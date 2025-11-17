Echtzeitkontrolle aller Ladepunkte sichert Transparenz und Betriebssicherheit im Betrieb

Das cloudbasierte System Swarm IQ Charge & Load ermöglicht vernetztes Lade- und Lastmanagement für Elektroflotten und wurde von IAV GmbH zusammen mit StreetScooter GmbH und der DHL Group entwickelt. Es ist inzwischen an allen Post- und Paketbetriebsstätten Deutschlands im Einsatz und überwacht über 35.000 Fahrzeuge in Echtzeit. Vorausschauende Steuerungsalgorithmen glätten Lastspitzen, während PV-Anlagen und Batteriespeicher nahtlos eingebunden werden. Die modulare Lösung steht ab sofort auch Drittkunden offen.



Cloudbasiertes Lastmanagement mit Swarm IQ verbessert Transparenz und Betriebssicherheit

In Zusammenarbeit mit StreetScooter GmbH und der DHL Group hat die IAV GmbH die cloudbasierte Plattform Swarm IQ Charge & Load entwickelt. Diese steuert seit Kurzem deutschlandweit das Laden von mehr als 35 000 Elektrofahrzeugen in Post- und Paketbetriebsstätten und liefert Echtzeitdaten zu Stromverbrauch und Lastmanagement. Über vorausschauende Steuerung werden Betriebskosten gesenkt, erneuerbare Energien eingebunden und Ausfallrisiken minimiert. Dank modularer Architektur passt sich die Lösung individuellen Fuhrpark- und Infrastrukturvorgaben an.

Die cloudgestützte Lösung Swarm IQ verknüpft sämtliche Ladeinfrastrukturpunkte digital zu einem intelligenten Netzwerk. Mithilfe von Echtzeitdaten und Machine-Learning-Algorithmen prognostiziert das System Lastspitzen und steuert Ladestationen proaktiv, um Energieschwankungen auszugleichen. Erneuerbare Stromquellen wie PV-Anlagen und Windparks werden dabei prioritär berücksichtigt. Als Ergebnis profitieren Betreiber von minimierten Ausfallzeiten, klarer Transparenz über alle Ladeprozesse und deutlich reduzierten Energiekosten für den gesamten Fuhrpark.

Logistikunternehmen nutzen sofort Swarm IQ Charge & Load Lösung

Abgesehen von internes DHL-Projekt ist Swarm IQ Charge & Load jetzt als Standardlösung über StreetScooter für sämtliche Fuhrparkbetreiber verfügbar. Die cloudgestützte Plattform garantiert konsistente Ladeleistung, bindet erneuerbare Energien ein und reduziert Energiekosten nachhaltig. In Kombination mit vorausschauendem Lastmanagement beschleunigt sie die Umstellung auf Elektrofahrzeuge. StreetScooter-COO Rainer Wode, der auf mehr als 15 Jahre Elektromobilitätserfahrung zurückblickt, würdigt das Rollout als Meilenstein für großflotten­gerechte Ladeplanung.

Swarm IQ Charge & Load integriert Cloud-Technologie und intelligentes Lademanagement in einer skalierbaren Plattform, die sich individuell an Fuhrparks unterschiedlichster Größe anpasst. Dynamisches Lastmanagement verhindert Überlastungen, bindet erneuerbare Energien ein und minimiert Energiekosten. Eine intuitive Oberfläche liefert Echtzeitdaten zu Ladezustand, Netzlast und Kostenentwicklung. Bereits flächendeckend bei DHL etabliert, gewährleistet die praxiserprobte Lösung Betriebssicherheit und Transparenz und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Elektromobilität schnell, sicher und wirtschaftlich auszubauen.