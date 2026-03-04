HÖRMANN liefert AutoStore-System mit Kuka/MechMind-Robotik und AGILOX-FTFs für Siemens

Für die Siemens AG in Rastatt hat HÖRMANN Intralogistics ein AutoStore(R)-System mit integrierter Kuka/MechMind-Roboterzelle implementiert, das den gesamten Kleinladungsträger-Wareneingang automatisiert. Mit KI-gestützter Steuerung und SAP EWM-Anbindung gewährleistet die Anlage eine durchgängige Materialflusssteuerung und hohe Verfügbarkeit im 24/7-Betrieb. AGILOX-FTFs übernehmen den autonomen Transport, während Barcodeleser, Gewichtssensoren und Radartechnik für Prozesssicherheit sorgen. Die Lösung erzielte Ende 2025 maximale Effizienz und reduzierte manuelle Arbeitsschritte nachhaltig. Die Integration erfolgte termingerecht und ohne vollständig Medienbrüche.



Single-Double-Grid mit 23000 Behältern steigert Durchsatzleistung im Dauerbetrieb nachhaltig

Im Zentrum steht ein Single-Double-Grid mit rund 23.000 Behältern. Acht ‚Red Line‘-Roboter versorgen jeweils acht Ladepunkte. Sechs Conveyorports unterstützen Kommissionierung und Wareneingang. Die Konstruktion ruht auf 10-kN-Konsolen und Aerosolkapseln, die auch im Dauerbetrieb maximale Stabilität garantieren. Mit bis zu 100 Auslagerungen pro Stunde an zwei Produktionsarbeitsplätzen und 60 pro Stunde für die Kundenkommissionierung erzielt das System hohe Durchsatzraten. Die Bauweise ermöglicht Anpassungen an Lagergrößen. Trotz hoher Beanspruchung bleibt Performance konstant.

Kuka-Roboterzelle automatisiert präzisen Wareneingang nach Bin-in-Bin Prinzip mit MechMind-3D-Vision

Die Roboterzelle automatisiert den Wareneingang vollständig nach dem „Bin-in-Bin, Bin-out-Bin“-Prinzip. Ein Kuka-Industrieroboter mit MechMind-3D-Vision sowie einem speziellen Greifer identifiziert vier KLT-Behältertypen eigenständig und positioniert sie präzise in AutoStore(R)-Behältern. Mit einer Einlagerungsleistung von 55 Einheiten pro Stunde übertrifft die Lösung manuelle Abläufe deutlich. Barcodeleser und Gewichtssensoren prüfen stichprobenartig jeden Zyklus. INXPECT-Radartechnik sichert Schleusen, Lichtgitter und Rolltore für einen unterbrechungsfreien 24/7-Betrieb. Die Anlage arbeitet mit hoher Verfügbarkeit, reduziert Ausfallzeiten und steigert Effizienz.

Roboterzelle steuert KLT-Übergabe von Paletten durch AGILOX-FTFs automatisch präzise

Die Roboterzelle nimmt befüllte Kleinladungsträger direkt von Paletten oder Trolleys entgegen, die zuvor von AGILOX-FTFs präzise an die festgelegten Arbeitsplatzpositionen befördert werden. Dank der Echtzeitintegration ins SAP EWM werden Lagerbestände und Materialanforderungen unmittelbar aktualisiert, wodurch alle Auftragsdaten permanent synchron gehalten werden. Durch die nahtlose Kopplung an fahrerlose Transportsysteme und die KI-gestützte Inspection der KLT entsteht eine vollautomatisierte, unterbrechungsfreie Materialflusslösung ganz ohne manuelle Medienübergaben und reduziert dadurch menschliche Eingriffe wirksam konsequent.

Roboterzelle automatisiert heterogene Artikelverpackung vollständig und spart wertvolle Hallenfläche

Conventional warehousing systems cannot integrate heterogeneous items into an AutoStore(R) bin without manual repackaging. The newly implemented robotic cell completely eliminates this labor-intensive process, liberating precious floor space and decommissioning a three-decade-old automated small parts warehouse. Operators are relieved from repetitive and physically demanding tasks. Meanwhile, the AI-driven end-to-end solution ensures a future-proof automation workflow. This holistic approach not only reduces personnel burden but also maximizes operational throughput and efficiency.

Kuka-Roboterarm automatisiert 55 Einlagerungen pro Stunde mit 3D-Vision effizient

Ein Kuka-Roboterarm führt an einem Arbeitsplatz bis zu 55 Einlagerungen pro Stunde durch und verarbeitet dabei vier unterschiedliche KLT-Typen mithilfe 3D-gestützter Visionstechnik. Nach jedem Zyklus werden leere Behälter automatisch entnommen, während Barcodeleser und Gewichtssensoren lückenlos jeden Schritt überwachen. Die Sicherung der Zugänge erfolgt durch INXPECT-Radartechnik kombiniert mit Lichtgittern und Rolltoren. Sämtliche Funktionalitäten sind nahtlos in das vorhandene SAP EWM integriert und garantieren einen unterbrechungsfreien Materialfluss. Die Automatisierung steigert Effizienz nachhaltig.

AutoStore(R) und Roboterzelle optimieren Intralogistik bei Siemens AG Rastatt

Bei der Realisierung in Rastatt sorgt die Kombination aus AutoStore(R)-System und integrierter Roboterzelle von HÖRMANN Intralogistics für ein leistungsstarkes und skalierbares Intralogistik-Konzept. Die nahtlose Einbindung in SAP EWM und der Einsatz von AGILOX-FTFs ermöglichen eine durchgehend automatisierte Materialflusssteuerung. Modernste 3D-Vision- und Radartechnik gewährleisten maximale Betriebssicherheit. Das System arbeitet mit minimalem Personalaufwand, schont Ressourcen, schafft mehr Lagerfläche und entlastet Mitarbeiter – ideal für permanenten 24/7-Betrieb und steigert langfristig die Wirtschaftlichkeit effizient.