Hako zeigt auf LogiMAT 2026 autonome Reinigungslösungen für Logistikzentren

Auf der LogiMAT 2026 stellt Hako ein umfassendes Reinigungssystem für Logistikbetriebe vor, das von autonomen Scheuersaugmaschinen über handgeführte Modelle bis hin zu kompakten Kehrsaugmaschinen reicht. Die Scrubmaster B75 i navigiert selbstständig in Hallen. Kompakte Geräte bewältigen schmale Gänge, während die Sweepmaster 980 RH robuste Kehrtechnik liefert. Ergänzt durch digitales Fleet-Management, das Echtzeitdaten, Berichte und Verbrauchswerte liefert, entstehen transparente Abläufe, gesteigerte Effizienz sowie wirtschaftliche und nachhaltige Reinigungskonzepte, dauerhaft und planbare Prozesse.



Die Logistikbranche zeichnet sich durch enorme Warenflüsse, enge Zeitfenster sowie wachsende Anforderungen an Arbeitssicherheit und ökologische Verantwortung aus. Ein gründlicher, sicherer und effizienter Reinigungsprozess bildet die Grundlage für störungsfreie Abläufe in Lagerhallen, Verteilerzentren und Umschlagbereichen. Auf der LogiMAT 2026 stellt Hako praxisgerechte Lösungen vor, die wirtschaftliche Automatisierung mit langfristiger Verfügbarkeit kombinieren. Besucher können intelligente Technologien erleben, die Reinigungszyklen im Mehrschichtbetrieb optimieren und sich in vorhandene Infrastruktur integrieren und Ressourcen schonen.

Autonome Scheuersaugmaschine optimiert Reinigung weitläufiger Hallenflächen im Logistikbetrieb effizient

Die autonome Scheuersaugmaschine Scrubmaster B75 i wurde für lange Hallenfluchten und umfangreiche Logistikbereiche mit hohem Warenumschlag entwickelt. Mithilfe einer intelligenten Navigation erfasst sie präzise Hindernisse, optimiert Reinigungsrouten und garantiert kontinuierliche Leistung. Durch automatisches Entleeren, Frischwasserbefüllen und Akkuwechsel an der Dockingstation sinkt der manuelle Aufwand deutlich. Das Gerät ermöglicht nachträgliche Nachrüstungen an bestehenden Maschinen, steigert die Effizienz im Mehrschichtbetrieb und minimiert ungeplante Stillstandzeiten, sodass Reinigungszyklen planbar und ressourcenschonend ausgelegt werden können.

Kompakte Scheuersauger von Hako optimieren Reinigung in engen Bereichen

Für kleinere oder verwinkelte Bereiche – von Sozialräumen bis schmalen Verkehrswegen – liefert Hako zwei kompakte Scheuersauger. Der manuell geführte Scrubmaster B5 punktet mit flachem Reinigungskopf, flexibler Wendigkeit sowie dem Hako-Delta-Cleaning-System(R) für eine gründliche Reinigung an Wänden, in Ecken und unter Einbauten. Der neue Scrubmaster B50 verbindet intuitives Handling mit hoher Leistung und eignet sich ideal für wechselnde Einsatzorte. Beide Modelle garantieren damit maximale Flexibilität, Effizienz und Einsatzbereitschaft in Lager- und Produktionsumgebungen.

Hako Sweepmaster 980 RH: Kompakte Kehrtechnik für sichere Flächenreinigung

Für ein ganzheitliches Sicherheitskonzept ist leistungsfähige Kehrtechnik unverzichtbar. Die Ride-on-Kehrsaugmaschine Sweepmaster 980 RH bietet eine kompakte, robuste Bauweise und eignet sich gleichermaßen für Innen- und befestigte Außenflächen. Dank hoher Flächenleistung und großem Kehrgutbehälter werden Reinigungszyklen optimiert und Arbeitsunterbrechungen reduziert. Der langlebige Stahlrahmen garantiert Stabilität, während der optionale Dust Stop-Seitenbesenmantel Staub- und Feinstaubemissionen effektiv minimiert, die Luftqualität verbessert und Beschäftigte sowie Lagerware schützt. Zudem ermöglicht die Bedienung Einsätze in beengten Logistikbereichen.

Hako-Fleet-Management digital steuert und optimiert komplette Reinigungsflotten in Echtzeit

Das Hako-Fleet-Management stellt eine digitale Plattform bereit, die Reinigungsflotten umfassend steuert und optimiert. Durch permanenten Datentransfer lassen sich Echtzeitinformationen zu Einsatzzeiten, Flächenauslastung, Verbrauchswerten und Wartungsbedarf abrufen. Diese detaillierten Reports erzeugen maximale Transparenz und bieten Logistikunternehmen eine belastbare Entscheidungsgrundlage für Prozessverbesserungen. Die skalierbare Lösung passt sich sowohl kleinen als auch großen Fuhrparks an und berücksichtigt unterschiedliche Standortanforderungen, um kontinuierliche Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen zu ermöglichen. Außerdem erlaubt sie eine flexible Anpassung an zukünftige Anforderungen.

Effiziente Reinigungskonzepte: Automatisierung, Handgeräte, Kehrtechnik und digitale Transparenz vereint

Hako präsentiert auf der LogiMAT 2026 eine integrierte Lösung, die wirtschaftliche Automatisierungslösungen, vielseitige Handgeräte, robuste Kehrtechnik und digitale Transparenz in einem Gesamtpaket vereint. Logistikbetreiber profitieren durch reduzierte Personalaufwendungen, gleichbleibend hohe Reinigungsqualität, verbesserte Arbeitssicherheit sowie ressourcenschonenden Einsatz von Wasser und Energie. Dank modularer Bauweise lassen sich die Systeme flexibel an unterschiedliche Hallengrößen und Schichtmodelle anpassen. Die Lösung gewährleistet planbare Abläufe, hohe Effizienz und ist zukunftssicher für anspruchsvolle, großflächige Logistikstandorte gleichermaßen profitabel.