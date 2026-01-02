FTS X MOVE 1200 optimiert Materialfluss im Agrarteilezentrum präzise

Das neue Ersatzteilzentrum eines Führer Landtechnikherstellers nutzt das autonome Transportsystem X MOVE 1200 von ek robotics – a NEURA brand zur durchgängigen Versorgung zwischen einem Hochregallager mit 21.600 Stellplätzen und den angrenzenden Kommissionier- und Konsolidierungsbereichen. Zehn Transportplattformen bringen den Materialfluss mit über 200 Fahrten pro Stunde in Gang. Eine vorgelagerte Simulation, eine kompakte Fahrzeugkonstruktion sowie ein Referenzbesuch bei Rittal in Haiger sichern hohe Verfügbarkeit, reibungslose Abläufe und maximale Effizienz im Betrieb.



Zehn autonome X MOVE Plattformen optimieren Warenfluss im Ersatzteillager

Zehn autonome Transportplattformen der Baureihe X MOVE sorgen im Ersatzteilzentrum für einen effizienten Materialfluss zwischen dem automatischen Hochregallager mit etwa 21.600 Stellplätzen und den angrenzenden Kommissionier- sowie Konsolidierungsbereichen. Die Transportroboter sind für einen Zweischichtbetrieb ausgelegt und unterstützen durch permanente Automatisierung Prozesssicherheit. Fachkräftemangel wird abgefedert, während Kostendruck durch optimierte Abläufe reduziert wird. Die robuste Fahrzeugtechnik gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit und ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Logistikprozesse und nachhaltige strategische Optimierung.

Transportroboter X MOVE 1200 tragen 1.200 Kilogramm pro Einheit

Die Transportroboter der Baureihe X MOVE 1200 verfügen über integrierte Hubbalken, die Lasten bis zu 1.200 kg je Einheit zuverlässig heben. Sie bewegen sich entlang einer etwa 300 Meter langen Fahrstrecke und orientieren sich mittels Konturnavigation unterstützt durch Reflektoren. Auch in beengten Bereichen erlauben sie hohe Durchsatzraten. Eine im Vorfeld durchgeführte Materialflusssimulation belegte mehr als 200 Transporte pro Stunde und gewährleistet eine dauerhaft hohe Verfügbarkeit. Dieses Zusammenspiel optimiert Abläufe effektiv und verlässlich.

Datenbasierte Materialflusssimulation und Rittal-Referenz bestätigen ek robotics Kompetenz vollumfänglich

Die Entscheidung fiel nach einer umfassenden Materialflusssimulation, welche die präzise Dimensionierung und flexible Skalierbarkeit des Transportsystems belegte. Eine Exkursion zum Referenzstandort von Rittal in Haiger lieferte weitere Belege für die Lösungskompetenz von ek robotics – inklusive detaillierter Konzeption, nahtloser Softwareintegration und langfristigem Lifecycle-Support. Durch die Verbindung von datenbasierter Planung, zuverlässiger Navigation und platzsparenden Fahrzeugplattformen lassen sich potenzielle Risiken minimieren und Betriebskosten nachhaltig senken und fördern effiziente Materialflüsse für stabile Abläufe.

FTS-Flotte liefert 200 Fahrten pro Stunde für stabile Prozesse

Im regulären Betrieb gewährleistet die Flotte fahrerloser Transportsysteme eine präzise, taktgerechte Belieferung der Kommissionier- und Konsolidierungsbereiche. Anschließend erfolgt eine vollautomatische Übergabe an das Hochregallager ohne manuelle Eingriffe. Die validierte Transportkapazität von etwa 200 Fahrten pro Stunde sichert auch bei kurzfristig auftretenden Spitzenlasten eine konstante Materialversorgung und Prozessstabilität. Dadurch werden die Voraussetzungen für spätere Digitalisierungsinitiativen und mögliche Erweiterungsmaßnahmen des Landtechnikunternehmens nachhaltig geschaffen und gewährleistet langfristig optimale, effiziente Betriebsabläufe im gesamten Ersatzteilzentrum.

FTS X MOVE 1200 steigert Ersatzteilzentrumseffizienz mit hoher Durchsatzleistung

Das fahrerlose Transportsystem X MOVE 1200 von ek robotics – a NEURA brand optimiert den Materialfluss im Ersatzteilzentrum nachhaltig. Mit einer Traglast von 1200 Kilogramm und kompakter Bauweise ermöglicht es hohe Förderraten auf begrenzter Fläche. Dank präziser Konturnavigation und vorab durchgeführter Materialflusssimulation bleibt der Warenumschlag unterbrechungsfrei. Die modulare Architektur skaliert mit den Anforderungen, unterstützt einen unterbrechungsfreien Zwei-Schicht-Betrieb, reduziert Betriebskosten und schafft langfristige Perspektiven für nachhaltiges Wachstum. Sie sichert langfristige Wettbewerbsfähigkeit.