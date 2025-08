Gebrüder Weiss eröffnet offiziell Philippinen-Gesellschaft am 1. August 2025

Zum 1. August 2025 gründet Gebrüder Weiss eine Landesgesellschaft auf den Philippinen und eröffnet damit erstmals eine Niederlassung in Manila. Mit dieser Entscheidung reagiert der Logistiker auf die steigende wirtschaftliche Bedeutung des Inselstaats, erweitert sein Standortnetz in Asien und Ozeanien und bietet Kunden zusätzliche Transportverbindungen in dynamischen Wachstumsregionen. Bereits zuvor hatte das Unternehmen eine eigene Landesorganisation in Thailand installiert und dort erfolgreich Logistikdienstleistungen etabliert. Die Neueröffnung stärkt effiziente globale Supply-Chain-Services.



Philippinen unter Top Ten Asiens: BIP stark, Handel wächst

Mit einem Bruttoinlandsprodukt, das die Philippinen zu einer der zehn führenden Volkswirtschaften Asiens macht, pflegt das Land intensive Handelsbeziehungen zu den USA, China, Japan, Südkorea und Singapur – Märkten, in denen Gebrüder Weiss bereits vertreten ist. Im Jahr 2024 lag das Exportvolumen bei rund 73 Milliarden US-Dollar, während Importe Waren im Wert von knapp 135 Milliarden US-Dollar erfassten. Elektronische Erzeugnisse, Konsumgüter, Lebensmittel und Rohstoffe zählen zu den meistgefragten bedeutenden Warengruppen.

Mit dem Start seiner neuen Niederlassung in Manila setzt Gebrüder Weiss auf einen 14-köpfigen Fachbereich, der internationale Luft-und Seefrachtprozesse organisiert, Zollformalitäten abwickelt und nationale Landtransporte koordiniert. Das Unternehmen beabsichtigt, das Serviceangebot systematisch zu erweitern, um künftig maßgeschneiderte Logistiklösungen für die Branchen High-Tech, Automobilindustrie und Konsumgüter bereitzustellen. Ziel ist ein umfassendes Supply-Chain-Management vor Ort, das Kunden effiziente Abläufe und optimierte Lieferketten gewährleistet. Zudem plant es, mittels digitaler Plattformen Netzwerke zu stärken.

Manila ermöglicht dank Hafen, Flughafen und Freihandelszonen schnelle Logistikketten

Manila dient als industrielles und wirtschaftliches Zentrum der Philippinen und verfügt über unmittelbare Anbindungen an internationale Seehäfen sowie den Flughafen Ninoy Aquino. Durch die zentrale Lage zwischen den Freihandelszonen Clark, Subic und Cavite wird der Standort zum optimalen Ausgangspunkt für regionale und globale Logistikprozesse. Diese umfassend ausgebaute Infrastruktur ermöglicht verkürzte Transitzeiten, minimiert Zwischenstopps und gewährleistet reibungslose, effiziente Transportabläufe entlang sämtlicher Lieferketten und senkt gleichzeitig Logistikkosten signifikant und steigert Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig.

Durch den Schritt in den philippinischen Markt steigert Gebrüder Weiss seine Präsenz in Asien und Ozeanien auf insgesamt zehn Länder: Australien, Greater China, Japan, Malaysia, Neuseeland, Singapur, Südkorea, Thailand, Vietnam sowie die Philippinen. Das erweiterte regionale Netzwerk besteht aus 36 Niederlassungen mit rund 800 Beschäftigten. Diese Expansion verbessert die globale Lieferkette, verkürzt Transportwege und ermöglicht Kunden in dynamischen Wachstumsregionen effizientere und direktere Logistiklösungen zur optimalen Versorgung. Sie bieten innovative Services.

