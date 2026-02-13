Die GENEART GmbH ist vor fünfundzwanzig Jahren als Ausgründung der Universität Regensburg im BioPark Regensburg gestartet und setzte frühzeitig auf vollständig automatisierte DNA-Syntheseverfahren. Unter Integration fortschrittlicher mikrochip-basierter Oligonukleotid-Synthese-Technologien lieferte das Unternehmen schnell synthetische Gene in hoher Stückzahl. Heute firmiert GENEART als Teil von Thermo Fisher Scientific und nutzt skalierbare IT-Prozesse sowie den kostenfreien GeneOptimizerTM, um Proteinexpressionen weltweit in Forschung und Pharmaindustrie entscheidend zu beschleunigen und unterstützt internationale Projektpartner kontinuierlich erfolgreich.



1999 begann BioPark Regensburg erste automatisierte Gentherstellung durch Geneart-Gründung

Im Jahr 1999 entschied sich Professor Ralf Wagner am Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Universität Regensburg, die damals zwölfmonatige Herstellung künstlicher Gene zu beschleunigen, um seine HIV-Impfstoffforschung zu optimieren. Er entwickelte gemeinsam mit Kollegen spezielle Software und passte bestehende Laborgeräte an. Eben diese technische Innovation führte zur Gründung der BioPark Regensburg GmbH, die den Grundstein für die automatisierte Gentherstellung legte, weiter vorantrieb effizient.

Geneart dank BioPark, Bayern und BMBF massives Wachstum erlebt

Unterstützt vom BioPark Regensburg, Freistaat Bayern und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung entwickelte sich Geneart in Zeit zu einem Führer Anbieter automatisierter Gensynthese. Der Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgte 2006. Vier Jahre später übernahm Life Technologies das Unternehmen, 2014 folgte die Integration in Thermo Fisher Scientific. Während anfangs nur einige Gene jährlich synthetisiert wurden, produziert man heute innerhalb weniger Tage deutlich tausende parallel gefertigte, weltweit und effizient versandte synthetische DNA-Moleküle.

Hohe IT-Investitionen treiben mikrochipbasierte Oligonukleotid-Synthese zu Effizienz und Skalierung

Intensive finanzielle Mittel wurden gezielt in digitale Prozessoptimierungen, verkleinerte Reaktionsvolumina und automatisierte Fertigungsstrecken investiert, um die Produktion synthetischer Gene signifikant zu beschleunigen. Die Schlüsselinnovation liegt in der mikrochip-basierten Oligonukleotid-Synthese, welche durch nahtlose Automatisierung sämtliche Arbeitsschritte integriert. Durch die datengetriebene Steuerung von Syntheseparametern auf extrem kleinem Raum erreichen Labore weltweit gleichzeitig höchste Effizienz, Skalierbarkeit und Reproduzierbarkeit bei hohem Durchsatz und bester Qualität. Innovationen werden kontinuierlich weiterentwickelt und optimiert. Kosten werden minimiert.

Thermo Fisher erweitert Portfolio um globalen Gene-to-Protein-Service für Biopharmaziewelt

Thermo Fisher Scientific hat das Geneart-Portfolio um einen Gene-to-Protein-Service ergänzt. Dabei wird synthetisch hergestellte DNA unmittelbar in Säugerzelllinien transfiziert und dort zur Proteinproduktion angeregt. Dieser Service richtet sich insbesondere an Biopharma-Unternehmen weltweit, die auf Antikörperforschung spezialisiert sind. Durch automatisierte Abläufe und optimierte Zellkulturverfahren ermöglicht der Service beschleunigte Testzyklen und verbesserte Ausbeuten, was die Entwicklung neuer Therapeutika unterstützt und signifikante Fortschritte in präklinischen Studien fördert. Die standardisierte Qualität gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse.

GeneOptimizerTM optimiert anwendungsspezifische Kodons und steigert Proteinexpression signifikant kostenfrei

Der GeneOptimizerTM ist ein zentraler Bestandteil der optimierten Proteinexpressionsstrategie und wurde bereits zur Gründungszeit von GENEART entwickelt. Dieses fortschrittliche Software-Tool analysiert die Herkunft und den Kontext genetischer Sequenzen und passt die Kodonwahl präzise an den gewünschten Expressionsorganismus an, einschließlich humaner Zelllinien, tierischer Modelle und pflanzlicher Systeme. Vergleichende Studien belegen eine deutlich erhöhte Proteinproduktionsrate im Vergleich zu marktüblichen Ansätzen. Darüber hinaus wird der Algorithmus kostenfrei allen Kunden der Oligonukleotid-Syntheseplattform zur Verfügung gestellt.

GENEART GmbH: Über 300 Mitarbeitende auf 7000 m² Laborfläche

Die GENEART GmbH beschäftigt derzeit über 300 Fachleute auf einer Gesamtfläche von mehr als 7.000 Quadratmetern, verteilt auf moderne Labor- und Büroeinrichtungen im BioPark und im benachbarten Gewerbepark Regensburg. Das Unternehmen kooperiert intensiv mit lokalen Bildungs- und Forschungsinitiativen wie MINT-Labs Regensburg e.V. sowie der Veranstaltungsreihe „Nacht-Schafft-Wissen“ und engagiert sich sozial durch Unterstützung von Projekten wie Strohhalm e.V. Parallel dazu liefert GENEART biotechnologische Standards „Made in Regensburg“ weltweit mit globaler Reichweite.

Regensburger GENEART liefert schnelle, skalierbare, effiziente Gensynthese und Expressionslösungen

Thermo Fisher Scientifics GENEART GmbH in Regensburg kombiniert modernste Automatisierung mit hochskalierbarer Oligonukleotid-Synthese, um schnelle und präzise Genherstellung zu ermöglichen. Der kostenfreie GeneOptimizerTM optimiert Kodonverwendung und steigert Proteinexpressionsraten markant. Dank nahtlos integrierter Proteinexpressions-Services vom Gen zum Protein erhalten globale Pharma- und Biotechnologieunternehmen zuverlässige Ergebnisse. Regionale Netzwerke und soziale Verantwortung stärken lokale Zusammenarbeit, während weltweit etablierte Standards in Qualität und Effizienz gesetzt werden. Mit kontinuierlichen Investitionen in IT-Infrastruktur und Miniaturisierung profitabel.