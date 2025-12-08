Heidelberg iT Weihnachtsmarkt präsentiert baramundi Roadshowtruck und praxisnahe UEM-Lösungen

Am 18. November 2025 veranstaltete die Heidelberg iT Management GmbH & Co. KG eine Weihnachtsmarkt-Special-Edition mit dem baramundi Roadshowtruck. IT-Verantwortliche aus der Metropolregion Rhein-Neckar nutzten das winterliche Ambiente eines stimmungsvollen Winter Wonderlands, um sich fachlich zu modernem Unified Endpoint Management zu informieren. In persönlicher Atmosphäre mit heißem Glühwein, Karussellfahrten und intensiven Fachgesprächen bot das Event Gelegenheit zum Austausch, praxisnahen Live-Demonstrationen und der Diskussion konkreter IT-Lösungen. Zudem wurden Best Practices vorgestellt.



Heidelberg iT präsentiert Weihnachtsmarkt Special Edition mit baramundi Roadshowtruck

Die Heidelberg iT Management GmbH & Co. KG veranstaltete dieses Jahr eine Weihnachtsmarkt-Special Edition, die den baramundi Roadshowtruck als besonderen Gast präsentierte. Am Campus erwarteten Fachbesucher, Geschäftspartner und Kunden ein stimmungsvolles Winter Wonderland mit abwechslungsreichem IT-Programm und klassischem Karussell. Neben fachlichem Austausch zu Unified Endpoint Management standen persönliche Gespräche und Live-Demos im Fokus. Die Kombination aus technischer Expertise und festlicher Atmosphäre sorgte für intensive Kundenbindung, effizientes Networking und inspirierendes Erlebnis.

Praxisvortrag im baramundi Roadshowtruck zeigt modernes UEM in Aktion

Im baramundi Roadshowtruck vermittelte Tim Korte praxisnahes Wissen zu modernen IT-Infrastrukturen und deren nachhaltiger Organisation. Im Fokus stand Unified Endpoint Management als zukunftsorientierte Lösung zur Optimierung von IT-Prozessen. Die Teilnehmer erfuhren, wie UEM systematisch Zeit einspart, Risiken minimiert und Ressourcen effizient verteilt. Eine Live-Demo veranschaulichte konkrete Anwendungsfälle, schlug Brücken zu aktuellen Herausforderungen und verdeutlichte, wie sich Unternehmen durch zentrale Steuerung und gezielte Automatisierung entscheidende Wettbewerbsvorteile sichern können. Praxisnahe wertvolle Impulse.

Ganzheitlicher UEM-Ansatz bündelt Client Management und Endpoint Security Funktionen

Die baramundi Management Suite integriert Client Management, Mobile Device Management und Endpoint Security nahtlos in eine einheitliche Oberfläche und Datenbank. Standardisierte Prozesse automatisieren Routineaufgaben, reduzieren Verwaltungsaufwand und minimieren Fehlerpotenziale. Dank zentraler Bedienung behalten IT-Administratoren sämtliche Endpoints stets im Blick, während parallele Systeme entfallen. Diese einheitliche Plattform ermöglicht beschleunigte Abläufe und sorgt für konsistente Sicherheitsrichtlinien. Anwender profitieren von einer bedienfreundlichen Lösung, die Zeitersparnis und Effizienz in modernen IT-Infrastrukturen vereint optimierte Prozesse.

Heidelberg iT erhält baramundi Competence Center für schnellen Support

Seit vielen Jahren kooperiert Heidelberg iT erfolgreich mit baramundi als etablierten IT-Servicepartner und wurde aufgrund herausragender Expertise als Competence Center zertifiziert. Uwe Fäth, Partner Manager der baramundi software GmbH, unterstrich die Bedeutung dieser Verbindung und hob hervor, dass Kunden im Rhein-Neckar-Gebiet vor Ort jederzeit auf zügigen Support, kompetente Beratung sowie ein kontinuierlich aktualisiertes Schulungsangebot im Bereich Unified Endpoint Management vertrauen können. Dieses Partnerprogramm fördert Effizienz, Sicherheit und dauerhaft langfristige Technologielösungen.

Heidelberg iT Team beantwortet persönliche Fachfragen auf Roadshow-Truck Gelände

Nach Abschluss des Fachvortrags standen Sascha Siehl, Vertriebsleiter der Heidelberg iT, und sein Team sowohl im baramundi Roadshowtruck als auch auf dem Veranstaltungsgelände für individuelle Fragen und tiefergehende Gespräche bereit. Durch den persönlichen fachlichen Austausch konnten Teilnehmer detaillierte Einblicke in aktuelle IT-Projekte gewinnen, spezifische Herausforderungen adressieren und maßgeschneiderte Lösungen diskutieren. Matthias Blatz, geschäftsführender Gesellschafter, hob zusätzlich hervor, dass Live-Demos und exklusive Führungen innovative IT-Ansätze greifbar machen und praxisnahe Erlebnisse bieten.

Festliches Winterambiente trifft auf praxisnahe IT-Expertise und lebendigen Wissensaustausch

Das Event vereinte technische Fachkompetenz mit einem stimmungsvollen Weihnachtsmarktambiente, das Besucher durch liebevoll dekorierte Buden, duftende Waffeln, hausgemachte Suppe und frisch zubereiteten Glühwein begeisterte. Ein echtes Karussell sorgte für fröhliche Momente, während die entspannte Atmosphäre gezielt den Dialog förderte. Zahlreiche Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, sich in lockeren Gesprächen über aktuelle IT-Trends auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und ihr Netzwerk in einer ungezwungenen Umgebung effizient zu erweitern, dauerhaft und Gemeinschaft zu stärken.

Heidelberg iT Weihnachtsmarkt-Special Edition vereint UEM-Insights mit festlicher Atmosphäre

Im Rahmen der Heidelberg iT Weihnachtsmarkt Special Edition bot das Event eine gelungene Kombination aus vorweihnachtlichem Ambiente und praxisorientierten UEM-Insights. Besucher erlebten informative Fachvorträge im baramundi Roadshowtruck, in denen die baramundi Management Suite als zentrales UEM-Cockpit vorgestellt wurde. Live-Demos verdeutlichten effiziente Prozesse, während individuelle Fragen direkt im persönlichen Austausch beantwortet wurden. Dieses Format ermöglichte Teilnehmern, Zeitersparnisse zu erkennen, Risiken zu minimieren und IT-Ressourcen nachhaltig zu optimieren und ermöglichte praxisorientierte Umsetzungsmöglichkeiten.