GICON und Semarak RE starten hybrides Energiezentrum in Malaysia

Am 30. Juli unterzeichneten GICON(R) und Semarak RE ein Memorandum of Agreement zur Errichtung eines hybriden Erneuerbaren Energiezentrums in Malaysia. Das Vorhaben kombiniert Biogasanlagen, Photovoltaikfelder und Mikroalgenreaktoren, um eine stabile und emissionsfreie Stromversorgung für grüne Wasserstoffproduktionsanlagen zu gewährleisten. Zusätzlich kooperieren die Partner mit Industrial Water Engineers zur Umsetzung effizienter Biogas- und Abwasserbehandlungsanlagen. GICON(R) tritt der Malaysian-German Chamber of Commerce and Industry bei, um Fachwissen auszutauschen und die industrielle Entwicklung voranzutreiben.



In der bilateralen Vereinbarung verpflichten sich GICON(R) und Semarak RE, ein hybrides Erneuerbares Energiezentrum auf einer 1300 Hektar großen Projektfläche zu erschließen. Geplant ist die Kombination von Biogasanlagen, weitläufigen Photovoltaik-Feldern und Mikroalgenreaktoren zur kontinuierlichen Bereitstellung erneuerbarer Energie für grüne Wasserstoffproduktionsanlagen. Gleichzeitig sollen lokale Industriezweige durch nachhaltige Infrastrukturprojekte gestärkt werden. Bis zur geplanten Inbetriebnahme im Jahr 2028 werden außerdem Forschung, Planung und Produktionskapazitäten sukzessive ausgebaut.

Am 28. Juli unterzeichneten GICON(R) und Industrial Water Engineers ein Memorandum of Understanding, um ihre Kompetenzen in den Bereichen Beratung, Engineering, Planung und Projektmanagement zu bündeln. Im Fokus stehen Biogas- und Abwassersysteme, bei denen beide Partner durch gemeinsame Expertise effiziente und umweltfreundliche Technologien entwickeln. GICON(R) steuert dabei seine 30-jährige Erfahrung ein, um in Malaysia nachhaltige Lösungen zur Optimierung industrieller Prozesse und Ressourcenschonung erfolgreich umzusetzen von Projektevaluierung bis zum Betrieb skaliert.

GICON(R) ist jetzt Mitglied der Malaysian-German Chamber of Commerce and Industry (MGCC). Durch diese Mitgliedschaft optimiert das Unternehmen die regionale Präsenz in Malaysia und profitiert von einem erweiterten Netzwerk. Gleichzeitig lässt sich internationales Know-how aus Energie- und Industrieprojekten direkt einbringen. Die strategische Zugehörigkeit ermöglicht verbesserten Zugang zu potenziellen Geschäftspartnern und Märkten, fördert den Austausch technischer Innovationen und erleichtert die Implementierung nachhaltiger Geschäftspraktiken im regionalen Umfeld und stärkt die branchenübergreifende Zusammenarbeit.

Das hybride Energiezentrum in Malaysia kombiniert Biogas-, Photovoltaik- und Mikroalgenanlagen auf einer Fläche von 1300 Hektar, um eine kontinuierliche und nachhaltige Stromerzeugung zu gewährleisten. Es sichert die Energieversorgung grüner Wasserstoffanlagen durch innovative Kraftwerksintegration. Die Zusammenarbeit mit Industrial Water Engineers optimiert Abwasser- und Biogassysteme. Die MGCC-Mitgliedschaft ermöglicht den Austausch bewährter Praktiken und technischer Innovationen. Das Projekt fördert lokale Wertschöpfung, beschleunigt die Energiewende und stärkt Malaysias Wasserstoffindustrie langfristig. umweltfreundlich, ressourceneffizient und wirtschaftlich.