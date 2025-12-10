IHK Ostwürttemberg zeichnet duale Jahresspitzenleistungen im Congress Centrum aus

Am 25. November 2025 ehrte die IHK Ostwürttemberg im Congress Centrum Stadtgarten Schwäbisch Gmünd die besten Absolventinnen und Absolventen der dualen Ausbildung am Standort. Laura Wettemann, Industriekauffrau bei MAPAL, erhielt den Otto-Rieger-Preis für ihre herausragende Prüfungsleistung. Zusätzlich wurden mit Constantin Kehrer von ZEISS Oberkochen und Leon Meyer von Alfa GmbH Ellwangen zwei Absolventen ausgezeichnet, die zu den bundesweit Besten ihres Berufsfachs zählen und so die Qualität der regionalen Ausbildungsbetriebe hervorheben.



Im Rahmen der Jahresauszeichnung der IHK Ostwürttemberg wurde die punktbeste Absolventin der dualen Ausbildung, Laura Wettemann von MAPAL, für herausragende Prüfungsleistungen mit dem Otto-Rieger-Preis geehrt. Zusätzlich würdigte die Industrie- und Handelskammer zwei von sieben Landesbesten, Constantin Kehrer von ZEISS Oberkochen im Beruf Feinoptiker und Leon Meyer von Alfa GmbH Ellwangen als Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, die auch bundesweit zu den Spitzenabsolventen ihres Fachgebiets zählen. Die Auszeichnung belegt ihr hohes fachliches und persönliches Engagement.

Im Rahmen der IHK Ostwürttemberg wurden neben den bundesweit prämierten Absolventen Constantin Kehrer und Leon Meyer fünf weitere Nachwuchskräfte ausgezeichnet: Jan Malte Brinkmann Zweiradmechatroniker Fahrradtechnik bei Bikesnboards Schwäbisch Gmünd; Smilla Jacobsen Buchhändlerin bei Thalia Deutschland GmbH Heidenheim; Mathis Jaumann Mediengestalter Bild und Ton bei CLICKCONCEPTS GmbH Ellwangen; Yannick Elias Schlicht Kaufmann im E-Commerce bei expert Schlagenhauf GmbH Ellwangen; sowie Stefanos Tziortzidis Maschinen- und Anlagenführer bei BSH Hausgeräte GmbH Giengen.

Rund 1.700 Prüflinge bestehen Winter- und Sommerprüfungen 2025 erfolgreich

Im Jahr 2025 stellten sich rund 1.700 Auszubildende den Winter- und Sommerprüfungen in etwa fünfzig kaufmännischen sowie achtzig gewerblich-technischen Berufen. Diese Leistungsüberprüfung verdeutlicht die Vielfalt dualer Ausbildungspfade und zeigt den hohen Bedarf an qualifizierten Fachkräften in unterschiedlichen Branchen. IHK-Präsident Markus Maier unterstrich in seiner Ansprache, dass diese Form der praxisnahen Qualifizierung eine exzellente Basis für alle künftigen beruflichen Herausforderungen darstellt und stärkt das regionale Wirtschaftsnetzwerk nachhaltig.

Rentschler betont: Solide Ausbildung als Fundament für regionale Fachkräftesicherung

Thilo Rentschler, Hauptgeschäftsführer der IHK Ostwürttemberg, betonte in seiner Ansprache die zentrale Rolle einer fundierten Berufsausbildung, die sowohl individuelle Kompetenzen stärkt als auch langfristig den Fachkräftebedarf in der Region sichert. Er verdeutlichte, dass diese solide Ausbildung der Grundpfeiler der Zukunftsoffensive Ostwürttemberg sei und maßgeblich den im Masterplan verankerten Vorhaben zur Energiewende, zur Transformation der Automobilbranche, zum Ausbau der Infrastruktur und zur Förderung eines innovativen Ökosystems insbesondere für regionale Unternehmen zugutekomme.

Bürgermeister Baron lobt Freude am Tun als Erfolgsfaktor hervor

Im Rahmen der Veranstaltung unterstrich Erster Bürgermeister Christian Baron die Bedeutung der intrinsischen Motivation, indem er die Freude an der praktischen Tätigkeit als entscheidendes Element für nachhaltigen beruflichen Erfolg bezeichnete. Landrat Dr. Joachim Bläse betonte, dass eine fundierte Ausbildung nicht nur Gegenstand aktueller Investitionen sei, sondern langfristig Zukunftsperspektiven schaffe. Beide würdigten die Ausbilder und Unternehmen für ihren Beitrag zur Qualifizierung des Nachwuchses. Dabei hoben sie langfristige Partnerschaften im Ausbildungsbereich hervor.

Otto-Rieger-Stiftung ehrt Laura Wettemann mit zweitausend Euro großen Pokal

Die Otto-Rieger-Stiftung hat zum achten Mal die beste Prüfungsleistung ausgezeichnet. Dabei erhielt Industriekauffrau Laura Wettemann von MAPAL Dr. Kress SE & Co. KG in Aalen ein Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro sowie einen großzügig gestalteten, goldfarbenen Pokal. Seit fünf Jahrzehnten trägt die Stiftung, benannt nach Otto Rieger von der Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG, mit ihrem Engagement dazu bei, begabte junge Nachwuchskräfte zu fördern und zu unterstützen.

IHK Ostwürttemberg würdigt Exzellenz: Duale Ausbildung fördert künftige Fachkräfte

Die Ehrung durch die IHK Ostwürttemberg verdeutlicht die Bedeutung dualer Ausbildungswege und der Motivation junger Talente bei der Fachkräfteentwicklung für kommende Herausforderungen. Durch Leistungsprämien und Fördergelder erhalten ausgezeichnete Absolventen zusätzliche Anerkennung, während regionale Kooperationsnetzwerke ihnen frühzeitig berufliche Perspektiven eröffnen. Die Verbindung von praxisorientiertem Lernen und individueller Förderung legt somit eine solide Basis für langfristigen Erfolg und garantiert eine nachhaltige Personalentwicklung in verschiedenen Wirtschaftsbranchen der Region und stärkt die regionale Wirtschaftskraft.