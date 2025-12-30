Hama Smarte Kamera liefert 2,5K-Farb-Video und farbige Nachtsicht sicher

In vielen privaten Außenbereichen herrscht nachts Ungewissheit darüber, ob unbefugte Personen oder unerwünschte Bewegungen stattfinden. Die Hama Smarte Überwachungskamera kombiniert ein integriertes Spotlight mit einem empfindlichen Bewegungsmelder und liefert hochauflösende 2,5K-Farbaufnahmen in Echtzeit. Wahlweise lassen sich Videosequenzen lokal auf einer SD-Karte oder komfortabel über einen optionalen Cloudspeicher ablegen. Für die Nachtüberwachung stehen sowohl farbige Spottlicht- als auch unsichtbare Infrarot-Modi zur Verfügung, um jede Aktivität präzise, effektiv und zuverlässig zu erfassen.



Die Überwachungskamera liefert hochauflösende 2,5K-Videobilder in lebendigen Farben und sorgt für scharfe Wiedergabe bei Tag und Nacht. Das integrierte Spotlight schaltet nach Einbruch der Dunkelheit automatisch ein und ermöglicht farbige Nachtsichtaufnahmen. Für diskrete Beobachtungen ohne sichtbares Licht sorgen die Infrarot-LEDs, die kontrastreiche Schwarz-Weiß-Bilder erzeugen. Alle Videosequenzen lassen sich entweder direkt auf eine optional erhältliche SD-Karte speichern oder komfortabel in der Cloud ablegen.

Kamera funkt per WLAN ganz ohne externes Gateway zuverlässig

Die Kamera verzichtet auf ein externes Gateway und verbindet sich direkt per WLAN mit dem Heimnetzwerk. Sie lässt sich in alle gängigen Smarthome-Assistenten einbinden und ermöglicht die Steuerung über Sprachbefehle. Bei erkannter Bewegung oder Geräuschen sendet sie umgehend Push-Nachrichten auf das Smartphone. Dank adaptiver Zoneinstellungen können Nutzer den Erfassungsbereich präzise definieren, sodass nur Personen und keine Tiere oder Fahrzeuge einen Alarm auslösen. Zusätzliche Zeitpläne und Empfindlichkeitsstufen erlauben eine individuelle Anpassung der Alarmfunktion an verschiedene Tageszeiten.

Integriertes Zwei-Wege-Audio ermöglicht direkte Kommunikation mit Besuchern und Zustellern

Das integrierte Zwei-Wege-Audio ermöglicht es, über die zugehörige Kamera-App in Echtzeit mit Gästen oder Lieferdiensten zu kommunizieren. Ein hochwertiges Mikrofon erfasst Stimmen klar und präzise. Der eingebaute Lautsprecher gibt jede Nachricht verzögerungsfrei wieder. Auf diese Weise lassen sich Lieferanweisungen direkt erteilen oder ungebetene Besucher abschrecken, noch bevor eine physische Interaktion stattfindet. Die Funktion steigert somit Sicherheit und Komfort, da sie ortsunabhängige sprachliche Kontrolle ermöglicht per Smartphone oder Tabletbedienung zuverlässig unkompliziert.

Automatisches Spotlight erhellt den Eingangsbereich sofort bei jeder Bewegungserkennung

Das integrierte Spotlight der Hama-Kamera wird bei erkannter Bewegung automatisch aktiviert und beleuchtet den Eingangsbereich so, dass Schloss und Hausnummer jederzeit klar erkennbar sind. Die IP65-Zertifizierung bietet zuverlässigen Schutz gegen Regen, Staub, Spritzwasser, Wind und Schnee, wodurch die Kamera permanent im Außenbereich montiert werden kann. Dank eines robusten Gehäuses und witterungsbeständiger Materialien bleibt die Funktionalität auch unter extremen Bedingungen erhalten, ohne zusätzlichen Wartungsaufwand oder Schutzmaßnahmen zu erfordern und Vereisungsschutz sichern.

