GeBE liefert modularisierten COMPACT Plus Thermodrucker für PAARI SB-Terminals

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik aus Germering stattet die PAARI GmbH in Erfurt mit modularen COMPACT Plus Kiosk-Thermodruckern aus. Die plug-and-play-fähigen Geräte drucken Besucherausweise, QR-Codes und Wägescheine mit bis zu 250 mm pro Sekunde. Integrierte Presenter- und Near-Paper-End-Sensoren steigern die Prozesssicherheit, indem sie Ausgabe- und Papierstand überwachen. Ein werkzeugloser Montagebügel ermöglicht schnelle Wartung und Austausch. Thomas Stanelle betont die langjährige Zusammenarbeit seit zwanzig Jahren und die hohe Druckqualität und kurze Austauschzeiten.



GeBE COMPACT Plus Thermodrucker optimieren SBT Virtus Selbstbedienungs-Terminals zuverlässig

Die GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH in Germering stattet die neue Selbstbedienterminal-Reihe SBT Virtus der PAARI GmbH in Erfurt mit ihren modularen Thermodruckern der Serie COMPACT Plus aus. Die Plug-and-play-Einbaukits ermöglichen eine schnelle Integration und sind seit zwanzig Jahren bewährter Standard. In der kundenspezifischen Sonderausführung drucken die kompakten Drucker Besucherausweise, QR-Codes und Wägescheine. Ihre hohe Druckgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit optimieren Prozesse in Yard-Management und Wägetechnik und reduzieren gleichzeitig Ausfallzeiten signifikant nachhaltig.

Leistungsstark COMPACT Plus Drucker bedrucken 82,5 mm Medien mit 250 mm/s

Die COMPACT Plus Drucker nehmen Papierrollen mit einer maximalen Breite von 82,5 Millimetern auf und verarbeiten Materialstärken zwischen 70 und 115 Mikrometern. Mit einer maximalen Druckgeschwindigkeit von 250 Millimetern pro Sekunde ermöglichen sie kurzfristige Abwicklung hoher Druckvolumina. Das rasche Beschriften von Etiketten, Tickets oder Barcodeanwendungen optimiert Logistikprozesse in Hof und Werk. Die präzise Mechanik gewährleistet gleichbleibend hohe Druckqualität und zuverlässige Verfügbarkeit im industriellen Betrieb. Reduziert Stillstandszeiten signifikant und steigert Wirtschaftlichkeit.

Optimierte Dokumentenausgabe durch Presenter und Sensorik im hochzuverlässigen PAARI-Terminal

Das PAARI-Selbstbedienterminal verfügt über eine integrierte Presenter-Einheit, welche die frisch geschnittenen Ausdrucke zuverlässig in Position hält, bis sie vom Anwender entnommen werden. Ein eingebauter Exit-Sensor registriert automatisch den Entnahmevorgang und übermittelt ein Signal an die Steuerung. Ergänzt wird das System durch einen Near Paper End-Sensor, der rechtzeitig alarmiert, sobald der Papiervorrat zur Neige geht. Dadurch lassen sich ungeplante Unterbrechungen minimieren und der Nachschub effizient organisieren, um den Betrieb dauerhaft sicherzustellen.

Werkzeugloses Ein- und Ausclipsen spart Servicezeit vor Ort effizient

Mit dem optionalen Montagebügel der COMPACT Plus Serie lässt sich die Thermodruckeinheit werkzeuglos in Sekundenschnelle ein- und ausclipsen. Aufwändiges Abschrauben entfällt vollständig, wodurch Servicearbeiten vor Ort deutlich beschleunigt werden. Techniker können Wartungsintervalle effizienter gestalten und Druckmodule binnen kürzester Zeit austauschen. Dies senkt Ausfallzeiten auf ein Minimum und gewährleistet einen unterbrechungsarmen Betrieb. Der Montagebügel erhöht die Verfügbarkeit der Systeme und optimiert den gesamten Serviceprozess nachhaltig und senkt Folgekosten durch schnellen Ersatz.

Thomas Stanelle betont Qualitätspartnerschaft mit GeBE über 20 Jahre

Thomas Stanelle, technischer Leiter bei PAARI, hebt die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit mit GeBE hervor und lobt die in den SB-Terminals eingesetzten Thermodrucker für ihre herausragende Leistung. Er unterstreicht, dass die Drucker sämtliche Anforderungen an Druckqualität, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit in vollem Umfang erfüllen und schätzt die kundenspezifische Flexibilität des Herstellers. Mit Blick in die Zukunft freut er sich auf mindestens weitere zwanzig Jahre gemeinsamer Innovation und Entwicklung für partnerschaftlichen Erfolg hinzu.

GeBE feiert 60 Jahre industrielle Thermodruckkompetenz mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten

Die GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH mit Sitz in Germering ist seit über vier Jahrzehnten einer der führenden Anbieter industrieller Thermodrucklösungen. Im Jahr 2025 feiert das traditionsreiche Familienunternehmen sein 60-jähriges Bestehen kann dabei auf jahrelange Erfahrung und kontinuierliche Innovationskraft verweisen. Die robusten und leistungsfähigen Thermodrucksysteme finden Anwendung in den Bereichen Logistik, Medizintechnik, Automatisierung sowie weiteren industriellen Sektoren. Weitere Informationen zum gesamten Produktspektrum stehen auf der offiziellen Webseite www.gebe.net zur Verfügung.

Modulare COMPACT Plus Drucker liefern zuverlässige Etiketten, senken Ausfallzeiten

Modulare GeBE COMPACT Plus Thermodrucker bieten Labeling-Fans und Industrieanwendern gleichermaßen praxisorientierte Vorteile durch hohe Druckgeschwindigkeit, intelligente Sensorik sowie werkzeugfreie Wartung. Diese Drucksysteme ermöglichen reibungslose Prozesse, reduzieren ungeplante Ausfallzeiten und gewährleisten eine effiziente Materialnachschubsteuerung. Die bewährte Kooperation mit PAARI bestätigt die Zuverlässigkeit und Flexibilität dieser Thermodrucklösungen, während effizientes Design und Plug-and-Play-Prinzip langfristige Investitionssicherheit schaffen. Anwender profitieren dank Qualität und zugeschnittener Anpassung nachhaltig. Unterstützt durch responsive Wartungsservices und modulare Erweiterungsmöglichkeiten. Optimierte Leistung.