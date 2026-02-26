HERMOS RFID-Lösung optimiert Produktionslos-Identifikation im WIP-Lager effiziente modulare Plug&Play-Systeme

Traditionelle Halbleiterfertigungen stoßen bei der Automatisierung an Grenzen. Um Kostendruck zu begegnen, Fehlerquoten zu reduzieren und Durchsatz zu erhöhen, ist eine durchgängige Los-Identifikation im Work-in-Progress-Lager unverzichtbar. HERMOS bietet dafür RFID-Lösungen für WIP-Regale, die Plug&Play-Module und Nachrüstkits umfassen. Mit Unterstützung von LF- und HF-Frequenzen, Single-Wire-Technologie sowie AMR-Ready-Funktionalität lassen sich die modularen Systeme schnell und ohne großen Aufwand in bestehende Infrastruktur integrieren. Sie garantieren zuverlässige Materialverfügbarkeit und unterstützen eine transparente effiziente Produktionssteuerung.



Legacy-Fertigung steigert Effizienz durch lückenlose RFID-basierte Produktionslos-Identifikation und Automatisierung

Moderne Halbleiterfertigungen stehen unter hohem Kostendruck, leiden unter manuellen Prozessen und geraten durch begrenzte Lagerkapazitäten ins Stocken. Fehlende Automatisierung und unzureichende Transparenz beim Produktionslos sorgen für Verzögerungen und Ausschuss. Eine durchgängige Identifikation der Chargen entlang der gesamten Wertschöpfungskette kann Stillstände vermeiden und Effizienz steigern. RFID-basierte Echtzeitverfolgung im WIP-Lager gewährleistet nahtlose Materialflusssteuerung, verringert menschliche Fehler und ermöglicht eine kontinuierliche Optimierung der Produktionsprozesse im anspruchsvollen Hightech-Umfeld sowie maximale Transparenz entlang der Prozesskette.

Plug&Play-Systeme und Nachrüstkits integrieren RFID-Identifikation unkompliziert in bestehenden WIP-Regalen

HERMOS stellt umfassende RFID-Lösungen bereit, die sowohl als komplette Plug-and-Play-Systeme als auch als Nachrüstkits erhältlich sind. Die Module lassen sich schnell und unkompliziert in vorhandene WIP-Regale integrieren, ohne dass komplexe Programmierung notwendig ist. Dank dieser modularen Bauweise erfolgt die automatische Identifikation von Produktionslos-Kennungen direkt im Zwischenlager. Anwender profitieren von einer schlüsselfertigen Lösung, die in verschiedensten Fertigungsumgebungen sofort einsatzbereit ist und Effizienz sowie Transparenz steigert. Die schnelle Installation reduziert Stillstandszeiten zuverlässig.

HERMOS-Systeme nutzen sowohl LF 134,2?kHz als auch HF 13,56?MHz

Die HERMOS-Systeme bieten Unterstützung für LF-Frequenzen bei 134,2 kHz und HF-Frequenzen bei 13,56 MHz, sodass verschiedene Etiketten und Sensorlösungen im WIP-Bereich identifiziert werden können. Dank dieser umfassenden Frequenzabdeckung lassen sich sowohl ältere Tags als auch moderne HF-Transponder reibungslos auslesen. Hersteller haben die Möglichkeit, anhand von Materialtypen und Fördergeschwindigkeiten die geeignete Frequenz auszuwählen und so eine zuverlässige Lesesicherheit über die gesamte Produktionsstrecke hinweg zu gewährleisten, auch bei hohen Lasten dauerhaft optimal.

Ein Kabel überträgt Signal, Strom und Daten, spart Montageaufwand

Die Single-Wire-Technologie von HERMOS vereint Antennensignal, Stromversorgung und Datenübertragung in nur einem Kabel je Lesekopf. Dieser Ansatz reduziert den Verkabelungsaufwand erheblich und senkt Material- sowie Montagekosten. Der integrierte Lesekopf enthält Signalverstärkung, Filterung und weitere Funktionen direkt im kompakten Gehäuse. Dadurch lässt sich die Installation deutlich schneller und unkomplizierter durchführen. Gleichzeitig erhöht der robuste Aufbau die Systemstabilität in anspruchsvollen Fertigungsumgebungen selbst bei starken Störungen und hohen Temperaturbelastungen sowie langfristiger effizienzsteigernder Prozesskontrolle.

Variabel bis zu vierzig Leseköpfe pro Reader für Flexibilität

Die HERMOS-Lösungen erlauben eine dynamische Anpassung der Lesekopfzahl bis zu vierzig Stück pro Reader und bieten dadurch umfangreiche Skalierbarkeit in unterschiedlichsten Einsatzszenarien. Durch Partnerschaften mit Führer AMR-Anbietern entstehen schlüsselfertige Gesamtsysteme, in denen fahrerlose Transportsysteme nahtlos integriert werden. Auf diese Weise lassen sich automatisierte Shuttle-Einheiten direkt in die RFID-basierten Identifikationsinfrastruktur einbinden und der Materialfluss im WIP-Lager effizient, transparent und vollautomatisiert steuern. Ergänzend ermöglichen flexible Lesestrategien und anwendungsspezifische Optimierungen für maximale Performance.

Jahrzehntelange RFID-Projekterfahrung liefert zuverlässige und flexible innovative WIP-Regal-Identifikationssysteme weltweit

HERMOS verfügt über jahrzehntelange Erfahrung mit RFID-Anwendungen in der globalen Halbleiterindustrie. Diese Expertise fließt direkt in die Konzeption und Produktion der WIP-Regal-Lösungen ein. Anwender profitieren von robusten, praxiserprobten Systemen, die höchsten Reinraumanforderungen und strikten Qualitätsrichtlinien entsprechen. Dank etablierter Technologie gewährleisten sie konstante Verfügbarkeit und durchgehenden Materialfluss. In Führer Halbleiter-Fabriken im Einsatz bieten die Lösungen eine optimierte Durchsatzleistung und langfristige Investitionssicherheit. Dadurch sichern Hersteller nachhaltige Effizienzgewinne und reduzieren Ausfallzeiten.

HERMOS RFID-Module für WIP-Regale optimieren Prozesse, Kosten, Effizienz merklich

Die HERMOS RFID-Module ermöglichen durchgängige Identifikation von Produktionslosen im WIP-Regal, wodurch Kosten reduziert und Fehler vermieden werden. Dank der Unterstützung von LF- und HF-Frequenzen lassen sich verschiedene Etiketten und Sensoren flexibel einsetzen. Die modulare Hardware sorgt für einfache Installation, Single-Wire-Technologie optimiert Verkabelung und Betriebssicherheit. Mit AMR-Ready-Schnittstellen kann das System fahrerlose Transportsysteme direkt integrieren und so Materialfluss und Prozessgeschwindigkeit in Halbleiterfabriken deutlich steigern. Die praxiserprobte Lösung garantiert Verfügbarkeit, Investitionssicherheit in Reinraumbereichen.