MS M3k Infrarotkamera erfasst simultan acht Spektralbänder und 2900fps

Die HS Vision MS M3k deckt als multispektrale Hochgeschwindigkeits-Infrarotkamera ein breites Anwendungsspektrum ab und erlaubt gleichzeitige thermische Analysen. Sie erfasst dynamische Temperaturänderungen, schnelle Vorgänge und spektrale Signaturen simultan. Ein rotierendes Filterrad separiert Szenen in bis zu acht Spektralbänder und ermöglicht synchronisierte Bildraten bis 2900 fps. Basierend auf einem gekühlten InSb-Detektor mit 1,5 bis 5,5 Mikrometer und einer NETD von 25 mK eignet sie sich für Forschung sowie industrielle Prüfungen umfassend.



HS Vision MS M3k teilt Szene in acht Spektralbänder

Die MS M3k von HS Vision setzt sich deutlich von herkömmlichen Breitband-Infrarotkameras ab. Sie verzichtet auf einen einzigen Strahlungsdurchlassbereich und nutzt stattdessen ein schnell rotierendes Filterrad, mit dem sich Szenen in bis zu acht Spektralbänder unterteilen lassen. Mit einer Rotationsgeschwindigkeit von bis zu 105 Hz pro Filter liefert sie synchronisierte Aufnahmen aller Bänder. Dadurch gewinnen Anwender sowohl präzise Temperaturverteilungen als auch charakteristische spektrale Signaturen zur Analyse von Materialien oder Verbrennungsprozessen.

Mehrfachfilterrad rotiert schnell und ermöglicht 2.900 fps multispektrale Messungen

Ein zentrales Merkmal der MS M3k ist das rasch rotierende Mehrfachfilterrad, das mit Frequenzen von bis zu 105 Hz pro Filter rotiert. Dadurch ermöglicht die Kamera eine präzise Synchronisation der einzelnen Spektralbänder und erreicht beeindruckende Bildraten von bis zu 2.900 fps. Die hohe Rotationsgeschwindigkeit sorgt für simultane Aufzeichnung verschiedener Wellenlängenbereiche. Diese Funktion eröffnet wertvolle Einblicke in schnelle thermische Vorgänge wie Verbrennungsprozesse und chemische Reaktionen im Detail mit höchster Präzision effizient.

MS M3k: Gekühlter InSb-Detektor mit 1,5 bis 5,5µm Abdeckung

Die MS M3k verwendet einen gekühlten Indiumantimonid-Detektor (InSb), der den infraroten Spektralbereich von 1,5 µm bis 5,5 µm abdeckt. Mit einer thermischen Empfindlichkeit von lediglich 25 mK ermöglicht die Kamera hochpräzise Temperaturmessungen auch bei Differenzen. Ihre breite Dynamik und exakte Kalibrierung garantieren zuverlässige Resultate selbst bei extremen Temperaturunterschieden. Somit ist die MS M3k optimal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen in Forschung, Industrie und Materialprüfung, bei denen genaue thermische Analysen entscheidend sind.

MS M3k liefert 3.100 fps Vollbild, 100.000 fps Teilbild

Die MS M3k bietet im High-Speed-Modus eine unvergleichliche Kombination aus Geschwindigkeit und Flexibilität. Im Vollbildmodus lassen sich Aufnahmen mit bis zu 3.100 fps realisieren, dabei bleibt die Bildqualität konstant hoch. Nutzer, die nur einen Ausschnitt der Szene interessieren, können diesen Bereich mit bis zu 100.000 fps erfassen. Diese Konfiguration macht die Kamera zum idealen Werkzeug für Strömungstests, Schockwellenanalysen und Mikrobolometer-Vergleiche in Forschung und Entwicklung.

Kompaktes Design ermöglicht robusten Dauereinsatz in Laboren und Industrie

Die MS M3k überzeugt durch ihr robustes Gehäuse und kompaktes Format, wodurch sie für dauerhaften Einsatz in Laboren und industriellen Umgebungen optimal ausgelegt ist. Forschungseinrichtungen, Entwicklungsabteilungen sowie Prüflabore profitieren von ihrer Fähigkeit, hohe Bildraten mit multispektraler Datenerfassung zu kombinieren und gleichzeitig präzise Temperatur- und Spektralmessungen durchzuführen. Diese Eigenschaften garantieren zuverlässige Ergebnisse unter anspruchsvollen Bedingungen und unterstützen eine effiziente Durchführung komplexer Analyse- und Testverfahren in verschiedensten Anwendungsfeldern für vielfältige industrielle Anwendungen.

Multispektrale HS Vision MS M3k Kamera für präzise Hochgeschwindigkeitsanalysen

Die HS Vision MS M3k kombiniert multispektrale Präzision und höchste Bildraten mit außergewöhnlicher thermischer Sensitivität in einem kompakten Gehäuse. Acht auswählbare Spektralbänder ermöglichen simultane Analysen verschiedener Emissionsspektren, während bis zu 100.000 fps selbst schnellste Vorgänge detailgetreu erfassen. Dank einer NETD von 25 mK werden minimale Temperaturunterschiede zuverlässig detektiert. Forschende und Ingenieure profitieren von einem flexiblen Werkzeug für thermische Analysen, Materialcharakterisierung und Strömungsuntersuchungen in Laboren und Industrieanwendungen einsetzbar und modular konfigurierbar.