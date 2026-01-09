GREIWING ehrt 47 Mitarbeitende für insgesamt 700 Jahre Treue

Im Rahmen einer Ehrung würdigten GREIWING logistics for you, die KTV Speditionsgesellschaft mbH und GREIWING services for you in diesem Jahr 47 Mitarbeitende an neun Standorten für ihre zehn- bis fünfunddreißigjährige Betriebszugehörigkeit. Die Jubilarinnen und Jubilare erhielten Urkunden sowie Präsente, die symbolisch die insgesamt 700 Jahre Verbundzugehörigkeit repräsentieren. Geschäftsführung und Speditionsleiter betonen, dass diese Auszeichnung die Loyalität stärkt, wertvolles Fachwissen sichert und individuelle Karrierechancen im wachsenden Logistiknetzwerk nachhaltig erfolgreich fördert.



GREIWING würdigt 47 langjährige Mitarbeitende an neun deutschlandweiten Standorten

Insgesamt ehrte der GREIWING Unternehmensverbund an den neun Standorten Greven, Worms, Wesel, Duisburg, Leipheim, Burghausen, Barby, Münchsmünster und Hamburg 47 Mitarbeitende, die auf Betriebszugehörigkeiten zwischen zehn und fünfunddreißig Jahren zurückblicken. Die Geschäftsführungen von GREIWING logistics for you GmbH, KTV Speditionsgesellschaft mbH und GREIWING services for you GmbH würdigten dieses Engagement mit persönlichen Urkunden und Geschenken als wertschätzende Anerkennung für die anhaltende Treue zum Konzern. Die Übergabe erfolgte feierlich im Kollegenkreis.

Langjährige Mitarbeiterbindung beweist wachstumsfördernde und erfolgreiche Unternehmenskultur bei Greiwing

Jürgen Greiwing weist darauf hin, dass langjährige Betriebszugehörigkeiten ein deutlicher Beleg für eine Unternehmenskultur sind, die individuelle Weiterentwicklung fördert. Er hebt hervor, dass Loyalität und tiefgreifendes Fachwissen wesentliche Eckpfeiler für die langfristige Leistungsfähigkeit des gesamten Konzerns darstellen. Durch diese Werte erhalten Beschäftigte strukturierte Aufstiegsmöglichkeiten und tragen zur Stabilisierung und Optimierung von Arbeitsprozessen bei. Gleichzeitig stärkt der kontinuierliche Erfahrungszuwachs das kollektive Know-how und sichert somit die Zukunftsfähigkeit des Unternehmensnetzwerks und innovationstreibend.

Mitarbeitervielfalt in neun Standorten fördert Karriere und logistische Exzellenz

Mit ihren Funktionen als Lkw-Fahrer, Lagermitarbeiter, Disponenten, Verwaltungsfachleute und Vertriebsmitarbeiter decken die Jubilare ein breites Spektrum logistischer Tätigkeiten ab. An neun bundesweiten Standorten nutzen sie einheitliche Prozessstandards, greifen auf regionale Netzwerke zurück und arbeiten sektorenübergreifend zusammen. Diese Zusammensetzung verdeutlicht die zahlreichen Karrieremöglichkeiten innerhalb des Verbunds und verbindet klassische Transport- und Lagerlogistik mit spezialisierter Silo- sowie Stückgutabwicklung zu einem langfristig stabilen und zukunftsfähigen Beschäftigungssystem. Sie profitieren von Weiterbildung und stärken Kompetenzen.

Ludger Wieskamp feiert heute 35 Jahre Silo-Logistik-Expertise und Führungsverantwortung

Das Jubiläum von Ludger Wieskamp markiert einen wichtigen Meilenstein in Greven. Seit seinem Einstieg als Speditionskaufmann im Jahr 1990 hat er sich kontinuierlich weiterentwickelt und leitet heute die Disposition der Silo-Logistik. Seine direkte Kommunikation und strukturierte Problemlösungsstrategie fördern effiziente Arbeitsabläufe. Dank seines umfassenden Branchenwissens gilt er als Vorbild für Kollegen. Die fortwährende Wertschätzung seiner Leistungen stärkt sein Engagement und verdeutlicht die Verbindung von Spezialisierung und Führungsverantwortung im Unternehmen und Inspiration.

Erfahrene Mitarbeitende sichern Wissenstransfer und fördern Kompetenzentwicklung im Unternehmen

Langjährig tätige Mitarbeitende verbinden als zentrale Wissensvermittler die gewachsene Unternehmensgeschichte mit aktuellen Innovationsvorhaben. Sie strukturieren Mentoring-Maßnahmen, organisieren fachbezogene Schulungsreihen und initiieren bereichsübergreifende Arbeitsgruppen. Auf diese Weise transferieren sie bewährte Verfahren und tragen maßgeblich zur Einhaltung und Verbesserung etablierter Abläufe bei. Nachwuchstalente profitieren von diesem Netzwerk, indem es ein stabilisiertes Umfeld zur gezielten Weiterqualifikation bietet und individuelle Entwicklungsschritte sowie persönliche Perspektiven nachhaltig unterstützt. Es fördert zudem interdisziplinäre Kooperation und langfristige Bindung.

Treuejubiläen stärken GREIWING-Bindung, Wissenstransfer und gezielte Karriereförderung im Verbund

Die Auszeichnung langjähriger Mitarbeitender verdeutlicht die hohe Mitarbeiterbindung im GREIWING-Verbund. Durch systematische Anerkennung mittels Urkunden und Geschenken wird Motivation gestärkt und eine positive Arbeitskultur gefördert. Gleichzeitig sichern erfahrene Kräfte als Mentoren Wissenstransfer und unterstützen kontinuierliche Prozessoptimierung. Fachkräfte profitieren von klaren Aufstiegsperspektiven, regelmäßigen Schulungen und fachlicher Spezialisierung in einem nationalen Logistiknetzwerk. So tragen Loyalität und Know-how nachhaltig zur Zukunftssicherung des Unternehmensverbunds bei. Regelmäßige Feedbackgespräche fördern individuelle Entwicklung und messbare betriebliche Teamerfolge.