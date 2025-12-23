Neue KI-Funktionen analysieren per Circle to Search verdächtige Nachrichten

Mit Blick auf die zunehmenden Fälschungsversuche bei SMS, Messenger-Diensten und sozialen Netzwerken hat Google die Funktionen Circle to Search und Lens auf Android und iOS erweitert, um Nutzer vor betrügerischen Nachrichten zu schützen. Ein langer Druck auf die Home-Taste oder ein gezielter Screenshot startet die Analyse. KI-basierte Algorithmen prüfen in Echtzeit verdächtigen Text, vergleichen Webdaten und generieren eine verlässliche Bewertung mit empfohlenen Handlungsschritten gegen Geldbetrug und frühzeitiger Aufklärung weltweit unabhängig.



Gefälschte SMS und Chatnachrichten locken Opfer in teure Abofallen

Scammer nutzen inzwischen vermehrt fingierte SMS und Chat-Nachrichten, um Empfänger zu täuschen und an ihr Geld zu gelangen. In diesen Manipulationen finden sich oft Aufforderungen zur Überweisung oder Links zu scheinbar offiziellen Webseiten. Betroffen sind nicht allein Mobilfunkverträge, sondern auch Messenger-Dienste und Social-Media-Kanäle. Die Hintermänner setzen auf Dringlichkeit und Vertrautheit, damit die Opfer ohne kritische Prüfung auf die betrügerischen Inhalte hereinfallen.

Durch langen Druck auf Navigationstaste startet Circle to Search

Öffnet man auf einem Android-Gerät Circle to Search, indem man lange die Home-Taste oder die Navigationsleiste gedrückt hält, lässt sich unmittelbar der Bildschirminhalt untersuchen. Anschließend umkreist man die verdächtigen Textstellen mit dem Finger. In Sekundenschnelle wertet die integrierte KI die erfasste Passage aus und erzeugt eine detaillierte Einschätzung. Parallel liefert das System gezielte Empfehlungen für das weitere Vorgehen und mögliche Schutzmaßnahmen. Alle Ergebnisse werden klar und verständlich präsentiert.

Schrittweise Betrugsprüfung mit Google Lens in App auf Mobilgeräten

Über die Lens-Funktion in der Google-App lassen sich auf Android- und iOS-Geräten verdächtige Nachrichten gezielt prüfen. Hierfür fertigt der Nutzer zunächst einen Screenshot der fragwürdigen Chatnachricht an und ruft anschließend die Google-App auf. Anschließend wählt man Lens und tippt den Screenshot an, um ihn an die KI-basierten Analyse zu übermitteln. Innerhalb kurzer Zeit erhält man eine fundierte Einschätzung möglicher Betrugsmerkmale sowie konkrete Empfehlungen zum weiteren Umgang unterstützt effektiv und präventiv.

KI-gestützte Google-Algorithmen analysieren Webdaten und erkennen automatisch Betrugsverdacht zuverlässig

Die beiden Tools verwenden ausgeklügelte Google-Algorithmen, um künstliche Intelligenz mit aktuellen Webdaten zu kombinieren und eingehende Nachrichten zu überprüfen. Über diese KI-gestützte Analyse lässt sich zuverlässig feststellen, ob eine Textnachricht von einem legitimen Absender stammt oder Anzeichen von Betrug enthält. Zusätzlich bieten die Funktionen übersichtliche Empfehlungen, wie Anwender vorgehen sollten, wenn ein potenzieller Scam identifiziert wird. So erhalten Nutzer eine verständliche Einschätzung und konkrete präzise Hinweise für sichere nächste Schritte.

Circle to Search und Lens zeigen nur vertrauenswürdige Scam-Erkennungsergebnisse

Die global verfügbare Scam-Erkennungsfunktion von Circle to Search und Lens wird nur angezeigt, wenn Google dem Analyseergebnis eine hohe Zuversicht in puncto Qualität beimisst. Damit wollen die Entwickler gewährleisten, dass Anwender ausschließlich belastbare und hilfreiche Indikatoren erhalten. Auf diese Weise erhalten Nutzer weltweit fundierte Hinweise, die es ihnen ermöglichen, betrügerische Mitteilungen zuverlässig aufzuspüren und ihre digitale Sicherheit nachhaltig zu stärken.

KI-basierte Scam-Prüfung liefert schnelle fundierte Analysen und konkrete Handlungsempfehlungen

Mit den aktualisierten KI-Funktionen in Google Circle to Search und Lens können Anwender verdächtige SMS und Chatnachrichten unkompliziert prüfen. Durch langes Drücken oder Auswahl des Bildschirmausschnitts analysiert die Technologie verdächtige Inhalte und gibt binnen kürzester Zeit ein Ergebnis ab. Nutzer erhalten eine verständliche Bewertung möglicher Betrugsversuche sowie Handlungsempfehlungen für das weitere Vorgehen, um Risiken zu minimieren und ihre persönlichen Daten vor unautorisierter Nutzung sicher zu schützen. umfassend. einfach. zuverlässig. effektiv.