Robuster PCIe 5.0 U.2/U.3 NVMe-Wechselrahmen mit aktivem MIL-STD-810H Schutz

Der ToughArmor EX MB491V5K-B bietet eine stabile Plattform für U.2/U.3 NVMe SSDs in PCIe 5.0-Systemen. Sein robustes Vollmetallgehäuse erfüllt MIL-STD-810H und widersteht Stößen und Vibrationen in rauen Umgebungen. Dank Hot-Swap-Fähigkeit lassen sich Laufwerke werkzeuglos austauschen, während die Zwei-Wege-Verriegelung ein unbeabsichtigtes Entfernen verhindert. Das aktive Kühlsystem kombiniert Hochleistungslüfter mit präzisen Luftkanälen und führt Abwärme effizient ab. Übertragungsraten von bis zu 128 Gbps beschleunigen datengesteuerte Anwendungen nachhaltig. Intelligente LEDs zeigen klar Status.



Vollmetallgehäuse mit Flamm­schutzlegierung schützt militärische, industrielle und behördliche Daten

Ein robustes Vollmetallgehäuse mit speziell entwickelter Flammschutzlegierung gewährleistet zuverlässigen Schutz von SSDs nach militärischen, industriellen und behördlichen Standards. Ein herausnehmbarer U.2/U.3 NVMe-Tray ist mit einem Zylinderschloss und einer Rändelschraube ausgestattet. Diese sichern das Laufwerk wirkungsvoll gegen unbefugtes Entnehmen, Vibrationen und versehentliches Lösen während des Transports. Dank werkzeugloser Handhabung lässt sich die SSD schnell wechseln, ohne die Gehäuseintegrität zu beeinträchtigen. Durch optimierte Kühlung und passive Wärmeableitung wird die Leistung konstant hochgehalten.

Werkzeuglose Hot-Swap Trays für U.2/U.3 NVMe SSDs bis 15mm

Die Trays des MB491V5K-B unterstützen U.2/U.3 NVMe SSDs mit einer Bauhöhe von bis zu 15 mm und ermöglichen einen schnellen, werkzeuglosen Wechsel direkt im laufenden Betrieb ohne Gehäuseöffnung. Eine integrierte Klappe schützt den Anschlussbereich dauerhaft vor Staub und Fremdkörpern. Durch das robuste, staubgeschützte Design eignet sich dieses Hot-Swap-System optimal für verteilte Edge-Installationen, mobile Einsätze und Datentransport per Sneakernet, bei denen Minimierung von Ausfallzeiten und maximale essenziell sind.

Zwei-Wege Verriegelung sichert SSD vor unbefugtem Zugriff und Erschütterungen

In besonders sensiblen Anwendungen verfügt der Wechselrahmen über eine Zwei-Wege-Verriegelung: Ein robustes Zylinderschloss verhindert unautorisiertes Entfernen der SSD. Gleichzeitig fixiert eine Rändelschraube das modulare Tray fest im Gehäuse, um versehentliches Herausfallen bei Erschütterungen zu verhindern. Diese redundante Sicherung reduziert das Risiko von Datenträgertrennungen in rauen Einsatzumgebungen und stellt in Robotik, autonomen Fahrzeugen oder militärischer Ausrüstung eine zuverlässige Integrität und Verfügbarkeit kritischer Informationen sicher und gewährleistet maximale Stabilität und höchste Datensicherheit.

MIL-STD-810H geprüfter Metallrahmen absorbiert Schock und Vibrationen dauerhaft zuverlässig

Die Konstruktion entspricht den strikten MIL-STD-810H-Standards nach Methode 516.8 für Schock und 514.8 für Vibration und gewährleistet so verlässlichen Schutz gegen plötzliche Stöße und dauerhafte Erschütterungen. Das Gehäuse aus solidem Metall übersteht anspruchsvolle Bedingungen in Luft- und Raumfahrtanwendungen, industrieller Automatisierung und extremen Außeneinsätzen. Gleichzeitig fungiert die metallische Struktur als passiver Kühlkörper, der die Wärmeableitung optimiert, Temperaturschwankungen minimiert und somit die Lebensdauer der SSD bei Dauerbetrieb erhöht und schützt langfristig zuverlässig.

