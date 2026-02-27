GICON plant ökologisches Hybridkraftwerk in Malaysia mit fünf Technologien

Der deutsche Engineering-Dienstleister GICON(R) wurde von Semarak Renewable Energy Sdn. Bhd. beauftragt, in Malaysia das erste umfassende ökologische Hybridkraftwerk zu planen und zu errichten. Auf 1.300 Hektar entsteht ein Verbund aus Photovoltaik, Windenergie und Geothermie, ergänzt durch Wasserstoff- und Biogasproduktion. Auftraggeber umfassen Machbarkeitsstudie, Umweltverträglichkeitsprüfung sowie Integrationsplanung. Ziel ist die Realisierung einer stabilen, nachhaltigen Energieversorgung im Jahr 2028 und die Schaffung einer Referenzanlage für zukünftige Projekte und den umfangreichen Wissenstransfer sicherzustellen.



GICON plant ökologisches Hybridkraftwerk in Malaysia mit lokalen Partnern

Im Auftrag von Semarak Renewable Energy Sdn. Bhd. plant die GICON(R) GmbH als Volldienstleister das erste vollumfängliche ökologische Hybridkraftwerk in Malaysia. Dabei koordiniert das interdisziplinäre Team sämtliche Projektphasen von der Machbarkeitsstudie über die Umweltprüfungen bis zur Inbetriebnahme. Unter dem Motto „Engineering the Future“ bündelt GICON(R) Kompetenzen in Projektmanagement, technischer Planung und nachhaltigen Energielösungen, während lokale Partner die Umsetzung vor Ort gewährleisten und den Know-how-Transfer fördern.

Hybridkraftwerk vereint Photovoltaik Wind Geothermie Wasserstoff und Biogasproduktion effizient

Das geplante Hybridkraftwerk integriert Photovoltaik-, Windkraft- sowie Geothermieanlagen mit einer ergänzenden Wasserstoff- und Biogasproduktion, um erneuerbare Ressourcen optimal zu nutzen und umfassende Energieautarkie zu ermöglichen. Die synchrone Nutzung unterschiedlicher Technologien gleicht kurzfristige Lastspitzen aus, kompensiert saisonale Leistungsschwankungen und sichert eine stetige, zuverlässige Stromverfügbarkeit. Überschüssige Energie wird effizient in Wasserstoff und Biogas umgewandelt, wodurch Speicherbedarf verringert, Systemkosten gesenkt und Umweltbelastungen reduziert werden. Die modulare Architektur ermöglicht effiziente Skalierung und flexible Integration.

GICON führt Machbarkeitsstudie, Umweltprüfungen und Integrationsplanung für Gesamtsystem durch

GICON führt umfassende Machbarkeitsstudien für alle eingesetzten Technologien durch und begleitet darüber hinaus die notwendigen Umweltverträglichkeitsprüfungen. Parallel dazu entwickelt das Unternehmen einen detaillierten Integrationsplan für das Gesamtsystem, um Infrastrukturkomponenten, Netzanbindung und lokale Umweltschutzauflagen effektiv zu koordinieren. Durch frühzeitige Risikoanalysen werden potenzielle Gefährdungen identifiziert und geeignete Umweltschutzmaßnahmen implementiert. Diese Maßnahmen minimieren Bau- und Betriebsrisiken und legen damit die Grundlage für einen sicheren und nachhaltigen Projekterfolg über den gesamten Lebenszyklus, dauerhaft sicherstellen.

Hybridkraftwerk auf 1.300 Hektar liefert ab 2028 grüne Energie

Auf einer Fläche von 1.300 Hektar entsteht ein multifunktionales Kraftwerk, das bis 2028 grüne Energie und Kraftstoffe bereitstellt. Die großzügige Anlage lässt sich in Zukunft durch zusätzliche Module erweitern und bietet Raum für Pilotprojekte. Dank klar strukturierter Zonen für Produktion und Speicherung sind Wartungsarbeiten besser planbar und der Netzausbau wird vereinfacht. Die räumliche Trennung erhöht die Betriebssicherheit und fördert eine effiziente Energieversorgung. Sie optimiert zudem die Ressourcenallokation während Betriebsperioden kontinuierlich.

GICON(R) stärkt Malaysia-Projekte und festigt Rolle erneuerbarer Energien Südostasien

Dr. Frank Adam bei GICON(R) unterstreicht die Bedeutung des neuen Anlagenvorhabens in Malaysia für die regionale Präsenz des Unternehmens. Er hebt hervor, die Planung und Steuerung Prozessschritte stärken das Team in Südostasien. Durch die synergetische Verbindung von Photovoltaik-, Wind- und Geothermieanlagen avanciert GICON(R) zu einem Führer Anbieter Energien. Nik Aznuddeen Husain, Chief Business Officer von Semarak RE, bestätigt, dass interdisziplinäre Expertise von GICON(R) unerlässlich für die ambitionierten Projektziele sei.

Semarak Renewable Energy festigt Führungsrolle für Malaysias grüne Energielösungen

Semarak Renewable Energy Sdn. Bhd. hat sich als Vorreiter im malaysischen Markt für erneuerbare Energien etabliert. Durch strategische Kooperationen mit staatlichen Stellen, Forschungseinrichtungen und regionalen Gemeinschaften entwickelt das Unternehmen wirtschaftlich effiziente Konzepte, die fossile Emissionen systematisch reduzieren. Mit innovativen Photovoltaik-, Wind- und Speicherlösungen sorgt es für stabile Stromversorgung und trägt aktiv zur Senkung des CO?-Fußabdrucks bei. Ziel ist breite Akzeptanz sauberer Technologien und nachhaltiges Wachstum dauerhaft und auf globaler Ebene.

GICONs Volldienstleistermodell ermöglicht effiziente Planung und Integration nachhaltiger Energiesysteme

Das Projekt sichert Malaysia eine zuverlässige und umweltfreundliche Energieversorgung durch die Kombination erneuerbarer Technologien. Gleichzeitig fördert es den Wissenstransfer zwischen deutschen und malaysischen Ingenieuren, wodurch innovative Prozesse und Best Practices etabliert werden. Die Komplettbetreuung durch GICON(R) als Volldienstleister gewährleistet eine lückenlose Koordination von Machbarkeitsstudien, Umweltprüfungen und Integrationsplanung. Bauingenieure sowie Anlagentechniker profitieren dabei von tiefgreifenden Einblicken in interdisziplinäres Engineering, fortschrittliche Speicherlösungen und nachhaltige Kraftstoffproduktion. Diese Partnerschaft stärkt maßgeblich langfristig regionale Energieautonomie.