Young Finance Award ergänzt bewährte Bankentestformate um digitale Analyse

Im Interview beschreibt Kai Fürderer von der Gesellschaft für Qualitätsprüfung das Zusammenspiel von etablierten Testformaten wie „BESTE BANK vor Ort“ sowie den neuen Angeboten „Young Finance Award“ und der NextGen Studie 2026. Er erklärt, dass diese Formate gemeinsam eine vollständige Bewertung von Service-und Beratungsqualität ermöglichen. Dabei werden gleichermaßen persönliche Beratung, regionale Nähe, digitale Verfügbarkeit und Social-Media-Aktivitäten junger Finanznutzer berücksichtigt, um Banken umfassend zu analysieren und Verbraucherzielgruppen gleichermaßen effektiv zu unterstützen.



Jetzt innovative Prüfmethoden ergänzen bewährtes Portfolio für ganzheitliche Bewertung

Im Gespräch unterstreicht Kai Fürderer, dass Formate wie der Young Finance Award das bewährte Testportfolio nicht ersetzen, sondern wirkungsvoll ergänzen. Indem traditionelle Bankentest-Logik mit modernen Bewertungsmethoden kombiniert wird, entsteht eine umfassende 360-Grad-Perspektive. Diese berücksichtigt gleichermaßen digital-affine Neukunden und langjährige Bestandskunden. Ziel dieser integrativen Vorgehensweise ist es, Banken fundierte Handlungsempfehlungen zur zielgruppenspezifischen Weiterentwicklung ihrer Beratungs- und Servicequalität zu bieten, damit sie auch langfristig im Wettbewerb bestehen und ihre Marktposition nachhaltig stärken.

Young Finance Award prüft Online-Auftritt junger Banken vor Beratung

Der Young Finance Award überprüft gezielt den Online-Auftritt von Banken sowie deren Social-Media-Aktivitäten, um vor dem ersten persönlichen Beratungsgespräch die digitale Präsenz aus Kundensicht bewerten zu können. Ergänzend liefert die NextGen Studie 2026 detaillierte Umfrageergebnisse zur Nutzung von KI-Tools wie ChatGPT und zu den Informationspräferenzen der Generation Z. Auf Basis dieser kombinierten Analyse erhalten Institute fundierte Erkenntnisse über Erwartungen, Kommunikationsgewohnheiten und Bedürfnisse junger Bankkunden. Diese Daten unterstützen strategische Verbesserungen effizient.

Etablierte Bankentests behalten Stellenwert trotz Fokus auf digitale Zielgruppen

Obwohl sich zeitgenössische Bankbewertungsformate zunehmend auf digital affin orientierte Zielgruppen konzentrieren, behalten etablierte Prüfinstrumente nach wie vor ihre Relevanz. Der traditionell durchgeführte Bankentest ‚BESTE BANK vor Ort‘ legt weiterhin den Schwerpunkt auf die Bewertung der persönlichen Beratungsqualität und Serviceleistung regionaler Institute, die auch für junge Erwachsene im alltäglichen Finanzmanagement eine bedeutende Rolle einnehmen. Die Analyse verdeutlicht, dass gerade in unsicheren Phasen Offline-Beratung und örtliche Nähe nach wie vor wesentliche Entscheidungskriterien darstellen.

Digital-Check integriert generationenübergreifend Usability, Online-Services und Social-Media-Präsenz umfassend objektiv

Der Digital-Check ist integraler Bestandteil aller Prüfverfahren und bewertet verschiedene Aspekte digitaler Serviceangebote. Im Fokus steht die Performance von Online-Portalen, Benutzerfreundlichkeit und Interaktionsmöglichkeiten im Web sowie die Präsenz auf sozialen Netzwerken. Angesichts der gestiegenen Nachfrage nach digitalen Informationen über alle Altersklassen hinweg, erfordert die Bewertung ein umfassendes Testkonzept. Besonders für Digital Natives fungieren Social Media und Online-Kanäle als zentrale Kontaktpunkte, weshalb Banken überzeugende Inhalte bereitstellen und schnelle Rückmeldungen gewährleisten müssen.

