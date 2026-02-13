imrox integriert LionsBot Reinigungsroboter für unkomplizierten, risikoarmen Krankenhausbetrieb sofort

Die imrox GmbH integriert in ihrem Portfolio autonome LionsBot-Reinigungsroboter, die ohne größere Infrastrukturänderungen in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen eingesetzt werden können. Diese Systeme übernehmen wiederkehrende Reinigungsaufgaben auf Fluren, Wartezonen und Eingangsbereichen zuverlässig und konstant. Dadurch wird Pflege- und Servicepersonal spürbar entlastet und kann sich auf patientennahe Tätigkeiten konzentrieren. Flexible Finanzierungsmodelle wie Kauf, Leasing, Miete oder Robotics-as-a-Service und kurzfristige Teststellungen ermöglichen einen wirtschaftlich planbaren und risikoarmen Einstieg. Das Angebot umfasst Serviceleistungen und Wartung.



Autonome Reinigungsroboter entlasten Pflegepersonal und sichern dauerhaft konstante Hygienequalität

Autonome Reinigungsroboter erledigen Reinigungsaufgaben in großflächigen Bereichen wie Fluren, Eingangsbereichen und Wartezonen. Dadurch werden Pflege- und Servicekräfte deutlich entlastet und können sich gezielt komplexeren, patientenzentrierten Tätigkeiten widmen. Die automatisierten Systeme sorgen für optimierte Betriebsabläufe und reduzieren Unterbrechungen im täglichen Ablauf. Gesundheitseinrichtungen profitieren von einer verlässlichen, hohen Hygienebilanz, da sich die Roboter durch Leistung und Navigation auszeichnen. Ihr Einsatz trägt dazu bei, Personalressourcen effizienter zu nutzen und hygienische Standards zu verbessern.

Einfache Integration von Reinigungsrobotern in Kliniken ohne baulichen Eingriff

Die autonomen Reinigungseinheiten können ohne aufwendige Umbaumaßnahmen unmittelbar in vorhandene Krankenhaus- und Pflegegebäude integriert werden. Erprobungsphasen ermöglichen realitätsnahe Tests im täglichen Ablauf und resultieren in durchweg positivem Feedback von Anwendern. In vielen Fällen führt dies zur dauerhaften Einbindung der Roboter in etablierte Reinigungsroutinen. Das Personal erlebt die Systeme als wertvolle Unterstützung im Arbeitsalltag, was die Akzeptanz erhöht und Bedenken hinsichtlich eines möglichen Personalabbaus wirksam entkräftet und Arbeitsprozesse effizienter und sicherer.

imrox bietet flexible Finanzierungsmodelle für Reinigungstechnik inklusive Service Wartung

imrox bietet Gesundheitseinrichtungen ökonomisch transparente Finanzierungsmodelle aus einer Hand, darunter Kauf, Leasing, Miete und Mietkauf mit festen Laufzeiten von 36 bis 48 Monaten. Dadurch lassen sich Investitionskosten klar kalkulieren und langfristig planen. Zukünftig steht zudem ein Robotics-as-a-Service-Modell zur Verfügung, bei dem alle Ausgaben für Roboter, Service, Wartung und technische Betreuung in einer monatlichen Pauschale gebündelt werden. Budgetverantwortliche profitieren von planbaren Kosten, hoher Kostensicherheit sowie Effizienz und Nachhaltigkeit dauerhaft sichtbar maximiert.

Partnerschaft mit LionsBot liefert robuste Klinikreinigungsroboter für höchste Hygieneanforderungen

Die Partnerschaft mit LionsBot garantiert den Einsatz robuster, für den Gesundheitsbereich konzipierter Reinigungssysteme. Weltweit erprobte LionsBot-Roboter bewältigen anspruchsvolle Reinigungsaufgaben in sensiblen sowie stark frequentierten Bereichen wie Krankenhäusern, Kliniken und öffentlichen Gebäuden zuverlässig und effizient. Laut Sales Director Patrick Thiem erfüllen die autonomen Einheiten höchste Anforderungen an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Hygiene. Dank modernster Sensorik, intelligenter Navigation und robuster Hardware gewährleisten sie ständig gleichbleibende Ergebnisse bei minimalem Personalaufwand.

Reinigungsrobotik als erster Schritt zur umfassenden Automatisierung und Logistik

imrox betrachtet die Nutzung autonomer Reinigungsroboter als den optimalen Einstieg in umfassende Automatisierungsprojekte. Indem Einrichtungen bereits in der Anfangsphase praktische Erfahrungen sammeln und Vertrauen in die Technologie aufbauen, schaffen sie eine solide Basis für zukünftige Anwendungen. Zielgerichtetes Testen in realen Umgebungen liefert wertvolle Erkenntnisse für weiterführende Roboterlösungen im Materialtransport sowie der effizienten Logistik innerhalb von Gebäuden. Martin Daller betont die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Begleitung von der Pilotphase bis zum Einsatz.

Autonome Reinigungsroboter erleichtern Krankenhausbetrieb wirtschaftlich planbar, risikominimiert und zuverlässig

Mit autonomen Reinigungsrobotern von imrox und LionsBot erhalten Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen einen unkomplizierten Einstieg in die Robotik ohne bauliche Anpassungen. Durch flexible Finanzierungsmodelle lassen sich Investitionen wirtschaftlich planen und Risiken minimieren. Die automatisierten Systeme übernehmen routinemäßige Reinigungsaufgaben, entlasten Pflege- und Servicepersonal und sorgen für konstante Hygienequalität. Praxisnahe Teststellungen bestätigen Effizienz und hohe Mitarbeiterakzeptanz. Robotics-as-a-Service-Optionen runden das Angebot ab und ermöglichen Automatisierungsperspektiven. Zuverlässiger Service und Betreuung bilden die Basis für Automatisierung.