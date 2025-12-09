GPSoverIP lanciert jammer.net: digitales Fahrtenbuch mit OBD-Stecker, App, Webversion

jammer.net verbindet einen OBD-II-Stecker mit einer mobilen Anwendung und Weboberfläche, um Fahrzeugdaten ab Motorstart lückenlos zu erfassen. Dank eingebautem SIM-Chip übertragen die Geräte Positions- und Fahrtdaten automatisch per Mobilfunk, auch ohne Smartphone. Das System gewährleistet kontinuierliche Aufzeichnung unabhängig von Akkustand oder Bluetooth-Reichweite. Nutzerinnen und Nutzer müssen keine zusätzlichen Geräte koppeln, wodurch eine einfache Installation und sofortige Nutzung ohne komplexe Konfiguration möglich ist und erfüllt sämtliche gesetzlichen Dokumentationspflichten revisionssicher und zuverlässig.



GPSoverIP stellt im Dezember 2025 digitales Fahrtenbuch jammer.net vor

GPSoverIP führt im Dezember 2025 mit jammer.net ein digitales Fahrtenbuch ein, das einen kompakten OBD-II-Stecker mit einer Smartphone-App und einer webbasierten Oberfläche kombiniert. Motorstart, Route und Ziel werden automatisch erfasst, während der integrierte SIM-Chip die Fahrtdaten selbst ohne Smartphone-Verbindung mobil überträgt. Das Startpaket inklusive zwölfmonatiger Lizenz ist für 198 Euro erhältlich, und optionale Folgepakete zur Weiternutzung stehen zu reduzierten Preisen zur Verfügung. Dies gewährleistet lückenlose Dokumentation und steuerkonforme Archivierung vollständig.

Automatische Fahrtdatenerfassung ab Motorstart dank OBD-II-Stecker per Mobilfunk zuverlässig

Der standardmäßig in aktuellen Fahrzeugen integrierte OBD-II-Anschluss dokumentiert automatisch jeden Fahrzyklus ab dem Motorstart und überträgt relevante Parameter wie GPS-Position, Fahrtdauer und Geschwindigkeit eigenständig über ein integriertes Mobilfunkmodul. Ein Smartphone muss nicht gekoppelt oder mitgeführt werden. Im Gegensatz zu Bluetooth-basierten Systemen bleibt die Datenerfassung konsistent und vollständig, selbst bei ausgeschaltetem oder nicht vorhandenem Mobilgerät. Dadurch werden lückenlose, revisionssichere und steuerlich anerkannte Fahrtdatensätze erzeugt. Zur Archivierung genügt ein zentraler Server. Sicherheit.

KI-gestützte Routenanalyse empfiehlt automatisch Adressen, Fahrtbeschriftungen und schnelle Kategorisierung

Die jammer.net-App analysiert erfasste Routen in übersichtlichen Visualisierungen und übernimmt automatisch Adress- sowie Fahrtbezeichnungen. Dank KI-Erkennung werden häufig genutzte Strecken identifiziert, woraufhin passende Beschriftungen vorgeschlagen werden. Nutzer können mit nur einem Fingertipp jede Fahrt als geschäftlich, privat oder als Arbeitsweg markieren. Durch diese automatisierte Verarbeitung sinkt der manuelle Aufwand erheblich und die Dokumentation wird deutlich beschleunigt, während gleichzeitig eine lückenlose und revisionssichere Protokollierung gewährleistet bleibt. Dabei arbeitet es zeitersparend zuverlässig.

Webversion und App ermöglichen revisionssichere Fahrtenbuchführung mobil und stationär

Zusätzlich zur Smartphone-App steht eine Webversion bereit, die direkt im Browser genutzt werden kann und eine komfortable Verwaltung am Desktop ermöglicht. Dank CarPlay- und Android Auto-Integration lassen sich Fahrtenbuchdaten unterwegs erfassen und nachbearbeiten. Jede Änderung wird automatisch revisionssicher dokumentiert und mindestens zehn Jahre lang archiviert, um sämtliche Vorgaben des Bundesfinanzministeriums hinsichtlich Aufbewahrungsfristen, Nachvollziehbarkeit und Rechtssicherheit vollständig zu erfüllen. Diese Lösung gewährleistet lückenlose Nachweise gegenüber Finanzbehörden und optimiert gleichzeitig Effizienz und Transparenz.

