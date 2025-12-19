G DATA feiert vier Jahrzehnte Innovation mit positiver Nachrichtenveranstaltung

Die Veranstaltung „Endlich gute Nachrichten“ auf der Königsallee in Bochum versammelte 200 Teilnehmer, um positive Entwicklungen zu würdigen. Im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums von G DATA CyberDefense präsentierten Moderatoren Tim Niedernolte und Christoph Waffenschmidt ein interaktives Programm mit Quiz, Musik und Impulsbeiträgen. Globale Fortschritte, regionale Initiativen und inspirierende Erfolgsgeschichten standen im Zentrum. Die Mischung aus Information, Unterhaltung und Networking bot den Gästen neue Perspektiven und Motivation für ihre tägliche Arbeit.



Lüning präsentieren positive Beispiele und feiern vierzig Jahre Innovationskraft

Auf dem G DATA Campus stellten Jessika Lüning und Andreas Lüning inspirierende Beispiele vor, darunter die weltweit rückläufige Kindersterblichkeit und die Entwicklung der Innovationsregion Mark 51°7 im Ruhrgebiet. Im interaktiven Good News Quiz maßen die Teilnehmern ihr Wissen zu positiven Entwicklungen aus Bochum und gingen mit fundierten Antworten ins Rennen. Parallel feierte das Unternehmen sein vierzigjähriges Bestehen als Symbol nachhaltiger Innovationskraft, längerfristiger Standorttreue, zukunftsgerichteter Planung, regionaler Wirtschaftsentwicklung und konstruktiver Zusammenarbeit.

Andreas Lüning ruft zu positivem Denken und resilientem Handeln

AUSGEHEND VON ANDREAS LÜNINGS APPELL HEBT DIESES STATEMENT DIE BEDEUTUNG EINER POSITIVEN HALTUNG HERVOR, UM FORTSCHRITT ZU ERMÖGLICHEN. ER BETONT, DASS DAUERFRUST HEMMT, WÄHREND ERFOLGE DURCH ZUVERSICHT UND MUT ENTSTEHEN. DER DIALOG IN BOCHUM SYMBOLISIERT DEN IDEENAUSTAUSCH, BEI DEM TEILNEHMER GEMEINSAM INNOVATIVE LÖSUNGEN ERARBEITEN. DIESE DENKWEISE FÖRDERT DIE UNTERNEHMENSKULTUR BEI G DATA UND STÄRKT DIE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT IN DER SECURITY-COMMUNITY. AUF DIESE WEISE FÖRDERT ES ZUSÄTZLICH AGILES HANDELN IM GESAMTEN TEAM.

Freiwillige suchen positive Schlagzeilen: Seltenes Phänomen in Zeitungen Alltag

Im interaktiven Spiel „Cookie Cutter“ durchforsteten zwei freiwillige Teilnehmer gedruckte Tageszeitungen nach positiven Schlagzeilen und verdeutlichten damit, wie rar solche Meldungen im aktuellen Nachrichtendefizit geworden sind. Anschließend gewährte Journalistin und Autorin Jenifer Girke ausführliche Einblicke in ihren Arbeitsalltag, erläuterte redaktionelle Entscheidungsprozesse und moderierte eine Gesprächsrunde mit den Gästen. Diskutiert wurde vor allem der tiefgreifende Wandel im Medienkonsum, der in Zeiten überwiegend negativer Berichterstattung neue Formate erfordert und innovative Ansätze entwickelt.

Miriam Schäfer und Band präsentieren Musicalsongs beim Get-together Security-Profis

Der musikalische Teil wurde von Miriam Schäfer und ihrer Band gestaltet, die ausgewählte Lieder aus dem Musical „Judith und das Wunder der Schöpfung“ präsentierten, dessen Premiere für das Jahr 2026 in Dortmund angekündigt ist. Im Anschluss an die Darbietung lud das Get-together die Teilnehmern zu einem ungezwungenen Austausch ein. Security-Experten nutzten diese Gelegenheit, um informell Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und Best-Practice-Beispiele aus ihrer täglichen Arbeit zu diskutieren intensiv gemeinsam.

Endlich gute Nachrichten stellt Erfolge, Visionen und Impulse vor

Das Format Endlich gute Nachrichten wurde von Tim Niedernolte und Christoph Waffenschmidt ins Leben gerufen und fokussiert sich auf positiv belegte Ereignisse, Erfolge und optimistische Perspektiven für die Zukunft. Über Talkrunden, Interviews, ein interaktives Quiz sowie musikalische Darbietungen adressiert die Veranstaltung bewusst jene Themen, die im regulären Nachrichtenmix zu kurz kommen. Dabei fördert sie aktives Engagement, stärkt kollektive Zuversicht und etabliert einen konstruktiven Gegenpol zu negativen Informationsströmen und Nachhaltigkeit. Resilienz.

G DATA Campus Bochum verbindet Jubiläum mit konstruktivem Perspektivwechsel

Die von G DATA CyberDefense ausgerichtete Veranstaltung auf dem Campus in Bochum kombinierte feierliche Würdigung des 40-jährigen Firmenbestehens mit einer Öffnung des Blickwinkels auf positive Nachrichten und Lösungsansätze. Teilnehmer Fachleute aus dem Bereich IT-Sicherheit nutzten das Forum zum intensiven Austausch, erweiterten ihre Netzwerke, erhielten motivierende Anregungen und stärkten ihren Zusammenhalt. Durch Impulsvorträge, Quizformate und musikalische Beiträge wurde das Gemeinschaftsgefühl gefördert und neue Ideen für Innovationskraft, Resilienz und zuversichtliches Unternehmertum generiert.