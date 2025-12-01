Modulare Automatisierung steigert industrielle Prüfsystemeffizienz und gewährleistet höchste Präzision

Anstieg der Prüfaufkommen in der industriellen Qualitätssicherung erfordert präzise, reproduzierbare und zugleich effiziente Prozesse. Hegewald & Peschke setzt auf eine modulare Automatisierungslösung, bestehend aus Universalprüfmaschine, Industrieroboter und der Prüfsoftware LabMaster. Diese Prüfstandkonfiguration lässt sich individuell an Fertigungs- und Laborprozesse anpassen, steigert Maschinenauslastung, senkt Kosten und gewährleistet dank ERP- und Ferndiagnoseschnittstellen hohe Anlagenverfügbarkeit sowie vollständige Rückverfolgbarkeit. Unterschiedliche Automatisierungsgrade unterstützen Teil- sowie Vollautomatisierung in sämtlichen Prüfumgebungen und optimieren kontinuierlich Prozesse und Prüfungsergebnisse.



Industrieroboter übernehmen automatisierte Probenhandling und Ausrichtung für normgerechte Materialprüfungen

Industrieroboter übernehmen in modernen Prüflaboren zunehmend die Probenzuführung und -ausrichtung. Dabei greifen die Roboter die Muster vollautomatisch aus dem Vorrat, positionieren sie präzise in den Prüfaufbau und gewährleisten so eine reproduzierbare Ausgangslage für belastungsabhängige Prüfverfahren. Durch die Einhaltung internationaler Normvorgaben eliminieren die Systeme menschliche Fehlerquellen, liefern konstante Messergebnisse und bewältigen steigende Prüfvolumina effizient, ohne Abstriche bei Genauigkeit, Reproduzierbarkeit oder Ablaufgeschwindigkeit hinzunehmen, und gewährleisten eine lückenlose Dokumentation aller Prüfschritte sowie sicherstellen.

Automatisierte Prüfanlagen steigern deutlich Maschinenauslastung, senken Personalaufwand und Kosten

Automatisierte Prüfanlagen steigern in der Metall- und Kunststoffverarbeitung die Kapazität von Prüfmaschinen durch kontinuierliche Abläufe, reduzieren den Personalbedarf bei Probenvorbereitung und -transport erheblich und erlauben eine optimierte Auslastung vorhandener Ressourcen. Dadurch sinken die Kosten für einzelne Prüfungen, ohne Kompromisse bei der Prüfqualität oder Prozesssicherheit einzugehen. Zusätzlich profitieren Unternehmen von beschleunigten Durchlaufzeiten und variabel anpassbaren Prüfumfängen, sodass sich die Systeme flexibel an wechselnde Produktionsmengen und Anforderungen angleichen lassen und Skalierbarkeit ermöglichen.

Hegewald & Peschke liefert modulare Engineering-Lösungen für zerstörende Werkstoffprüfungen

Hegewald & Peschke entwickelt maßgeschneiderte Engineering-Lösungen für zerstörende Werkstoffprüfungen und kombiniert eine hochpräzise Universalprüfmaschine mit einem Roboter-basierten Handling-System sowie der Werkstoffprüfsoftware LabMaster. Diese Software übernimmt die automatische Erkennung und Erfassung von Prüfdaten, dokumentiert jeden Schritt nachvollziehbar und exportiert sämtliche Ergebnisse direkt in ERP-, Qualitätssicherungs- und Prozesssteuerungssysteme. Ein integriertes Ferndiagnosesystem ermöglicht dauerhafte Überwachung und Wartung, minimiert Ausfallzeiten und garantiert höchste Anlagenverfügbarkeit. Es unterstützt flexible Automatisierungsgrade und passt sich individuellen Prüfanforderungen an.

Eindeutige Probe-ID sichert automatische Materialidentifikation in effizienten vernetzten Prüfzellen

In vollständig automatisierten Prüfzellen wird jedes Probenmaterial durch eine eindeutige ID automatisch erkannt und klassifiziert. Der gesamte Prüfablauf wird zentral über ein firmennetzwerk gesteuert, sodass keine manuelle Bedienung erforderlich ist. Qualifiziertes Fachpersonal kann sich auf Ausnahmen konzentrieren, während Routinetests eigenständig ablaufen. Halbautomatisierte Anlagen bieten zusätzlich optionale Probenkennzeichnung und stichprobenartige Kontrolle, die sich nahtlos in bestehende Laborstrukturen integrieren lassen. Dies erhöht Effizienz und Flexibilität erheblich und reduziert signifikant und dauerhaft Personalkosten.

Modulare Prüfsysteme für Zugversuche mit Robotik, Logistik und SPS-Steuerung

Die automatisierten Prüfsysteme für Zugversuche bestehen aus modularen Baugruppen: Probenvorrat, Industrieroboter, optionales Zwischenlager und Regalsysteme. Zusätzliche Module übernehmen die Identifizierung, Ausrichtung und Vermessung der Proben, ergänzt durch integrierte Waagen und spezielle Messeinrichtungen. Die Universalprüfmaschine ist mit passenden Spannzeugen und einem Dehnungsmessgerät ausgestattet, um Belastungs- und Dehnungsmessungen präzise, automatisiert und reproduzierbar durchzuführen. Ein Touchpanel mit SPS-Steuerung gewährleistet die zentrale Überwachung und Steuerung aller Prozesse in Labor- und Fertigungsumgebungen mit hoher Verfügbarkeit.

Flexible modulare Prüfsysteme passen sich dynamisch an Prüfaufgaben an

Modulare Aufbaukonzepte sowie anpassbare Automatisierungsstufen ermöglichen es, Prüfanlagen flexibel auf eine breite Palette von Testanforderungen auszurichten – von halbautomatischen Laborinstallationen bis zu vollständig vernetzten Prüfzellen im Produktionsumfeld. Hegewald & Peschke stellt damit eine marktgerechte Lösung bereit, die steigenden Anforderungen an Effizienz, Rückverfolgbarkeit und Prozessqualität in der industriellen Materialprüfung gerecht wird und Unternehmen eine zukunftssichere Plattform für kontinuierliche Anpassungen und Erweiterungen bietet sowie eine lückenlose Dokumentation wichtiger Prüfdaten in Echtzeit dynamisch.

Präzise modulare Prüfanlagen sichern Reproduzierbarkeit und Transparenz im Fertigungsprozess

Die automatisierten Prüfanlagen von Hegewald & Peschke kombinieren hochpräzise Kraft- und Dehnungsmessungen mit wiederholgenauer Probenbearbeitung sowie modularen Automatisierungsgraden. Durch die Integration robuster ERP- und Ferndiagnose-Schnittstellen lassen sich Betriebsdaten nahtlos erfassen und rückverfolgen. Eine flexible Bauweise unterstützt unterschiedliche Prüfkapazitäten und gewährleistet gleichzeitig hohe Maschinenverfügbarkeit. Dadurch optimieren Unternehmen ihre Produktionsabläufe, reduzieren Prüfzeiten und -kosten und sichern eine zukunftsfähige, messbare Materialqualität in Fertigungs- und Laborumgebungen. Sie bieten skalierbare Optionen für Teil- und Vollautomation.