Junge Erwachsene schätzen weiterhin persönliche Beratungsgespräche für komplexe Finanzentscheidungen

Viele junge Erwachsene setzen trotz zunehmender Digitalisierung nach wie vor auf direkten Kontakt zu Finanzberatern. Die NextGen Studie 2026 belegt, dass traditionelle Service- und Beratungsgespräche bei komplexen finanziellen Entscheidungen bevorzugt werden. Online-Recherchen fungieren hauptsächlich als Vorbereitung auf persönliche Gespräche, ermöglichen fundierte Fragen und helfen, eine vertrauensvolle Basis zu schaffen. Dieser Mix aus digitaler Vorinformation und persönlichem Gespräch steigert die Beratungseffizienz und trägt wesentlich zur Kundenzufriedenheit und -bindung bei. langfristig gemessen.

Banken müssen persönliche Beratung und digitale Kanäle effektiv kombinieren

Finanzinstitute müssen sowohl traditionelle Stammkunden durch persönliche Beratung intensiv betreuen als auch moderne Online-Plattformen zuverlässig und benutzerfreundlich betreiben. Insbesondere die Generation Z erwartet eine nahtlose Verknüpfung digitaler Informationskanäle mit zeitgemäßen Beratungslösungen, die sich an ihren Kommunikationsgewohnheiten orientieren. Diese Koexistenz unterschiedlicher Kontaktwege setzt voraus, dass Banken klar definierte Prozessstrukturen entwickeln und einheitliche Service-Standards implementieren, um eine gleichbleibend hohe Qualität bei der Betreuung beider Kundensegmente sicherzustellen und so langfristig Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Neobanken überzeugen Kunden mit Mobile Banking und digitalen Services

Die Forschungsresultate belegen, dass Neobanken besonders durch mobile Banking-Lösungen und optimierte Online-Prozesse überzeugen, insbesondere bei jungen Kunden. Im Gegensatz dazu zeichnen sich traditionelle Institute durch ein flächendeckendes Bargeldversorgungsnetz und umfassende Kontofunktionalitäten aus. Versäumen es regionale Banken, in Serviceleistungen und Beratungsqualität den Erwartungen gerecht zu werden, verlieren sie rasch Kunden an Wettbewerber. Daher ist eine Kombination aus persönlicher Beratung auf hohem Niveau und nahtlos integrierten digitalen Services essenziell für langfristige Kundenbindung.

Testformate bieten Verbrauchern verlässliche Orientierung bei Auswahl regionaler Banken

Die unterschiedlichen Testformate der Gesellschaft für Qualitätsprüfung liefern Verbrauchern eine zuverlässige Orientierung bei der Auswahl einer geeigneten Regionalbank und ermöglichen eine transparente Analyse regionaler Institute. Gleichzeitig dienen die Prüfverfahren Bankinstitutionen als praxisnahes Instrument zur Identifizierung von Prozessoptimierungspotenzialen, beraten Schwachstellen im Qualitätsmanagement und fördern die Entwicklung neuer Standards. Durch dieses Win-Win-Prinzip wird eine dauerhafte Verbesserung der Servicekultur erreicht, die sowohl den Kundenerwartungen gerecht wird als auch den internen Abläufen zugutekommt erheblich.

Integrierte Teststrategie vereint bewährte Formate und digitale Bewertungskriterien effizient

Die Kombination bewährter Prüfmethoden wie des Bankentests „BESTE BANK vor Ort“, spezialisierter Untersuchungen zu Immobilienthemen und Zielgruppenorientierung für junge Kunden sowie digitaler Bewertungskriterien ermöglicht der Gesellschaft für Qualitätsprüfung eine ganzheitliche, objektive Kontrolle der Service- und Beratungsqualität. Mit der integrierten Teststrategie erhalten Institute fundierte, präzise Handlungsempfehlungen zur Optimierung ihrer Angebote. Gleichzeitig profitieren Verbraucher von einer verlässlichen Orientierung bei der Wahl passender Banken, wodurch langfristig Qualität und Transparenz im Finanzsektor dauerhaft gestärkt werden.