25×25-mm-Lüfter und Kühlgehäuse ermöglichen maximale konstante 128?Gbps PCIe5 SSD-Leistung

Moderne PCIe Gen5 NVMe-Laufwerke werfen enorme Wärme ab, was effektive Kühlung unerlässlich macht. Der MB491V5K-B integriert deshalb einen kompakten 25 × 25 mm Lüfter mit hohem Luftstrom, kombiniert mit präzise positionierten Lüftungsschlitzen und speziell gestalteten PCB-Öffnungen zur optimalen Wärmeableitung. Zusammen mit dem massiven Metallgehäuse bildet dieses aktiv-passive Kühlsystem eine stabile Umgebung, die auch bei maximaler Durchsatzrate von bis zu 128 Gbps konstante Leistung und zuverlässige Systemstabilität sicherstellt und niedrige Temperaturen.

LED-Anzeige zeigt präzise SSD-Strom und Aktivitätsstatus automatisch energieeffizient an

Das integrierte LED-Display informiert zuverlässig über die Stromversorgung sowie den Lese- und Schreibvorgang der SSD. Mithilfe der Active Power Technology von ICY DOCK bleibt die Beleuchtung nur aktiviert, wenn eine NVMe-Einheit eingelegt ist. In Ruhephasen erlöschen die Anzeigen automatisch und sparen Energie. Dadurch steigt die Effizienz des Gesamtsystems, während Anwender permanente Übersicht über Status und Betriebszustand der Solid-State-Drive erhalten, ohne Strom zu verschwenden. und optimieren damit effektiv, langfristig ihre Systemleistung.

Interaktives NVMe-Auswahltool für schnelle, fehlerfreie und nahtlose zuverlässige Systemintegration

ICY DOCK stellt Systemintegratoren und DIY-Anwendern ein interaktives NVMe-Speicherauswahl-Tool zur Verfügung. Dieser praxisorientierte Online-Leitfaden analysiert individuell Steckplatztyp, Laufwerkshöhe und Schnittstellen, empfiehlt passende Wechselrahmen, Anschlu?ssekabel und Adapterkomponenten und stellt Prüflisten für Installationsbedingungen bereit. Dank automatisierter Kompatibilitätsprüfung entfallen aufwendige Recherchearbeiten. Die übersichtliche Benutzeroberfläche führt Anwender Schritt für Schritt zum optimalen herausnehmbaren NVMe-Speichersystem, das unkompliziert und fehlerfrei installiert werden kann. Mit anwenderfreundlichen Filtern für Leistungsklassen und Bauhöhen steigert das Tool Effizienz, minimiert Fehlkonfigurationen.

Militärzertifizierter PCIe 5.0 Hot-Swap SSD-Wechselrahmen maximiert Datensicherheit und dauerhafte Zuverlässigkeit

Der ICY DOCK ToughArmor EX MB491V5K-B kombiniert robuste MIL-STD-810H-Zertifizierung mit modernem PCIe Gen5-Durchsatz, bietet modulare Hot-Swap-Fähigkeit und mehrstufigen physischen Schutz. Ein aktives-passives Kühlsystem verhindert thermische Drosselung, während intelligente Stromsteuerung den Verbrauch minimiert. Das interaktive NVMe-Auswahl-Tool erleichtert die Systemintegration. Beste Performance, zuverlässiger Datenschutz und hohe Verfügbarkeit in kritischen Anwendungen machen dieses Laufwerksgehäuse zur idealen Lösung für professionelle und industrielle Einsatzszenarien. Skalierbare Architektur, Wartung und schnelle Datentransfers garantieren durchgängigen Betrieb unter Extrembedingungen.