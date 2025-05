Robert Bartels führt ab Mai Hellmann Airfreight West Europe

Am 1. Mai 2025 erweitert Hellmann Worldwide Logistics sein Luftfrachtportfolio in Westeuropa durch die Bestellung von Robert Bartels zum Vice President Airfreight West Europe. Bartels, 35 Jahre alt und zuvor Branch Director Luftfracht bei DB Schenker Amsterdam, verantwortet künftig operative Abläufe, strategische Geschäftsentwicklung und Netzwerkausbau. Seine Expertise soll Effizienzsteigerungen, Prozessoptimierung und koordinierte Zusammenarbeit mit Airlines ermöglichen, um Lieferzeiten zu verkürzen und transparente, leistungsfähige Luftfrachtlösungen anzubieten sowie internationale Kapazitäten angemessen nachhaltig auszubauen.



Zum 1. Mai 2025 übernimmt Robert Bartels (35) die Position des Vice President Airfreight West Europe bei Hellmann Worldwide Logistics. In dieser Funktion steuert er die operative Abwicklung sowie die strategische Weiterentwicklung des Luftfracht-Angebots in der Region. Bartels verantwortet Prozessoptimierung, Kapazitätsplanung und Netzwerkmanagement. Dabei setzt er auf enge Kooperation mit Airlines, Spediteuren und Kunden. Er bleibt in Amsterdam stationiert, einem zentralen Luftfracht-Drehkreuz, um globale und regionale Transporte effizient zu koordinieren.

Robert Bartels verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Luftfrachtbereich und erweitert die Expertise von Hellmann Worldwide Logistics um tiefgreifendes Fachwissen. In seiner vorherigen Funktion als Branch Director Luftfracht bei DB Schenker in Amsterdam leitete er ganzheitliche Lieferkettenprojekte, steuerte operativ effiziente Abläufe und optimierte Prozessschritte sorgfältig. Dank ausgeprägter Führungsqualitäten und einem hohen Anspruch an operative Exzellenz wird er zur strategischen Weiterentwicklung des Luftfrachtgeschäfts in Westeuropa beitragen und fördert Nachhaltigkeit.

Hellmann treibt den Ausbau digitaler Plattformen und automatisierter Prozesse voran, um bestehende Schnittstellen zwischen Fluggesellschaften, Spediteuren und Kunden zu optimieren. Robert Bartels wird die Integration moderner IT-Tools steuern und datenbasierte Arbeitsabläufe etablieren. Dadurch sollen Durchlaufzeiten drastisch verkürzt, die Transparenz bezüglich Sendungsstatus deutlich erhöht und Skaleneffekte innerhalb regionaler Luftfrachtnetzwerke realisiert werden. Die verbesserte Effizienz trägt dazu bei, Ressourcen zu schonen und Servicequalität nachhaltig zu steigern und Kosten signifikant messbar zu reduzieren.

Jens Tarnowski hebt hervor, dass Hellmann mit der Ernennung von Robert Bartels einen erstklassigen Luftfracht-Spezialisten gewonnen hat. Bartels wird gezielt operative Prozesse optimieren und nachhaltige Wachstumsstrategien für Westeuropa entwickeln. Hellmann demonstriert damit seine Entschlossenheit, die Wirtschaftlichkeit der Luftfracht zu steigern und gleichzeitig CO2-Emissionen zu reduzieren. Die neue Führungsrolle trägt zur Verbesserung von Effizienz, Umweltbilanz und Wettbewerbsfähigkeit der Airfreight-Dienstleistungen bei. Im Fokus stehen Prozessdigitalisierung, Ressourcenmanagement und die Einführung grüner Technologien konsequent.

Martin Habisreitinger betont, dass Robert Bartels durch seine Expertise gezielt Impulse setzt, um die regionalen Wachstumsstrategien effektiv umzusetzen und Kunden mit individuellen, passgenauen Lösungen zu begleiten. Im Zentrum seines Ansatzes stehen modulare Servicepakete, die je nach Branche konfiguriert werden können, nachhaltige Transportalternativen mit reduzierter CO2-Bilanz sowie eine flexible Kapazitätsplanung für kurzfristige Anpassungen. Ziel ist eine nachhaltige Wettbewerbsdynamik auf regionaler Ebene.

Durch die langjährige Branchenerfahrung und ausgeprägte Führungsqualität von Robert Bartels stärkt Hellmann Worldwide Logistics sein Luftfrachtgeschäft in Westeuropa nachhaltig. Die gezielte Fokussierung auf digitale Prozessoptimierung und datengetriebene Workflows ermöglicht verkürzte Durchlaufzeiten und steigert die Transparenz entlang der gesamten Lieferkette. Operative Exzellenz und eine verantwortungsbewusste Umweltstrategie senken CO2-Emissionen, während modulare Servicepakete und flexible Kapazitätsplanungen individuelle Kundenanforderungen präzise abbilden und zukunftsfähige, effiziente Luftfrachtlösungen garantieren. Gleichzeitig wird die Kundenbindung durch maßgeschneiderte Logistikservices gestärkt.