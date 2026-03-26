Google eröffnet AI-Center in Berlin investiert 5,5 Milliarden Euro

Das neue Google AI-Center in Berlin-Mitte markiert einen bedeutenden Meilenstein für Künstliche Intelligenz in Deutschland. Im Rahmen eines 5,5-Milliarden-Euro-Programms bündelt das Zentrum Forschung, Austausch und Anwendung unter einem Dach. Bis zu 220 Veranstaltungen pro Jahr bringen Wirtschaft, Start-ups und Wissenschaft zusammen, um innovative KI-Entwicklungen wie Gemini, Google Beam und branchenspezifische Lösungen zu fördern. Das interdisziplinäre Konzept zielt darauf ab, Wissenstransfer und Kooperationen zu stärken sowie praxisnahe, effiziente Anwendungsfälle voranzutreiben.



Wildberger und Wegner aktivieren neues Berliner KI-Leuchtturmprojekt im Charite-Altbau

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger und Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner betätigten auf einer neu gestalteten Etage im ehemaligen Charite-Krankenhaus einen roten Auslöseknopf, um den symbolischen Startschuss für das Google AI-Center zu geben. Google-Deutschlandchef Philipp Justus hob den Wert solcher Leuchtturminitiativen hervor, die innovative Forschung in Berlin und deutschlandweit fördern sollen. Unter dem Leitgedanken „The Future of Science in the Age of AI“ werden Austausch und Kooperation im Bereich künstliche Intelligenz intensiviert.

Googles neues AI-Center bietet Forschungslabore, Demo-Raum, Forum und Networking

Das AI-Center wurde so konzipiert, dass es spezialisierte Büros für Googles AI-Forschungsteams bereitstellt, die Raum für konzentrierte Entwicklungsarbeit bieten. Ein besonders ausgestatteter Vorführraum ermöglicht die Präsentation aktueller KI-Modelle und -Anwendungen vor Fachpublikum. Zudem steht ein multifunktionales Forum mit Platz für achtzig Personen zur Verfügung, das für Vorträge und Diskussionsrunden genutzt wird. Fünf großzügig freigeräumte Bereiche innerhalb des denkmalgeschützten Gebäudes wurden offen gestaltet, um Workshops, Tech-Talks und Networking-Aktivitäten effektiv zu fördern.

Neues KI-Zentrum verbindet zehn Jahre Forschung mit praktischen Tools

Das neue AI-Center baut auf einem Jahrzehnt intensiver Forschung bei Google auf und schafft eine nahtlose Schnittstelle zwischen universitären Erkenntnissen und anwendungsorientierten Werkzeugen. Im Mittelpunkt steht die Integration der KI-Plattform Gemini, die modernste Algorithmen und Modelle für unterschiedliche Einsatzszenarien bereitstellt. Zusätzlich sind etwa 220 jährlich stattfindende Veranstaltungen vorgesehen, in denen internationale Fachleute aus Wissenschaft und Industrie theoretisches Wissen mit praktischen Erfahrungen verknüpfen, fokussierte Workshops anbieten und Austauschräume für Kooperationen bieten.

Deutsche Bank, Vodafone, Mercedes-Benz, Otto zeigen KI-Prototypen im Demo-Space

In dem AI-Demo-Space stellten Vertreter der Deutschen Bank, von Vodafone, Mercedes-Benz und Otto erstmals ihre künstlichen Intelligenz-Prototypen vor. Dabei umfassten die gezeigten Lösungen automatisierte Finanzberatungssysteme, intelligente Chatbots für verbesserten Kundenservice, KI-gestützte Werkzeuge zur Produktentwicklung sowie optimierte Algorithmen für Analyse und Steuerung von Lieferketten. Besucher erhielten praxisnahe Einblicke in vielseitige KI-Anwendungen, die Finanzanalysen beschleunigen, Serviceprozesse effektiver gestalten und Designzyklen sowie Logistikabläufe effizienter machen können. Dadurch werden Entscheidungsprozesse deutlich schneller und präziser.

Google-KI unterstützt Vodafone im Alltag: Prozesse optimiert, Netzausfälle verhindert

Im täglichen Arbeitsablauf nutzen Vodafone-Mitarbeiter Google AI, um Serviceprozesse zu optimieren und Effizienzsteigerungen zu erzielen. Die KI analysiert kontinuierlich Netzdaten und identifiziert mögliche Störquellen, noch bevor Ausfälle auftreten. Gleichzeitig unterstützt sie die strategische Planung des Netzausbaus, indem sie Prognosen für Kapazitätsanforderungen erstellt. Darüber hinaus beschleunigt sie die Auswahl optimaler Standorte für neue Mobilfunkmasten, indem sie Standortfaktoren wie Nutzeraufkommen, Geländetopographie und regulatorische Vorgaben berücksichtigt. Sie berücksichtigt hierbei Ausbaupotenziale systematisch, detailliert und umfassend.

Wegner: AI-Center ebnet Europas Hauptstadt Weg zur digitalen Zukunft

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, bewertet das Google AI-Center als strategischen Meilenstein, um die Hauptstadt als Innovationsmetropole Europas zu etablieren. Vorgesehen sind kooperative Projekte zur Digitalisierung der Verwaltung. Ein Kernprojekt besteht in einer intelligenten Ampelschaltung, die den Verkehrsfluss mittels künstlicher Intelligenz analysiert, vorhersagt und optimiert. Dadurch sollen Staus verringert, diese Mobilität effizienter gestaltet und die Lebensqualität innerstädtisch signifikant gesteigert werden. Zudem fördert das Vorhaben Innovation in Kommunen landesweit.

Google eröffnet AI-Center in Berlin-Mitte mit Forschungsförderung und Austausch

In Berlin-Mitte hat Google ein neues AI-Center ins Leben gerufen, das Forschung, Praxis und politische Unterstützung vereint, um die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz in Deutschland nachhaltig zu fördern. Durch Partnerschaften mit Universitäten, Unternehmen und Behörden ermöglicht die Einrichtung praxisorientierte Präsentationen und Hands-on-Demonstrationen aktueller KI-Anwendungen. Gleichzeitig schaffen regelmäßige Workshops und Networking-Events einen interdisziplinären Austausch. So festigt Berlin seine Position als führender KI-Standort und treibt Innovationen voran. Lokale Start-ups profitieren ebenfalls davon.