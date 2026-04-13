Zuverlässige EXLink MB408A4 Adapterkarte mit PCIe Gen4 x4 Leistung

Die EXLink MB408A4 Adapterkarte verbindet konventionelle PCIe-x4 Slots nahtlos mit SlimSAS 4i (SFF-8654) Schnittstellen und gewährleistet PCIe Gen4 NVMe-Datenübertragungsraten von bis zu 16 GT/s. Ein integrierter Redriver kompensiert Signalverluste auf langen PCB-Entfernungen, während ein 100 MHz Taktpuffer präzise Synchronisation sicherstellt. Zusätzlich sichern gepufferte Sideband-Signale wie PERST#, WAKE# und CLKREQ# stabile Abläufe. Breite Kompatibilität mit PCIe 2.0 bis 5.0 sowie ein interaktives ICY DOCK Auswahltool runden das Gesamtpaket flexibel optimal ab.



EXLink MB408A4: PCIe Gen4 x4 bietet bis zu 64 Gbps

Die EXLink MB408A4 Adapterkarte ermöglicht eine effiziente Datenübertragung über eine PCIe Gen4 x4 Schnittstelle mit einer Gesamtbandbreite von bis zu 64 Gbps. Dank der kompakten SlimSAS 4i (SFF-8654) Verbindung werden NVMe-Laufwerke mit hohen Geschwindigkeiten versorgt und stabile Leistung erzielt. Gleichzeitig erweitert der Adapter PCIe-Signale sicher über Standardleitungsgrenzen auf dem Mainboard hinaus, bietet gesteigerte Flexibilität beim Systemdesign und gewährleistet zuverlässige Signalintegrität für anspruchsvolle Anwendungen. Verlängerungsmöglichkeiten bieten flexible Installationsszenarien selbst in Infrastrukturen.

MB408A4 Redriver sichert PCIe Gen4 Signalqualität über vier Lanes

PCIe-Gen4-Verbindungen mit 16 GT/s Übertragungsgeschwindigkeit erfordern eine herausragende Signalintegrität, um Datenfehler und Signalverluste zu minimieren. Der in der MB408A4 Adapterkarte integrierte Redriver erkennt und korrigiert degradierte Signale entlang aller vier Datenbahnen. Durch dieses gezielte Signalaufbereitungskonzept wird die ursprüngliche Signalstärke wiederhergestellt und gewährleistet eine stabile, maximale NVMe-Performance selbst bei langen PCB-Leiterstrecken oder externen Kabelverbindungen in komplexen Systemarchitekturen. Diese Redriver-Technologie verhindert Übersprechen, Reflexionen und Rauschen.

100 MHz Clock Buffer garantiert präzises Timing über weite Strecken

Ein integrierter 100 MHz PCIe Clock Buffer gewährleistet exakte Synchronisation zwischen Hoststeuerung und NVMe-Speichermodulen selbst über umfangreiche Leiterbahnwege. Er stabilisiert das Taktsignal durch Pufferung und minimiert Verzögerungen. Zusätzlich werden essenzielle Steuer- und Sideband-Signale wie PERST#, WAKE#, CLKREQ#, SMBCLK und SMBDAT gepuffert, um ihre Signalqualität zu erhalten. Diese Maßnahmen tragen zu höherer Zuverlässigkeit, stabilen Datenübertragungen und vereinfachtem Signalmanagement in Servern, Workstations und hochverfügbaren Systemen bei und reduzieren mögliche Störspitzen deutlich spürbar.

