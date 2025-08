WaveCam macht Mikrovibrationen hochpräzise vollständig flächendeckend und kontaktlos sichtbar

Traditionelle Vibrationsmessungen mit Beschleunigungssensoren liefern nur punktuelle Daten und übersehen frühzeitige Indikatoren für Materialermüdung, strukturelle Schwächen oder Montagefehler. WaveCam von gfai tech GmbH setzt Standard- oder High-Speed-Kameras ein, um mithilfe softwarebasierter Pixelanalyse Mikrometerschwingungen flächendeckend und kontaktlos darzustellen. Jedes Pixel fungiert als virtueller Messpunkt mit bis zu 1/10.000-Auflösung und ersetzt aufwändige manuelle Punktmessungen. Der reduzierte Gerätebedarf vereinfacht Installationen, verkürzt Analysezeiten und ermöglicht eine präzisere Zustandsüberwachung von Maschinen und Bauteilen komplexer Anwendungen.



Punktuelle Vibrationsmessungen erschweren deutlich zuverlässige frühzeitige Erkennung struktureller Materialermüdung

Konventionelle Vibrationsmessungen mit Beschleunigungssensoren oder Schwingungsaufnehmern liefern häufig lediglich einzelne Datenpunkte. Die damit verbundenen Installationsaufwände erfordern eine präzise Positionierung der Sensoren sowie aufwendige Messaufbauten. Zudem verzögern umfangreiche Datenanalysen die Identifikation von Ermüdungserscheinungen, strukturellen Schwächen oder Montagefehlern. Bei großflächigen oder schwer zugänglichen Komponenten steigen Materialkosten, Zeitbedarf und Logistikaufwand rapide an, wodurch zuverlässige Früherkennung und effiziente Wartungsstrategien erheblich erschwert werden. Zudem erhöht sich der personelle Aufwand signifikant, da zusätzliche Ressourcen für Dokumentation.

WaveCam ermöglicht kontaktlose, flächendeckende Vibrationsmessung mit softwaregestützter Mikrometerschwingungen High-Speed-Kameras

WaveCam ersetzt herkömmliche punktuelle Sensorsysteme durch eine kontaktlose Videoanalyse von Vibrationsmustern. Dabei nutzen Standard- oder High-Speed-Kameras jeden Bildpunkt als virtuellen Messpunkt, dessen Mikrometerschwingungen softwareseitig mit bis zu 1/10.000-Auflösung berechnet werden. Diese Technologie macht Schwingungsbewegungen dort sichtbar, wo sie entstehen, ohne mechanische Eingriffe, spezielle Kalibrierung oder aufwendige Montage. Anwender erhalten flächendeckende, berührungsfreie Vibrationsdaten, minimieren zeitlichen sowie personellen Aufwand bei der Zustandsüberwachung komplexer Strukturen und liefern effiziente Zustandsanalysen schnell und verbessern Betriebssicherheit.

Video-Visualisierung macht Unregelmäßigkeiten in Maschinenkomponenten sofort erkennbar und verständlich

Dank der WaveCam-Technologie ist es möglich, mikroskopisch kleine Schwingungen an Stahlrahmen, Windenergieanlagen oder rotierenden Bauteilen live per Video aufzuspüren. Die visuelle Darstellung wandelt komplexe Daten in verständliche Animationssequenzen um, wodurch Ingenieurteams Unregelmäßigkeiten unmittelbar erkennen, analysieren und dokumentieren können. Dies beschleunigt Diagnoseprozesse, minimiert Ausfallzeiten und verbessert die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Fachbereichen. Philipp Höhna betont, dass sichtbar gemachte Schwingungsmuster zu fundiertem Verständnis beitragen und präzise Wartungsentscheidungen ermöglichen.

Mobile Vibrationsmessung nur mit Kamera, Laptop und WaveCam-Software kostengünstig

Für die Analyse genügt eine handelsübliche Kamera, ein Laptop und die WaveCam-Software. So lassen sich mit einfachen Videoaufnahmen von Smartphones niedrige Frequenzen lückenlos erfassen, während High-Speed-Kameras auch hochfrequente Schwingungsmuster zuverlässig aufzeichnen. Aufwändige Sensorverkabelung, zusätzliche Kalibrierung sowie mechanische Eingriffe entfallen vollständig. Dadurch reduziert sich der Montageaufwand im Labor oder vor Ort erheblich, der Workflow wird schneller, flexibler und kostengünstiger. Anwender profitieren von einer schnellen Einrichtung, Prozessoptimierung und Anwendung zur deutlichen Zeitersparnis.

WaveCam analysiert Fahrzeugtüren und Reifenschwingungen unter realen Fahrbedingungen präzise

WaveCam ermöglicht die detaillierte Erfassung von Verformungen und Schwingungen in unterschiedlichen Einsatzfeldern. Im Fahrzeugbereich lassen sich Karosserieabweichungen und Reifenresonanzen bei realer Fahrweise quantifizieren. In der Fertigung identifizieren Anwender rotordynamische Resonanzen und Lagerinstabilitäten kontaktlos. Im Bauwesen wird das Deformationsverhalten von Brücken, Fassaden oder Gebäudeträgern lückenlos dokumentiert. Zusätzlich liefern Messergebnisse aus Prototypversuchen und Abgleichsmessungen von FEM-Simulationen aussagekräftige Validierungsdaten für Optimierung und Freigabe. Damit erhalten Projektteams eine belastbare Grundlage für schnelle, fundierte Entscheidungen.

Kostenloses Live-Webinar am 3. September über WaveCam-Technik mit Experten

Am 3. September 2025 präsentieren Experten der gfai tech GmbH in zwei kostenfreien Live-Webinaren um 10:00 und 18:00 Uhr (UTC+2) die Funktionsweise der WaveCam-Technologie. Die Online-Veranstaltung in englischer Sprache umfasst eine Einführung in geeignete Kameras, den Software-Workflow sowie typische Anwendungsfälle. Registrierte Teilnehmer erhalten vorab einen Zugangslink per E-Mail. Das Format bietet interaktive Fragerunden und praktische Demonstrationen direkt im Browser. Teilnehmer erfahren Tipps zur optimalen Kamerapositionierung, um Schwingungsmuster präzise zu erfassen.

WaveCam ermöglicht umfassende, berührungslose Vibrationsanalyse mit minimalem, kosteneffizientem Equipment

WaveCam ermöglicht eine flächendeckende, kontaktlose Vibrationsanalyse mit minimalem Equipment und reduziert damit aufwändige Sensormontagen. Die innovative Video-basierte Methode liefert kosteneffizient präzise Mikrovibrationsdaten und unterstützt eine schnelle Identifikation von Materialermüdung oder Montagefehlern. Automatische Datenauswertung garantiert nahtlose Dokumentation und sinkenden Kalibrierungsaufwand. Maschinenbauunternehmen sowie Energie- und Pharmafirmen profitieren von Zeit- und Kosteneinsparungen, erhöhter Anlagensicherheit und fundierten Entscheidungen in Forschung, Entwicklung und Produktion. Die Echtzeit-Visualisierung erleichtert optimale Diagnoseprozesse enorm und sichert kostenschonende proaktive Wartungsstrategien.