Modernisierung vorhandener Regalsysteme sowie Ausbau neuer Palettenlagerkapazitäten umfassend geplant

Im Rahmen einer Investition von circa 20 Millionen Euro errichten Hölkemeier Spedition GmbH und ESM Ertl Systemlogistik auf dem ehemaligen Meyra-Gelände in Kalldorf ein neues Logistikzentrum mit 37 000 m² Lagerfläche. Die integrierte Anlage kombiniert modernisierte Bestandsgebäude und Erweiterungsbauten, um effiziente Distributionsprozesse für Melitta-Produkte zu realisieren. Rund 50 zusätzliche Arbeitsplätze werden geschaffen. Nachhaltige Mobilitätslösungen mit elektrisch betriebenen Lkw sowie Photovoltaiksysteme sorgen für eine emissionsarme Lieferkette. Digitale Steuerungsplattformen, kurze Lieferzyklen und Prozesssicherheit.



Altgebäude wird abgerissen, Lagerflächen nahtlos in neuem Konzept vereint

Die Altbauten – bestehend aus Hochregal- und Bestandslagerhallen mit insgesamt 18.000 Quadratmetern – bleiben im neuen Konzept erhalten und werden technisch auf den neuesten Stand gebracht. Zeitgleich wird das alte Verwaltungsgebäude abgebrochen, um Freiflächen für Neubauten zu gewinnen. Auf dem Areal kommen etwa 19.000 Quadratmeter neue Logistikhallen hinzu. Somit ergibt sich eine Gesamtfläche von 37.000 Quadratmetern, die für palettenbasierte Lagerung, Kommissionierung und Distribution zur Verfügung steht und flexible Wachstumsoptionen bietet.

Planungszeiten verkürzen sich dank Erhalt und Neubau kombinierter Hallenflächen

Bestehende Hallenteile werden im Bauprozess größtenteils erhalten, um die Planungszeiten zu verkürzen und Kosten zu reduzieren. Parallel dazu entstehen maßgeschneiderte Hallenerweiterungen, die optimal auf palettierte Lagerung abgestimmt sind und maximale Flächenproduktivität ermöglichen. Bestehende Regalsysteme werden umfassend erneuert, inklusive moderner Schwerlastträger und digitaler Steuerung. Durch die synergetische Kopplung von Alt- und Neubauabschnitten wird ein durchgängiger Materialfluss sichergestellt, der reibungslose Logistikprozesse und hohe Verfügbarkeit gewährleistet. Erhöht sich die Anpassungsfähigkeit an zukünftige Anforderungen.

Neuer Kalletaler Standort bietet Platz für rund fünfzig Mitarbeiter

Das neue Logistikzentrum im Kalletal wird rund fünfzig zusätzliche Stellen bieten, die auf Lagerlogistik-Fachpersonal, gewerbliche Mitarbeiter und IT-Spezialisten ausgerichtet sind. Dank kürzerer Arbeitswege profitiert das Personal von weniger Pendelbelastung und höherer Lebensqualität. Die starke regionale Verankerung fördert das Gemeinschaftsgefühl und steigert die Identifikation mit dem Arbeitgeber. Diese Kombination aus räumlicher Nähe und regionaler Bindung unterstützt eine langfristige Mitarbeiterloyalität und sichert die Personalplanung. Zudem werden zusätzliche Onboarding-Maßnahmen und zielgerichtete Schulungsangebote bereitgestellt.

Neues Hub verbessert Steuerung europäischer Lieferungen für Melitta Gruppe

Der neue Standort in Kalldorf dient laut Lars Hölkemeier als strategisches Drehkreuz für die Zusammenarbeit mit der Melitta Gruppe. Ab sofort werden europaweit anfallende Warenströme an dieser zentralen Plattform gesammelt und digitale Steuerungslösungen sorgen für lückenlose Nachverfolgbarkeit. Die Zusammenführung aller Distributionsprozesse an einem Ort verkürzt Lieferzeiten, erhöht die Planbarkeit und verbessert die Effizienz im gesamten Logistiknetzwerk.

Integrierte Digitalisierung sichert präzise Steuerung von Warenströmen und Beständen

Ein innovatives Konzept sortiert eingehende Waren anhand vordefinierter Parameter und lagert sie palettenweise, um schnelle Zugriffszeiten und übersichtliche Bestände zu gewährleisten. Mit digitaler Prozesssteuerung werden die Warenströme genau kontrolliert, wodurch operative Risiken minimiert und Effizienzgewinne realisiert werden. Emissionsfreie Elektrolastwagen übernehmen die Distribution zu regionalen Umschlagpunkten und reduzieren den CO?-Fußabdruck signifikant. So entsteht eine nachhaltige, moderne und hochgradig skalierbare Logistikinfrastruktur für wachsende Marktanforderungen. Optimierte Routenplanung steigert Leistung und mildert Verkehrsbelastung deutlich.

Erprobte Minden-Lösungen mit E-Lkw und Photovoltaik stärken Logistikperformance nachhaltig

Die Anschlussfähigkeit an das Pilotprojekt am Regioport Minden ist zentraler Bestandteil der umgesetzten Nachhaltigkeitsstrategie. Damals ging eine Photovoltaik-betriebene Lagerhalle ans Netz, in der elektrische Lkw im Shuttleverkehr täglich Warenbewegungen ausführen. Aus den gewonnenen Erfahrungswerten, Leistungsdaten und Umweltbilanzen werden konkrete Handlungsanweisungen, Automatisierungsskripte und Betriebsrichtlinien abgeleitet, die in die Planung, den Bau und die Inbetriebnahme des neuen Zentrallagers einfließen.

Julian Lachnitt präsentiert energieeffiziente Prozesse als Wachstumsagenda der L.I.T.-Gruppe

L.I.T.-Vorstand Julian Lachnitt macht deutlich, dass die Kalldorf-Investition ein Schlüsselelement nachhaltiger Wachstumsziele darstellt. Durch den flächendeckenden Einsatz energieeffizienter Technik und umfassender Digitalisierung entstehen skalierbare Logistikplattformen. Diese verbinden Umweltverantwortung mit wirtschaftlicher Effizienz und schaffen flexible Kapazitätspuffer für wechselnde Anforderungen. Davon profitiert nicht nur die Supply Chain insgesamt, sondern auch die regionale Wirtschaft im Raum Ostwestfalen-Lippe durch gestiegene Attraktivität als Logistikstandort.

Nachhaltige Distribution und Digitalisierung steigern Effizienz im Zentrallager Kalldorf

Die Inbetriebnahme des Logistikzentrums in Kalldorf markiert einen Meilenstein für zukunftsfähige Supply Chains. Bestehende Regalsysteme werden auf den neuesten Stand gebracht, während Erweiterungsbauten Platz für automatisierte Stapler und Pick-by-Light-Prozesse bieten. Ein integriertes Energiemanagementsystem verknüpft Photovoltaikanlage und Ladeinfrastruktur für E-Lkw. Über rund 50 Fach- und Hilfskräfte finden hier neue Perspektiven. Dadurch wird sowohl die regionale Wirtschaft gestärkt als auch die internationale Distributionsleistung der Melitta Produkte optimiert.