mind GmbH innovative KI-Lösungen für Warenflüsse vorstellt. Fabian Plentz und Christian Krebs erläutern Prozessoptimierung bei Rutronik, Lennart Paul berichtet über smarte Verpackung, Max Meister gewährt Einblicke in automatisierte Lagertechnik. Joshua Linn und Isabelle Gierl präsentieren Konzepte. Sandra Lehmann moderiert den Austausch.

Teilnehmer erhalten bei Ludwig Meister exklusive Einblicke in die Wertschöpfungskette des Supply Chain Management Awards 2024-Gewinners. Hochautomatisierte Lagersysteme sorgen für effiziente Materiallagerung und -bereitstellung, während KI-gestützte Robotiklösungen eigenständig Kommissionier- und Förderaufgaben übernehmen. Vollautomatisierte Verpackungsprozesse erhöhen Durchsatz und Qualität. Eine verbesserte, konsolidierte Datenbasis ermöglicht Echtzeitsteuerungen und kontinuierliche Prozessoptimierungen. So beweist Ludwig Meister anschaulich, wie strategischer Technologieeinsatz Logistikprozesse in volatilen Märkten stabilisiert, resilient gestaltet und gleichzeitig Wettbewerbsvorteile sichert, dabei erfolgreich stetig wächst.

Die Fachveranstaltung „Smarte Supply Chains“ von LOGISTIK HEUTE richtet sich an Fach- und Führungskräfte im Logistikbereich und präsentiert einen umfassenden Einblick in moderne technologische Entwicklungen. Praxisorientierte Beispiele wie automatisierte Lagertechnik, KI-basierte Robotik und datengetriebene Steuerungssysteme veranschaulichen, wie Unternehmen ihre Supply-Chain-Performance steigern. Zusätzlich ermöglicht das Forum den direkten Austausch mit Branchenexperten. Gemeinsam werden Best Practices diskutiert und Strategien erarbeitet, um E-Commerce-Logistik resilient und zukunftssicher zu gestalten. Dabei fördert es nachhaltiges Wachstum.