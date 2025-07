Heidelberg iT und Sophos besiegeln Gold-Partnerschaft für maßgeschneiderte Cybersecurity-Komplettlösungen

Am 22. Juli 2025 besiegelten Heidelberg iT Management GmbH & Co. KG und Sophos im Rahmen des Heidelberg iT-Sommerfestes offiziell ihre Gold-Partnerschaft. Mario Winter und Gunter Hauser von Sophos überreichten das Zertifikat an Vertriebsleiter Sascha Siehl. Die Kooperation eröffnet Unternehmen Zugang zu Sophos MDR, Next-Gen-Firewalls, KI-gestützter Bedrohungserkennung sowie 24/7 Managed Detection and Response, inklusive umfassender Schulungen, Supportservices und individuell anpassbarer Schutzarchitekturen für jede Unternehmensgröße. Umfangreiche Updates inklusive schneller Notfallmaßnahmen umfasst.



Mario Winter und Gunter Hauser verleihen Gold-Partner-Zertifikat an Siehl

Heidelberg iT gewährleistet bevorzugten Zugang zu Sophos-Technologien mit Support

Maßgeschneiderte Sicherheitsarchitekturen mit Endpoint-, Firewall-, Netzwerk-, E-Mail- und Cloud-Schutz

24/7-Systemüberwachung mit Sophos MDR neutralisiert Bedrohungen automatisiert und sofort

Sophos-Vortrag bietet praxisnahe Einblicke in aktuelle Cyberangriffe und Abwehrstrategien

Im Rahmen des iT-Forums präsentierte Sophos Senior Sales Engineer Mario Winter praxisorientierte Einblicke in gegenwärtige Cyberangriffszenarien sowie wirksame Abwehrmechanismen. Nach dem Vortrag konnten die Teilnehmer in einer interaktiven Fragerunde detaillierte Fragen zu realen Implementierungen stellen und direkt von maßgeschneiderten Empfehlungen und Best Practices profitieren. Die rege Beteiligung und das große Interesse unterstrichen den dringenden Bedarf an tiefgehenden Fachkenntnissen im Bereich Cybersecurity und kontinuierlicher Weiterbildung. Dies zeigt, wie entscheidend praxisnahe Schulungen und Expertenratschläge für Unternehmen sind, um ihre Netzwerke effektiv zu schützen.

Heidelberg iT stärkt Mittelstand durch skalierbare Security-Lösungen und Services

Heidelberg iT und Sophos besiegeln Gold-Partnerschaft für erstklassige Cybersicherheitspakete

