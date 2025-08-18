GeBE VARIO Plus Thermodrucker für effiziente, kompakte Linerless-Etikettierlösungen vorgestellt

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik präsentiert auf der Fachpack die neue GeBE-VARIO Plus Baureihe für Linerless Etikettierlösungen. Die kompakten Thermodrucker reduzieren den Platzbedarf und ermöglichen wirtschaftlichere Print-&-Apply-Systeme. Ein schneller Papierendewechsel in unter 60 Sekunden und der hoch belastbare integrierte Abschneider bewältigt zwei Millionen Schnitte ohne Wartung. Die rückstandsfrei Arbeiter Schneideeinheit senkt Stillstandszeiten. Flexibel anpassbar schon bei geringen Stückzahlen befriedigen die Geräte vielfältige Branchenanforderungen und reduzieren damit Betriebskosten nachhaltig in unterschiedlichsten Branchen.



Kompakte GeBE-VARIO Plus Thermodrucker passen ideal in beengte Einbauräume

Mit kompakten Abmessungen von 224 × 106 × 100 mm (B × H × T) bleibt Freiraum in kompakten Einbausituationen. Die Thermodrucker der GeBE-VARIO Plus Reihe sind in Ausführungen mit einer Druckbreite von 4 Zoll oder 6 Zoll erhältlich. Beide Varianten arbeiten mit einer Auflösung von 203 dpi und erreichen eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 200 Millimetern pro Sekunde. Sie ermöglichen die Erstellung von bis zu 60 Tickets pro Minute.

Neue GeBE-VARIO Plus Thermodrucker wechseln Rollen in sechzig Sekunden

Im Vergleich zu konventionellen Thermodruckern, bei denen der Rollenwechsel häufig mehrere Minuten in Anspruch nimmt, bewältigt die GeBE-VARIO Plus Serie den gesamten Wechselprozess in weniger als sechzig Sekunden. Dadurch reduzieren sich die Wartungsintervalle erheblich, da wiederholte Unterbrechungen entfallen. Gleichzeitig steigt die Anlagenverfügbarkeit spürbar an, was insbesondere in hochautomatisierten Produktions- und Versandlinien zu einer deutlichen Effizienzsteigerung führt und kostspielige Stillstandszeiten minimiert. Diese Optimierung trägt nachhaltig zu reibungslosen Abläufen bei und Produktivität.

Integrierter Abschneider liefert zwei Millionen rückstandsfreie Schnitte ohne Reinigung

Im Rahmen umfangreicher Dauerprüfungen mit dem vom Hersteller empfohlenen Linerless-Etikettenmaterial konnte der integrierte Abschneider beeindruckende etwa zwei Millionen Schnittzyklen absolvieren, ohne klebrige Rückstände zu hinterlassen. Der kontinuierliche Betrieb gewährleistet eine Reduzierung von Wartungsintervallen und senkt die Instandhaltungskosten. Gleichzeitig bleibt die Anlagenverfügbarkeit hoch, sodass in anspruchsvollen Hochleistungsumgebungen störungsfreie Produktions- und Versandprozesse realisiert werden. Testdaten bestätigen die herausragende Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb. Damit bietet das System langfristig kalkulierbare Betriebskosten und maximale Prozesssicherheit für Anwender.

VARIO Plus Thermodrucker: Standardlösung mit passgenauen Anpassungen ab Kleinserie

GeBE stellt mit den VARIO Plus Thermodruckern eine flexible Standardlösung bereit, die bereits bei kleinen Stückzahlen durch kundenspezifische Anpassungen individualisiert werden kann. Die robusten Geräte eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen in Logistik, Transport, Lagerhaltung, Einzelhandel und Verpackungsprozessen. Dank ihrer Fähigkeit, Linerless-Etiketten ohne Trägerpapier zu verarbeiten, fördern sie nachhaltige Druckprozesse und reduzieren Materialaufwand. So lassen sich Effizienz und Wirtschaftlichkeit in modernen Produktions- und Versandumgebungen steigern. Wartungsaufwand senkend, langfristig optimiert.

GeBE in Germering fertigt seit 1985 innovative OEM-Thermodrucksysteme Linerless-Lösungen

Seit 1985 hat GeBE Elektronik und Feinwerktechnik seinen Hauptsitz in Germering und spezialisiert sich auf die Entwicklung und Fertigung individueller OEM-Thermodrucksysteme, Linerless-Drucklösungen und intuitiver Bedieneinheiten für vielfältige Branchen. Der stetige Anspruch an höchste Qualitätsstandards, die Bereitschaft zur flexiblen Anpassung an kundenspezifische Anforderungen sowie ein ausgeprägter Innovationsgeist prägen das Unternehmen nachhaltig. Auszeichnungen und Referenzen bestätigen die herausragende Leistungsfähigkeit. Weitere Details zu Produkten und Serviceleistungen können Interessierte jederzeit unter www.gebe.net abrufen.

GeBE-VARIO Plus Thermodrucker bieten minimalen Platzbedarf und maximale Effizienz

Die GeBE-VARIO Plus Thermodrucker definieren die Leistungsfähigkeit von Linerless-Kennzeichnungslösungen neu und überzeugen durch ihr kompaktes Gehäuse, ultraschnelle Rollenwechselvorgänge, einen robusten, wartungsfreien Abschneider sowie ein hohes Maß an Individualisierbarkeit. Nutzer profitieren von merklich reduzierten Stillstandszeiten und niedrigeren Betriebskosten, während die gesteigerte Prozesssicherheit zusätzliche Effizienz gewährleistet. Diese Eigenschaften machen sie ideal für anspruchsvolle Print-&-Apply-Anwendungen in Logistik, Lagerverwaltung und Verpackungsprozessen. Moderne Technik und langlebige Komponenten sichern langfristig störungsfreie Abläufe und höchste dauerhafte Zuverlässigkeit.