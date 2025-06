Euro Industry integriert FAMATEC-Manipulatoren für mehr Effizienz und Sicherheit

Manipulatoren gehören heute in zahlreichen Industriebereichen zur unverzichtbaren Ausstattung der Produktionslinien. Mit ihrer pneumatischen und elektronischen Technologie ermöglichen sie das sichere Heben, Transportieren und präzise Positionieren unterschiedlichster Werkstücke. Euro Industry ergänzt nun sein Portfolio durch die Integration des italienischen Anbieters FAMATEC. Dessen Handlingsysteme reduzieren physische Belastungen der Anwender und unterstützen ergonomische Arbeitsabläufe. Gleichzeitig steigert diese Kombination aus Technologie und Service die Gesamteffizienz und Arbeitssicherheit stabilisiert und fördert nachhaltig Produktionsprozesse direkt.



Pneumatische und elektronische Manipulatoren heben Lasten sicher und effizient

Manipulatoren kombinieren pneumatische und elektronische Komponenten zu Handlingsystemen, die in Logistik und Produktion dazu dienen, Bauteile und Werkzeuge sicher anzuheben, zu befördern und präzise zu positionieren. Durch den Einsatz automatisierter Kraftübertragung werden Fertigungsprozesse nachhaltig optimiert und Taktzeiten verkürzt, was die Gesamtleistung von Produktionslinien erhöht. Gleichzeitig unterstützt die ergonomische Gestaltung der Geräte Mitarbeiter aktiv, reduziert körperliche Belastungen, beugt Muskel-Skelett-Erkrankungen vor und verbessert die Arbeitssicherheit am Arbeitsplatz. Darüber steigert es die Prozessqualität.

Norditalienischer Spezialist FAMATEC ergänzt Euro Industry um innovative Manipulatorenlösungen

Die in Norditalien beheimatete FAMATEC entwickelt wegweisende Industrie-Manipulatoren und erweitert das Produktangebot von Euro Industry um innovative Lösungen. Dank dieser Kooperation profitieren Kunden von sechs neuen Komponenten und einem zusätzlichen Portfolio für sichere Handhabung. Durch die Integration der sieben Produktkategorien optimieren Unternehmen ihre Produktionsprozesse, reduzieren körperliche Belastung bei den Bedienern und gewährleisten permanent gleichbleibende Qualitätsstandards entlang der gesamten Fertigungskette. Die spezialisierten Greifarm-Lösungen unterstützen effizientes Materialhandling und fördern ergonomisches Arbeiten nachhaltig.

Individuell anpassbare Saugnäpfe für komplexe Werkstückgeometrien und sicheren Halt

Die Friendly-Serie setzt auf modular anpassbare Saugnäpfe, die sich dank flexibler Formgebung und variabler Anordnung optimal an komplexe Konturen von Werkstücken anpassen. Durch individuelle Konfiguration gewährleisten sie sicheren Halt auf unterschiedlichen Materialien, Oberflächen und Formen. Leichte bis mittelschwere Lasten lassen sich damit mühelos handhaben, körperliche Anstrengung entfällt weitgehend. Dies steigert Ergonomie und Produktivität, minimiert Ausfallzeiten und sichert konstante Qualität in vielfältigen Fertigungs- und Logistikanwendungen und erhöht gleichzeitig Anwenderzufriedenheit dauerhaft signifikant.

PZero-Reihe bietet maßgefertigte Backen und vielfältige Klemmoptionen bis 800 kg

Die PZero-Baureihe kombiniert beschichtete, passgenau gefertigte Spannbacken mit einer Auswahl an Klemmtypen, darunter selbstzentrierende Einheiten und Spreizdorne. Sie ermöglicht das sichere Heben und Positionieren von Lasten bis zu 800 Kilogramm mit minimalem Kraftaufwand. Durch die modulare Konfiguration lassen sich Greifarme und Backenanordnungen präzise auf individuelle Produkteigenschaften abstimmen. Dadurch wird eine konstante Spannkraft gewährleistet und die Prozesssicherheit in automatisierten Fertigungs- und Montageabläufen deutlich erhöht. verschleißarmem Betrieb. Langfristige Wartungsintervalle reduzieren Ausfallrisiken.

Mastro-Manipulatoren heben bis tausend Kilogramm präzise vertikal am Haken

Die Mastro-Manipulatoren setzen auf starre oder flexible Gelenkarme sowie präzise Seilsysteme, um vertikale Lasten bis zu 1000 Kilogramm sicher und sanft zu bewegen. Dank der kontrollierten Hubtechnologie entfallen ungewollte Rückstöße, wodurch Bauteile punktgenau positioniert werden. Diese Serie eignet sich besonders für Anwendungen, die eine nahezu schwerelose Gleitbewegung erfordern, da sie Anwender entlastet, die Ergonomie verbessert und Produktionsprozesse sowohl in Feinmontage als auch im Schwerlastbereich optimiert und Wartungsaufwände langfristig reduziert nachhaltig.

Vaquo-Manipulatoren: Kompakte Venturi-Vakuumpads heben bis zu 50 kg sicher

Die Vaquo-Manipulatoren ermöglichen das sichere Heben und Fördern von Lasten bis zu fünfzig Kilogramm mithilfe eines integrierten Venturi-Vakuumsystems. Selbst poröse oder unregelmäßig geformte Werkstücke werden stabil und schonend transportiert. Das vakuumgenerierende Saugsystem arbeitet direkt im Pad, wodurch der Installationsaufwand minimiert wird und Wartungszyklen deutlich reduziert werden. Aufgrund ihrer kompakten Bauweise integrieren sich die Geräte flexibel in bestehende Produktionslinien und erweitern die FAMATEC-Palette um eine vielseitige und effiziente Lösung für Vakuumanwendungen.

Euro Industry nutzt FAMATEC-Manipulatoren für ergonomische und effiziente Produktionsprozesse

Die Integration der FAMATEC-Manipulatoren der Serien Friendly, PZero, Mastro und Vaquo erweitert das Leistungsspektrum von Euro Industry und festigt seine Rolle als verlässlicher Partner für Fertigungs- und Logistikprozesse. Die innovativen Handhabungssysteme entlasten Mitarbeiter körperlich, minimieren Unfallrisiken und sorgen für durchgängig hohe Arbeitssicherheit. Gleichzeitig optimieren sie Materialfluss und Prozessgeschwindigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Anwender profitieren von gesteigerter Effizienz, ergonomischer Arbeitsplatzgestaltung und messbaren Produktivitätsgewinnen. Die Lösung bietet langfristige Kostenersparnisse und einfache Integration.