Maximale Kompatibilität: MB408A4 universell in jedem PCIe x4 Mainboard-Steckplatz

Der MB408A4 lässt sich in jeden physischen x4 PCIe-Steckplatz von Mainboards einsetzen und unterstützt Standards von PCIe 2.0 bis PCIe 5.0. Dank der Tri-Mode HBA/RAID-Kompatibilität gemäß SFF-9402 Rev. 1.1 kann der Adapter verschiedene Speichercontroller ohne Einschränkungen ansprechen. Eine treiberunabhängige Einrichtung vereinfacht die Inbetriebnahme unter unterschiedlichen Betriebssystemen. OEMs, Systemintegratoren und Lösungsanbieter profitieren so von einer flexiblen, wartungsarmen Erweiterung heterogener Hardware-und Softwarelandschaften. Die modulare Bauform erlaubt unkomplizierte Wartung und schnelle Skalierung bestehender Infrastrukturen im professionellen Einsatz.

EXLink MB408A4 ermöglicht Server Workstation Tests ohne Mainboard Neuentwicklung

Plattformen in Server- und Workstation-Umgebungen, die über erweitertes PCIe-Routing verfügen, nutzen die flexible Integration von SlimSAS, um leistungsstarke NVMe-Speicher nahtlos anzubinden. Durch den Einsatz der EXLink MB408A4 Adapterkarte steht Entwicklern und Testingenieuren eine vielseitige Evaluationsplattform bereit, mit der PCIe Gen4 NVMe-Lösungen realitätsnah validiert und optimiert werden können. Aufwändige Neuentwürfe von Mainboard-Layouts entfallen vollständig, wodurch Entwicklungszyklen verkürzt und Kosten reduziert werden. Testumgebungen können parallel aufgebaut und automatisierte Prüfabläufe nahtlos integriert werden.

ICY DOCK NVMe-Auswahltool vereinfacht Konfiguration von Wechselrahmen und Kabeln

Das interaktive NVMe-Speicherauswahl-Tool von ICY DOCK analysiert anhand des vorhandenen PCIe-Steckplatztyps und spezifischer Installationsparameter passende Wechselrahmen, Verbindungskabel und Adapter. Es führt Nutzer durch die Auswahl kompatibler Komponenten und berücksichtigt dabei abgewinkelte Anschlüsse, Kabellängen und Gehäuseoptionen. Auf diese Weise minimiert das Tool Fehlbestellungen und vereinfacht den Planungsprozess für Systemintegratoren sowie versierte Privatanwender. Das Ergebnis ist eine passgenaue, herausnehmbare NVMe-Speicherlösung ohne unnötiges Ausprobieren. Es liefert eine Kompatibilitätsübersicht, die Zuverlässigkeit und Effizienz steigert.

EXLink MB408A4 Adapterkarte: PCIe Gen4 x4 mit 64 Gbps

Die EXLink MB408A4 Adapterkarte stellt eine PCIe Gen4 x4 Schnittstelle mit bis zu 64 Gbps Bandbreite bereit und nutzt einen integrierten Redriver zur garantierten 16 GT/s Signalqualität. Ein 100 MHz Clock Buffer synchronisiert Host und NVMe-Module, gepufferte Sideband-Signale wie PERST#, WAKE#, CLKREQ#, SMBCLK und SMBDAT optimieren das Timing. SlimSAS 4i unterstützt PCIe 2.0-5.0 und Tri-Mode HBA/RAID. Full-Height Slotblende, CE/UKCA/RoHS/REACH Konformität und eine zweijährige eingeschränkte Garantie runden das Paket komplett ab.

Die EXLink MB408A4 Adapterkarte von ICY DOCK kombiniert eine PCIe Gen4 x4 Schnittstelle mit SlimSAS 4i Anschlüssen und liefert bis zu 64 Gbps Bandbreite für NVMe-Speicherlösungen. Ein integrierter Redriver stellt selbst bei langen Leiterbahnen zuverlässige 16 GT/s Signale wieder her, während ein 100 MHz Clock Buffer und gepufferte Sideband-Signale Timing und Stabilität in anspruchsvollen Einsätzen gewährleisten. Die vielseitige Kompatibilität garantiert Integration. Sie unterstützt PCIe 2.0 bis 5.0 Slots sowie Tri-Mode HBA/RAID.