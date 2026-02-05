STILL definiert inklusive Intralogistik mit individuellem RX 60-50/600 Umbau

STILL realisiert eine inklusive Lösung im Bereich intralogistischer Fahrzeuge und hat einen RX 60-50/600 Elektrostapler individuell für einen kleinwüchsigen Mitarbeiter bei Voß Edelstahlhandel angepasst. Das wartungsfreie Umbaukonzept wurde in Zusammenarbeit mit Barrus Engineering entwickelt und bietet eine elektrisch verstellbare Bodenplatte, ergonomische Einstiegsstufen, Rückenpolster sowie Haltegriffe. Durch die flexible Rückstellfunktion lässt sich der Stapler schnell für weitere Bediener anpassen. Die Nominierung als IFOY Award 2026 Finalist illustriert den nachhaltigen, bedeutenden Innovationsgrad.



Individueller RX 60-50/600 Stapler ermöglicht inklusive Arbeitsplätze im Lager

Der maßgeschneiderte STILL RX 60-50/600 Elektrostapler eröffnet vollkommen neue Möglichkeiten für inklusive Arbeitsplätze in der Intralogistik. Statt herkömmlicher Pedalerweiterungen hat das Team ein komplett neu konstruiertes Fahrzeug entwickelt, das speziell auf die Bedürfnisse eines kleinwüchsigen Mitarbeiters von Voß Edelstahlhandel zugeschnitten ist. Die einzigartige Anpassung gewährleistet präzise Kontrolle, hohe Arbeitssicherheit und herausragende Ergonomie. Dieses Projekt demonstriert eindrucksvoll, wie individuelle Lösungen abseits der Massenproduktion effiziente und integrative Logistikprozesse ermöglichen können und nachhaltig.

Zwei Jahre Zusammenarbeit realisiert maßgeschneiderten Staplerumbau für inklusiven Einsatz

Über einen Zeitraum von zwei Jahren kooperierte STILL intensiv mit Barrus Engineering und dem betroffenen Mitarbeiter, um ein maßgeschneidertes passgenau Umbaukonzept zu erstellen. Der Lagerist war von Beginn an in Prüfungen und die Festlegung der Bedienmodi eingebunden, um optimale Lösungen zu gewährleisten. Dr. Florian Heydenreich, Executive Vice President Sales & Service bei STILL, unterstreicht, dass konsequenter Kundenfokus und eine clevere Ausrichtung auf Problemlösungen unerlässlich für innovative und langfristige Intralogistiklösungen sind.

Elektrisch verstellbare Bodenplatte ermöglicht individuell anpassbare Fahrerposition per Knopfdruck

Die elektrisch verstellbare Bodenplatte bildet das zentrale Element des umgebauten Staplers und ermöglicht per einfachem Knopfdruck eine millimetergenaue Anpassung von Höhe und Abstand zum Fahrerarbeitsplatz. Darüber hinaus sorgen eine modifizierte Einstiegsstufe, ein klappbares Rückenpolster und zusätzliche Haltegriffe für erhöhten Komfort. Diese wartungsarme Konstruktion gewährleistet ergonomische Arbeitsbedingungen, freie Rundumsicht, eine verbesserte Körperhaltung sowie intuitive Bedienung. Sie trägt maßgeblich zu Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz bei und minimiert Ermüdungserscheinungen spürbar erheblich.

Flexibler Staplerumbau: Arbeitsplätze per Knopfdruck auf Normgröße zurückstellbar jederzeit

Der individuell umgerüstete Stapler ermöglicht dank eines Knopfdrucksystems eine schnelle Anpassung des Fahrerarbeitsplatzes auf die Standardabmessungen. Dadurch lässt sich das Fahrzeug unkompliziert von jedem Lageristen bedienen, ohne spezielle Modelle vorzuhalten. Diese Flexibilität verhindert die Anschaffung weiterer Spezialfahrzeuge, senkt Materialeinsatz, Wartungskosten und organisatorischen Aufwand. In Zeiten begrenzter Personalkapazitäten und steigender Budgetsorgen verbessert diese Lösung die Auslastung der Flotte deutlich, reduziert operative Kosten und fördert eine nachhaltige Lagerlogistik und gleichzeitig ökologischen Nutzen.

STILL RX 60-50/600 als IFOY Award 2026 Finalist nominiert

Der umgebaute STILL RX 60-50/600 wurde als Finalist in der Kategorie Special Vehicle für den IFOY Award 2026 nominiert. Eine internationale Fachjury wird das Fahrzeug am 15. und 16. April im Rahmen der IFOY Test Days in der Dortmunder Westfalenhalle evaluieren. Andre Sievers, Geschäftsführer bei STILL, hebt hervor, dass die Nominierung die wegweisende Ingenieursleistung sowie den Beitrag zu Diversität und nachhaltigen Konzepten in der Intralogistik honoriert durch technische Präzision überzeugt.

Angepasster STILL RX60-50/600 erhöht Ergonomie, Chancengleichheit und nachhaltige Effizienz

