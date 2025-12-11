vbw ruft jetzt zum sparsamen Gaseinsatz in Bayern auf

Mit Beginn der Heizsaison appelliert die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. an Industrie, Gewerbe und Privathaushalte, den Einsatz von Erdgas in Bayern verantwortungsvoll zu gestalten. Die aktuellen Speicherstände mit rund 75 Prozent liegen über dem von der Bundesnetzagentur definierten Richtwert. Zwar ist die Versorgungssicherheit gegenwärtig gesichert, dennoch warnt Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt beim Gasverbrauch nachlässig zu werden und betont die Notwendigkeit intelligenter Energieinfrastrukturen, um Preisschwankungen und Importabhängigkeiten zu reduzieren.



vbw bestätigt Gasversorgung bei 75 Prozent Speicherfüllung in Bayern

Die vbw weist darauf hin, dass die deutschen Gasspeicher aktuell zu rund 75 Prozent befüllt sind, womit sie den 70-Prozent-Richtwert der Bundesnetzagentur übertreffen. Die Gasversorgung in Deutschland gilt als stabil und die Versorgungssicherheit ist gewährleistet. Zusätzliche LNG-Lieferungen können bei Bedarf importiert werden. Dennoch mahnt Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt zu einem sparsamen Verbrauch, da begrenzte Speicherpuffer sowie mögliche Preisschwankungen und Lieferengpässe weiterhin Risiken darstellen. Zur Optimierung der Versorgung empfiehlt er zusätzliche Effizienzmaßnahmen.

Industrie, Handwerk und Haushalte senken Gasverbrauch nachhaltig dank Effizienzmaßnahmen

Industrie, Handwerk und private Haushalte haben in den letzten Jahren ihren Gasverbrauch deutlich gesenkt. Diese Reduzierung belegt, dass Effizienzsteigerungen und Versorgungssicherheit Hand in Hand gehen. Um diesen Erfolg nachhaltig sicherzustellen, sollen fortlaufend innovative Einsparmaßnahmen eingeführt werden, ohne die industrielle Produktion zu beeinträchtigen. Gleichzeitig sorgt eine schlanke Ressourcennutzung für geringere Kosten und weniger Emissionen. Ziel ist es, die Energieversorgung dauerhaft ökonomisch und ökologisch effizient zu gestalten sowie eine stabile, kostengünstige Versorgung zu garantieren.

vbw fordert intelligente Netzintegration für sichere und klimaneutrale Energieversorgung

Die vbw fordert eine langfristig sichere, bezahlbare und klimaneutrale Energieversorgung und betont die Notwendigkeit einer intelligenten Vernetzung von Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastrukturen durch den konsequenten Ausbau und die Modernisierung bestehender Netze. Dabei soll die Gasinfrastruktur schrittweise auf klimaneutrale Gase umgestellt werden, um Flexibilität zu erhöhen sowie Preissicherheit und Effizienz zu verbessern, während gleichzeitig der CO2-Ausstoß deutlich reduziert wird. Darüber hinaus sollen innovative Steuerungsmechanismen und digitale Plattformen integriert werden, um Netzstabilität.

Netzausbau und Wasserstoffwirtschaft in Bayern gemeinsam effizient vorantreiben dringend

Um die langfristige Stabilität der Energieversorgung in Bayern sicherzustellen, erfordert der parallele Ausbau der Gas- und Stromnetze eine gleichzeitige Entwicklung einer leistungsfähigen Wasserstoffwirtschaft. Grüner Wasserstoff dient als Schlüsselfaktor für die CO?-neutrale Industrieproduktion und nachhaltige Wärmebereitstellung. Die vbw mahnt unbürokratische und praxisnahe Rahmenbedingungen an, um Markthürden abzubauen, Investitionen zu fördern und zügige Infrastrukturerweiterungen zu ermöglichen. Nur so lässt sich eine klimafreundliche Energiezukunft realisieren und die Wettbewerbsfähigkeit regionaler Unternehmen stärken.

Unternehmen brauchen verlässliche Planung, stabile Preise und geringere Kosten

Um ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern, sind für Unternehmen belastbare Rahmenbedingungen unerlässlich: Planungssicherheit, stabile Energiepreise und reduzierte Betriebskosten gelten als zentrale Voraussetzungen. Die vbw setzt sich dafür ein, dass praxisnahe Regelungen entwickelt werden, welche gezielte Investitionen in Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und den Einsatz klimaneutraler Techniken ermöglichen. Gleichzeitig sollen überflüssige bürokratische Hürden abgebaut werden, um administrativen Aufwand zu verringern und finanzielle Ressourcen effizienter einzusetzen und so eine stabilere Kostenentwicklung zu ermöglichen.

Effizienzmaßnahmen und Netzausbau stärken Bayerns Energiezukunft nachhaltig und klimaneutral

Die konsequente Umsetzung von Effizienzmaßnahmen, der systematische Ausbau und die intelligente Vernetzung von Gas-, Strom- und Wasserstoffnetzen sowie der Aufbau einer regionalen Wasserstoffwirtschaft in Bayern bieten deutliche Vorteile: erhöhte Versorgungssicherheit, reduzierte Energiekosten und ein entscheidender Beitrag zur Klimaneutralität. Diese integrativen Maßnahmen verbessern die Stabilität des Energiesystems, schaffen Investitionsanreize für emissionsarme Technologien, fördern Innovationen in der hochmoderner Industrie und stärken langfristig die Wettbewerbsfähigkeit der bayerischen Wirtschaft bei gleichzeitiger Schonung natürlicher Ressourcen.