Revisionssicheres Fahrtenbuch archiviert Daten zehn Jahre lang vollständig automatisiert

jammer.net speichert jede Änderung in revisionssicheren Protokollen und archiviert sämtliche Fahrtdaten für zehn Jahre. Fahrtenbücher lassen sich unkompliziert als PDF- oder CSV-Dateien exportieren und per Mausklick direkt an Steuerberater oder in DATEV-Umgebungen übermitteln. Durch diese Funktionen werden rechtliche Vorgaben lückenlos erfüllt und die Steuererklärung deutlich vereinfacht. Automatisierte Abläufe minimieren manuelle Schritte, sorgen für transparente Nachvollziehbarkeit und bieten maximale Sicherheit bei der Archivierung und Datenweitergabe. Audits können jederzeit revisionssicher nachvollzogen werden.

Flotten-Add-on bietet automatische Fahreridentifikation per BLE-LR und erweiterte Telemetrie

GPSoverIP erweitert Fuhrparkmanagement für Unternehmen mit mehreren Fahrzeugen durch ein optionales Flotten-Add-on, das automatische Fahreridentifikation via BLE-LR und zusätzliche Telemetriefunktionen bietet. Im ersten Jahr kostet das Paket hundert Euro. Ohne Veränderungen an der vorhandenen Hardware kann die Lösung zur umfassenden GPSauge-Telematikplattform aufgestockt werden. Damit lassen sich Live-Ortung, Anzeige des Fahrzeugstatus sowie zentrale Verwaltung von Wartungsterminen, Routenplanung und Einsatzsteuerung im Fuhrpark realisieren. Reporting-Tools, Verbrauchsanalysen und individuelle Alarme können ebenfalls integriert werden.

Live-Tracking mit Belegverwaltung und Diebstahlalarm sorgt für maximale Transparenz

Neben dem automatischen Fahrtenbuch erfasst das System in Echtzeit GPS-Live-Daten und stellt sie übersichtlich dar. Es verwaltet Belege wie Tankquittungen und Werkstattrechnungen digital, sodass Nutzer Kostenbelege jederzeit einsehen können. Die Live-Standortfreigabe ermöglicht Familienmitgliedern oder Freunden das Mitverfolgen des Fahrzeugs. Bei unerlaubter Bewegung schlägt der integrierte Diebstahlalarm sofort Alarm. Diese Komfortfunktionen erhöhen nachhaltig Sicherheit, Transparenz und Kontrolle im täglichen Fahrzeugbetrieb. Datenschutzrichtlinien gewährleisten vertraulichen Umgang mit den erfassten Positionsdaten jederzeit und Service.

Humorvolle Clips zeigen analoge Fahrtenbuchführung als unnötig mühsamen Aufwand

Die Markteinführung wird von einer augenzwinkernden Videokampagne begleitet. In überspitzten Szenen wie einer unerwarteten Lovestory im Fahrersitz oder einem fingierten Banküberfall verdeutlichen die Spots den lästigen Aufwand herkömmlicher Fahrtenbücher. Die humorvollen Clips zeigen, wie niemand mehr umständlich mit Bleistift und Notizblock im Auto sitzen möchte. Gleichzeitig unterstreichen sie eindrucksvoll, wie jammer.net die Dokumentation automatisiert und dadurch den Alltag von Berufspendlern und Flottenmanagern erheblich erleichtert und Zeitressourcen nachhaltig einspart und Kosten.

GPSoverIP kombiniert jahrzehntelange Telematikkompetenz mit innovativer compliance-konformer Fahrtenbuchlösung jammer.net

GPSoverIP kombiniert langjährige Expertise in Telematik aus den Bereichen Logistik, Kurierdienste, Taxiunternehmen und Schienenverkehr, um mit jammer.net eine benutzerfreundliche und gesetzeskonforme Fahrtenbuchsoftware anzubieten. Die Plattform liefert präzise, revisionssichere Protokolle und ermöglicht einfachen Zugriff auf Fahrtdaten. Anwender können bei Bedarf auf die umfassende GPSauge-Plattform mit erweiterten Funktionen wie Live-Ortung und Flottenmanagement upgraden, wodurch sich Effizienz und Transparenz im Fuhrpark deutlich steigern lassen.

jammer.net automatisiert Fahrtenbuchführung und garantiert revisionssichere Archivierung steuerkonformer Daten

