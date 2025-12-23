Euro9000 überzeugt HSL Logistik durch grenzüberschreitende Leistung und Planbarkeit

Seit ihrer Indienststellung im Jahr 2023 erweitert die Euro9000 aus dem Fleet Manager Europe-Programm von European Loc Pool (ELP) die Lokpalette von HSL Logistik. Michael Steinhäuser betont die Mehrsystemfähigkeit der Maschine, die insbesondere im grenzüberschreitenden Güterverkehr zwischen Deutschland, Niederlande, Belgien und Schweiz eine konstant hohe Leistung erzielt. Dank der hohen Anfahrzugkraft werden lange, schwere Züge souverän bewegt, Lokwechsel entfallen und der Energieverbrauch sinkt messbar. Die Ergebnisse belegen eine gesteigerte Betriebsstabilität.



Fleet Manager Steinhäuser erläutert Euro9000-Einsatz für stabilen europäischen Güterverkehr

Im Gespräch mit Michael Steinhäuser erläutert der Fleet Manager Europe bei HSL Logistik seine praktischen Eindrücke von der Euro9000 der European Loc Pool. Seit der Aufnahme des Betriebs im Jahr 2023 verantwortet er persönlich deren Einführung sowie den strategischen Einsatz im europäischen Schienennetz. Seine Beobachtungen zeigen deutlich, dass die Mehrsystemlok im schweren Güterverkehr für HSL Logistik einen operativen Vorteil darstellt, Vorgänge zuverlässiger planbar und Prozesse effizienter gestaltet werden.

Euro9000 meistert schwere Steigungsstrecken mit 9000 kW hoher Leistung

Die Euro9000 liefert auf den Relationen Deutschland, Niederlande, Belgien und Schweiz eine durchgehend hohe Performance. Mit einer Antriebsleistung von 9 000 kW und einer Anfahrzugkraft von 500 kN stellt sie konstante Zugkraft bereit und gewährleistet ein ruhiges Schlupfmanagement. Auch auf steilen Streckenabschnitten erfordert der reibungslose Betrieb kaum Eingriffe durch die Disposition. Das führt zu zuverlässigen Fahrplänen, erhöhten Zugverfügbarkeiten und einer signifikanten Verbesserung der Betriebseffizienz im grenzüberschreitenden Güterverkehr und senkt gleichzeitig Wartungsaufwand und Kosten.

Euro9000 reduziert Lokwechsel, ermöglicht nahtlose Grenzübertritte und höhere Pünktlichkeit

Die Euro9000 reduziert den Aufwand für Lokwechsel, indem sie dank ihrer Mehrsystemfähigkeit reibungslose Grenzübertritte ohne Umspannen ermöglicht. Nord-Süd-Verbindungen werden durchgängig elektrisch befahren, während Last-Mile-Fahrten auf nicht elektrifizierten Industriegleisen ohne zusätzliche Diesellok stattfinden. Rangierbewegungen an Terminals und Bahnhöfen erfolgen ebenfalls fahrdrahtunabhängig, wodurch Übergabeprozesse beschleunigt und Umlaufzeiten verkürzt werden. In der Folge steigt die Pünktlichkeitsquote deutlich an. Diese Eigenschaften führen zu reibungsloseren Abläufen und ständig zuverlässigerer Leistung im grenzüberschreitenden Güterverkehr.

Euro9000 senkt Energieverbrauch langfristig durch effektive Rekuperation und Geschwindigkeitskontrolle

Dank der effektiven Rückspeisung (Rekuperation) und der gleichbleibenden Fahrgeschwindigkeiten senkt die Euro9000 den Gesamtenergiebedarf und minimiert Leerlaufzeiten sowie Stillstandphasen messbar. Durch konstante Geschwindigkeitsprofile wird die Effizienz gesteigert und überflüssige Hilfsprozesse reduziert. Unnötige Zusatzmanöver wie Reservefahrten oder Rangierarbeiten entfallen vollständig, was Betriebsabläufe strafft. Lokführer beschreiben die Performance als „Kraft unter Kontrolle“. Zudem garantiert das ergonomisch optimierte Führerhaus mit erweiterten Sichtfenstern und integrierten Assistenzsystemen in sämtlichen Belastungssituationen höchste Sicherheit und zuverlässige Prognose des Zugverhaltens.

Zustandsorientierte Wartungsintervalle der Euro9000 minimieren ungeplante Werkstattaufenthalte und Ausfallzeiten

Die Euro9000 profitiert von einer auf langfristige, zustandsorientierte Intervalle abgestimmten Instandhaltungsstrategie, wodurch unerwartete Werkstattaufenthalte minimiert werden. Durch kontinuierliche Zustandsüberwachung lassen sich Wartungsarbeiten gezielt planen und ungeplante Ausfälle vermeiden. Diese Methodik erhöht die Verfügbarkeit der Lokflotte erheblich, da Reparaturfenster im Vorfeld terminiert sind. HSL Logistik hebt die enge Abstimmung mit European Loc Pool hervor, bei der Schulungen, ECM-Prozesse und technische Anpassungen von Beginn an effizient, nachhaltig, konsequent und professionell umgesetzt wurden.

ELP übernimmt seit 2018 Leasingmanagement für dreißig Betreiber europaweit

Die European Loc Pool AG mit Sitz in Frauenfeld offeriert umfassende Full-Service-Leasingpakete für moderne Hybridlokomotiven, die hoch technisiert und umweltfreundlich konzipiert sind. Seit 2018 unterstützt das Unternehmen über dreißig Betreiber in fünf europäischen Ländern bei der Umsetzung nachhaltiger Schienenverkehrsprojekte. Durch den Einsatz innovativer Antriebstechnologien wird der CO2-Ausstoß merklich reduziert. Gleichzeitig gewährleisten robuste Bauweise, präventive Wartungskonzepte und transparente Kostenmodelle maximale Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit im täglichen Frachtverkehr und zuverlässiger 24/7-Kundendienst weltweit verfügbar.

Euro9000 verbessert Effizienz und Pünktlichkeit im grenzüberschreitenden Güterverkehr entscheidend

Die Euro9000 von European Loc Pool präsentiert sich in der Praxis als leistungsstarke Mehrsystem-Elektrolokomotive, die auch bei langen Güterzügen zuverlässig für hohe Zugkraft sorgt. Durch ihre multielektrische Auslegung werden Lokwechsel an Grenzen überflüssig, während die Rückspeisung von Bremsenergie den Gesamtverbrauch messbar reduziert. Ergonomisch gestaltete Führerstände und zustandsorientierte Wartungsintervalle erhöhen die Betriebssicherheit und Verfügbarkeit. Während Pünktlichkeit und Flexibilität im europäischen Güterverkehr steigen, liefert sie HSL Logistik einen nachhaltigen, deutlichen strategischen Mehrwert.