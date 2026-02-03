WaveCam 25.2.0 verbessert berührungslose Schwingungsanalyse durch präzise Perspektivkorrektur effektiv

Vibrationen in Bauwerken, Maschinen und Brücken beeinflussen sowohl die Sicherheit als auch die Lebensdauer entscheidend. Die neue Version 25.2.0 von WaveCam ermöglicht eine berührungslose Schwingungsanalyse auf Basis hochauflösender Kameraaufnahmen. Innovative Perspektivkorrektur gleicht Neigungswinkel automatisch aus. Physikalische Größen lassen sich direkt zwischen Beschleunigung, Geschwindigkeit und Weg umrechnen. Konturverstärkung erhöht die Anzahl stabiler Messpunkte. Filterfunktionen eliminieren Grundbewegungen. Erweiterte Frequenzdarstellung und Sensorintegration optimieren Analyse und Workflow. Anwender profitieren maximal von Effizienz und Zuverlässigkeit.



Vibrationen in Bauwerken, Maschinen und Brücken wirken sich unmittelbar auf die strukturelle Integrität und Lebensdauer aus. WaveCam 25.2.0 von gfai tech GmbH ermöglicht eine berührungslose Schwingungsanalyse und reduziert Installationsaufwand bei schwer zugänglichen Bereichen. Die Software bietet optimierte Perspektivkorrektur, um Winkelabweichungen automatisch auszugleichen, und erlaubt die direkte Umrechnung zwischen Beschleunigung, Geschwindigkeit und Weg. Eine verbesserte Konturverstärkung erhöht die Messpunktdichte, während Filterfunktionen Grundbewegungen ausblenden und eine logarithmische Frequenzdarstellung sowie Sensorintegration nahtlos ergänzen.

Berührungslose Schwingungsanalyse dank effizienter Kameramessungen an schwer zugänglichen Strukturen

WaveCam 25.2.0 nutzt hochauflösende Kameraaufnahmen statt direkt angebrachter Sensoren an Bauteilen. Dadurch lassen sich präzise Vibrationsmessungen an schwer zugänglichen Stellen oder empfindlichen Strukturen durchführen, ohne komplexe Montagearbeiten vor Ort. Besonders bei architektonischen Objekten wie Fassaden, Tragwerkskomponenten oder denkmalgeschützten Bauten entfallen langwierige Installationsprozesse. Anwender erhalten umfassende Bewegungsdaten mit minimalem Zeit- und Personalaufwand sowie ohne Risiko mechanischer Eingriffe oder Beschädigungen an der Oberfläche der untersuchten Konstruktion. Sparen wertvolle Ressourcen bei der Datenerfassung.

Automatische Perspektivkorrektur revolutioniert Vibrationserfassung bei schrägen Kamerawinkeln und Aufbauten

Die überarbeitete Perspektivkorrektur in Version 25.2.0 sorgt dafür, dass selbst bei ungewöhnlichen Kamerawinkeln keine relevanten Bilddetails verloren gehen. Durch Abgleich von Live-Aufnahmen mit zuvor definierten Referenzbildern werden Verzerrungen infolge schräger Aufnahmeposition automatisch korrigiert. Dies gewährleistet, dass auch bei komplexen Versuchsanordnungen oder beengten Platzverhältnissen sämtliche Bewegungspunkte exakt erfasst werden. Das Ergebnis sind konsistente, fehlerfrei vergleichbare Datenreihen, die eine zuverlässige Schwingungsanalyse garantieren. Anwender können so selbst unter schwierigen Bedingungen präzise Messergebnisse erzielen.

WaveCam ermöglicht sofortige Umrechnung von Beschleunigung, Geschwindigkeit und Weg

Architekten und Ingenieure müssen häufig Beschleunigung, Geschwindigkeit und Weg in unterschiedlichen Einheiten auswerten. WaveCam 25.2.0 integriert direkt im Interface Umrechnungsfunktionen für m/s², m/s und Meter. Aufwendige Nachberechnungen in Tabellenkalkulationen oder externe Applikationen entfallen. Dadurch reduziert sich der Zeitaufwand für Datentransformationen erheblich, und potenzielle Fehlerquellen werden minimiert. Der optimierte Workflow erlaubt Anwendern, sich vollständig auf die Analyse von Schwingungen zu konzentrieren und Ergebnisse schneller zu validieren sowie werden Dokumentationsaufwand drastisch senken.

Neue Konturverstärkung erhöht Anzahl stabiler Bildpunkte und der Detailtreue

Durch die optimierte Konturverstärkung erhöht sich die Anzahl stabil verfolgbarer Bildpunkte drastisch. Auch bei minimalen Schwingungsamplituden und feinen Strukturen wie filigranen Fassadenelementen können selbst kleinste Bewegungen zuverlässig erkannt werden. Die Verdichtung der Messpunkte garantiert eine verbesserte Detailgenauigkeit in der Auswertung. Dadurch lassen sich Zusammenhänge präziser interpretieren und fundierte Aussagen zur strukturellen Integrität treffen. Insgesamt erhöhen sich Messpräzision und Aussagekraft der Schwingungsanalyse deutlich. Neue Algorithmen unterstützen diesen Effekt nachhaltig und messbar.

Zuverlässige Filterfunktion entfernt Basisbewegungen und Kamerawackler für präzisere Vibrationsanalyse

Ruhige Bildbereiche, wie geringe Neigungen oder zufällige Kameravibrationen, können Messwerte ungenau erscheinen lassen. Mit der einstellbaren Filterfunktion in WaveCam werden unerwünschte Grundbewegungen zuverlässig herausgefiltert. Die Grenzfrequenz lässt sich dabei flexibel anpassen, um nur relevante Schwingungen zu erfassen. Dadurch liefert die Software eine saubere Datenbasis und reduziert Störfaktoren. Anwender erhalten so ausschließlich aussagekräftige Vibrationsergebnisse, was Fehlinterpretationen bei der Schwingungsanalyse verhindert. Diese Funktion optimiert die Analysequalität und erhöht die Zuverlässigkeit der Messungen.

WaveCam 25.2.0 ermöglicht Profis logarithmische Frequenzdarstellung und parallele Sensorintegration

WaveCam 25.2.0 stellt Fachanwendern jetzt eine logarithmische Frequenzdarstellung bereit, die sich an etablierten Standards aus Gebäudetechnik und Schwingungslehre orientiert. Parallel dazu können externe Schwingungssensoren ohne Umwege in den Analyseprozess integriert werden. Die Software ermöglicht so den direkten Vergleich zwischen kamerabasierten Messdaten und sensorisch erfassten Werten. Durch diese umfassende Datensynthese entsteht eine lückenlose Analyse unterschiedlicher Messsysteme, was die Aussagekraft und Validität der Schwingungsuntersuchung deutlich erhöht. Dies gewährleistet umfassende und robuste Ergebnisse.

WaveCam 25.2.0 revolutioniert berührungslose Schwingungsanalyse für Ingenieure und Architekten

