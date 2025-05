Präzisions-Drehgeber AD37 und AC58 steigern Effizienz industrieller Elektromotoren deutlich

Industrielle Elektromotoren verbrauchen global über 40 Prozent des Stroms, was den Bedarf an effizienter Antriebstechnik erhöht. Hengstlers Absolutwertgeber ACURO AD37 und ACURO AC58 liefern präzise Positionsdaten und optimieren Servomotor-Regelungen durch hohe Auflösung und schnelle Datenübertragung. Die proprietäre ACURO link-Schnittstelle und Profinet sorgen für verlustfreie Übertragung über bis zu hundert Meter. Sanftere Regelung minimiert Überschwingungen und steigert Effizienz deutlich. Der reduzierte Eigenverbrauch spart je nach Anwendung bis zu 75 Prozent Energiekosten.



Präzise Hengstler-Encoder minimieren Regelungsfehler und senken industrieller Energieverbrauch spürbar

Absolutwertgeber von Hengstler bieten hochpräzise Positionsdaten und übertreffen klassische Encoder deutlich. Dank feinster Auflösung lässt sich die Servomotorregelung spürbar sanfter gestalten, wodurch Regelabweichungen und Überschwinger auf ein Minimum reduziert werden. Dadurch arbeiten Antriebe kontinuierlich in einem optimalen Betriebsbereich, was die Gesamtwirkungsgrade signifikant steigert. Infolgedessen sinkt der Stromverbrauch messbar, während die Lebensdauer der Komponenten profitiert. Dies führt zu nachhaltigen Energieeinsparungen und verbesserten Prozessstabilitäten in industriellen Anwendungen und senkt die Betriebskosten merklich.

ACURO AD37 Motorfeedback-Encoder: Kompakt, robust, ideal für enge Einbausituationen

Der kompakte ACURO AD37 besticht durch nur 29 mm Einbautiefe und ermöglicht den Einsatz in engsten Bauräumen. Trotz seiner minimalen Abmessungen liefert er höchste Robustheit und Langzeitstabilität, wodurch Servoantriebe mit hoher Leistungsdichte optimal unterstützt werden. Seine platzsparende Konstruktion schafft Flexibilität bei Anlagenlayout und Maschinenintegration, ohne Kompromisse bei Zuverlässigkeit und Lebensdauer einzugehen, und erfüllt somit anspruchsvolle Anforderungen moderner Automatisierungsanwendungen. Die Installation gestaltet sich schnell und unkompliziert, während Wartungsaufwand und Stillstandszeiten reduziert werden.

Echtzeit-Positionsdaten per ACURO link bis 100 Meter Distanz zuverlässig

Die proprietäre ACURO link-Schnittstelle des AD37 ermöglicht eine Datenübertragung mit 10 MBaud und einem Reglertakt von bis zu 32 kHz, wodurch präzise Positionsdaten nahezu in Echtzeit bereitstehen. Über Kabelstrecken bis zu 100 Meter Länge bleibt die Signalqualität dauerhaft konstant hoch, sodass Steuerungseinheiten zuverlässig mit aktuellen Istwerten versorgt werden. Diese unmittelbare Rückmeldung messbar reduziert Latenzen in Regelzyklen deutlich und trägt so zu einer spürbaren Steigerung der Antriebsperformance, Systemeffizienz und Ausfallsicherheit bei.

AD37 Multiturn: Nur 0,6 W Verbrauch im Dauerbetrieb, enorme Einsparungen

Der ACURO AD37 überzeugt durch minimalen Eigenverbrauch, selbst im Leerlauf und bei geringer mechanischer Belastung. In seiner Multiturn-Variante benötigt er lediglich 0,6 Watt, was im Vergleich zu herkömmlichen Encodern eine Reduktion um 50 bis 75 Prozent bedeutet. Diese herausragende Energieeffizienz senkt Betriebskosten deutlich und macht sich besonders in kontinuierlich belasteten, energieintensiven Produktionsanlagen bezahlt. Optimierte Stromaufnahme sorgt für nachhaltigen Betrieb und reduziert den CO2-Fußabdruck moderner Servoantriebe langfristig und verbessert die Systemverfügbarkeit.

Hengstlers ACURO AC58 optimiert hochpräzise dynamische Verpackungsmaschinen und Pick-and-Place-Steuerung

Der ACURO AC58 von Hengstler ist speziell für Hochgeschwindigkeitsanwendungen wie Verpackungsmaschinen und Pick-and-Place-Systeme optimiert. Mit einer absoluten Messgenauigkeit von ±35 Winkelsekunden und einer Wiederholgenauigkeit unter ±10 Winkelsekunden gewährleistet er erstklassige Präzision. Die Profinet-Schnittstelle ermöglicht einen Zyklus von 31,25 µs für extrem schnelle Datenübertragung. Dank eines geringen Eigenverbrauchs von nur 1,5 W im Multiturn-Modus reduziert er den Energiebedarf um bis zu 30 % und steigert die Effizienz. Seine robuste Bauweise gewährleistet Betrieb in Industrieumgebungen.

ACURO AD37 und AC58 optimieren Motorregelung, senken Energieverbrauch sichtbar

Die ACURO AD37 und ACURO AC58 Drehgeber von Hengstler bieten eine herausragende Kombination aus Präzision, kompakter Bauweise und minimalem Eigenverbrauch. Über die proprietäre ACURO link-Schnittstelle bzw. das leistungsfähige Profinet lassen sich Servomotoren äußerst feinregelnd betreiben, was die Regelgüte erhöht und Stromspitzen vermeidet. Durch optimierte Rückmeldung sinkt die Energieaufnahme merklich, während der Gesamtwirkungsgrad des Antriebssystems zunimmt. Insgesamt resultieren daraus spürbare Energieeinsparungen und reduzierte Betriebskosten in Industrieanwendungen und steigert langfristig die Anlagenverfügbarkeit.