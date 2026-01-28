GÖTTING KG zeigt Automatisierungslösungen für Intralogistik auf LogiMAT 2026

Die GÖTTING KG präsentiert auf der LogiMAT 2026 in Stuttgart vom 24. bis 26. März in Halle 8 Stand C61 ihr vielseitiges Angebot für automatisierte Fahrzeuge und Intralogistik. Das inhabergeführte Unternehmen aus Niedersachsen mit etwa 70 Mitarbeiter stellt innovative Spurführungssysteme (Linien-, Punkt- und Umgebungsnavigation, GNSS), moderne Sensorik und RFID-Ortung sowie automatisierte Nutzfahrzeuge mit Tragfähigkeiten von 30 Kilogramm bis 300 Tonnen vor. Teleoperation unterstreicht den Innovationsanspruch der aktuellen Logistikanforderungen praxisnah effizient.



GÖTTING KG seit 1965: Innovationstreiber für automatisierte Fahrzeuglösungen weltweit

Die im Jahr 1965 gegründete GÖTTING KG agiert als inhabergeführtes Unternehmen in Niedersachsen und beschäftigt rund siebzig Mitarbeitende. Bereits seit den 1980er-Jahren beeinflusst das Unternehmen mit seinen innovativen Lösungen die Automatisierung von Fahrzeugen weltweit. Technologische Expertise, konsequente Weiterentwicklung und hohe Qualität prägen den Mittelständler. In zahlreichen Branchen und Anwendungen hat sich GÖTTING als verlässlicher Partner etabliert und gilt international als unverzichtbarer Spezialist für autonome Fahrzeugsysteme mit umfassendem Supportsystem weltweit persönlich.

GÖTTING KG bietet umfassendstes Navigationsportfolio für hochpräzise automatisierte Logistiklösungen

Die GÖTTING KG verfügt über ein umfassendes Angebot an Spurführungs- und Navigationstechnologien, darunter Linien-, Punkt- und Umgebungsnavigation sowie GNSS. Diese Systeme gewährleisten höchste Sicherheit im Personentransport und überzeugen durch herausragende Positionsgenauigkeit selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Dank der Witterungsunabhängigkeit im Outdoor-Bereich liefern die Lösungen zuverlässige Ergebnisse. Anwender profitieren von maßgeschneiderten Anwendungen, die flexibel auf verschiedene Logistik- und Transportanforderungen reagieren und einen effizienten Materialfluss ermöglichen. So können Betreiber ihre Prozesse optimieren dauerhaft.

GÖTTING automatisiert Nutzfahrzeuge erfolgreich außen seit über zwanzig Jahren

Die Automatisierung von Nutzfahrzeugen im Außenbereich zählt zu den zentralen Kompetenzfeldern der GÖTTING KG. Mit über zwei Jahrzehnten Praxiserfahrung in automatisierten Lkw-Lösungen seit 1999 und Teleoperationssystemen seit 2004 hat sich das Unternehmen als Branchenführer etabliert. Aktuelle Projekte wie AutoGVZ zielen darauf ab, automatisierte Lkw im öffentlichen Verkehrsraum zu erproben und einzusetzen. Diese Entwicklungen ebnen den Weg für wegweisende Logistikkonzepte, die Betriebskosten senken und Effizienz nachhaltig steigern und Ressourcenverbrauch deutlich optimieren.

GÖTTING KG Serienfahrzeuge bewältigen 30 kg bis 300 t

Die Serien-Nutzfahrzeuge der GÖTTING KG bieten ein Leistungsspektrum von geringfügigen Lasten ab 30 kg bis hin zu Schwergewichten über 300 t und ermöglichen dadurch vielseitige Transportlösungen in Intralogistik und industriellen Anwendungen. Mit Schwerpunkt auf Energieeffizienz überzeugen insbesondere die leistungsstarken Elektroschlepper von STILL/Linde sowie die zuverlässigen Elektrostapler von Linde durch hohe Verfügbarkeit. Diese Fahrzeuge tragen durch optimierte Antriebstechnologien zur nachhaltigen Kostensenkung bei und steigern Produktivität ebenso wie Sicherheit im Materialfluss und Wartungsintervalle verlängern.

GÖTTING KG präsentiert Sensorik, AGV und KATE-Beispiele auf LogiMAT

Auf der LogiMAT 2026 stellt die GÖTTING KG am Stand C61 in Halle 8 ein breites Spektrum an innovativen Sensoriklösungen und fahrerlosen Transportfahrzeugen (AGV) vor. Gezeigt werden hochpräzise RFID-Positionierungskomponenten, automatisierte Gabelstapler und die modulare Kleine Automatische Transporteinheit KATE in mehreren Ausführungen. An allen drei Messetagen bieten erfahrene Fachberater praxisorientierte Live-Demonstrationen, detaillierte technische Beratung sowie individuelle Gespräche zur Projektplanung und -umsetzung an. Interessierte Besucher erhalten umfassende Einblicke in Funktionsweisen und Einsatzmöglichkeiten.

GÖTTING KG bietet erfahrene, innovative Lösungen für automatisierte Logistik

Langjährige Expertise trifft auf modernste Technologie bei der GÖTTING KG, wodurch ein umfassendes Leistungsspektrum entsteht. Navigationstechniken, Sensorlösungen und automatisierte Nutzfahrzeuge gewährleisten höchste Betriebssicherheit sowie millimetergenaue Positionierung unabhängig von Witterungseinflüssen. Anwender profitieren von effizient gesteuerten Prozessen, die dank modularer Systemintegration flexibel an Anforderungen angepasst werden können. Das breite Portfolio umfasst AGVs für Leichtlasten bis Schwertransporte und stärkt nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit von Logistikunternehmen durch innovative Automatisierungslösungen und Teleoperation. Zukunftsweisende Digitalisierungslösungen runden ab.