imrox vertreibt ST Engineering Aethon AMR-Systeme für deutsche Kliniken

Die imrox GmbH kooperiert als exklusiver Distributor mit ST Engineering Aethon und erweitert damit ihr Angebot im deutschen Gesundheitswesen. Sie vertreibt die autonomen mobilen Roboter T3 und Zena RX, um interne Logistikabläufe in Krankenhäusern zu automatisieren. Roboter wie der T3 übernehmen schwergewichtige Transporte inklusive Aufzugnutzung, während der Zena RX durch biometrische Zugangskontrolle Medikamenten- und Probenlieferungen sichert. Das Bündnis stärkt Effizienz, entlastet medizinisches Personal und steigert Patientensicherheit nachhaltig, langfristig und effizient.



imrox kooperiert mit Aethon für AMR-Vertrieb in deutschen Kliniken

Die imrox GmbH, als führender Systemintegrator für Robotik im Gesundheitswesen, startet eine strategische Partnerschaft mit ST Engineering Aethon. Dabei übernimmt imrox exklusiv den Vertrieb der autonomen mobilen Roboter von Aethon in deutschen Kliniken und kombiniert dabei die globale Technologiekompetenz des US-Unternehmens mit seiner umfangreichen lokalen Implementierungserfahrung. Ziel ist es, logistische Abläufe zu digitalisieren, Transportvorgänge zu automatisieren und Pflegekräfte nachhaltig zu entlasten, um Effizienz und Patientensicherheit zu steigern. Betriebsabläufe zu optimieren.

ST Engineering Aethon aus Pittsburgh seit 2004 Marktführer Gesundheitsrobotik

ST Engineering Aethon aus Pittsburgh (USA) behauptet seit seiner Gründung im Jahr 2004 eine führende Position im Sektor Gesundheitsrobotik. Mit über zwei Jahrzehnten an Expertise realisiert das Unternehmen jährlich weltweit Millionen autonomer Robotertransporte. Die robusten TUG-Roboter lassen sich nahtlos in bestehende Klinikabläufe integrieren und unterstützen Krankenhauspersonal sowie Patienten zuverlässig und sicher. Intelligente Steuerungssysteme ermöglichen präzise Navigation mit Kollisionsvermeidung, optimieren interne Lieferketten und steigern Effizienz durch automatisierte Kommunikation mit Infrastrukturkomponenten in Echtzeit.

Autonomer T3-Transportroboter bewältigt schwere Lasten effizient selbstständig in Aufzügen

Der AMR-Typ T3 ist konzipiert, um im Krankenhausumfeld schwere Lasten wie Wäsche, Mahlzeiten oder medizinisches Equipment zuverlässig zu transportieren. Mit seinem leistungsstarken Antriebssystem bewältigt er auch größere Lasten mühelos. Durch die Fähigkeit, Aufzüge selbstständig zu bedienen und eigenständig zwischen Etagen zu navigieren, gewährleistet er eine durchgängige Versorgung. Seine robuste Bauweise trotzt dem klinischen Alltag, während hochpräzise Sensoren Transportzeiten minimieren und manuelle Eingriffe auf ein Minimum reduzieren und steigern die Effizienz.

Zena RX sichert Medikamententransport mit biometrischer Zugangskontrolle und Compliance

Der Zena RX wurde speziell für den sicheren Transport von Medikamenten sowie biologischen Proben konzipiert. Dank integrierter biometrischer Zugangskontrolle ist gewährleistet, dass nur befugtes Personal Zugriff auf die einzelnen Fächer erhält, wodurch das Risiko von Diebstahl oder Fehlentnahmen minimiert wird. Durch die Kombination aus robuster Bauweise, intelligenter Sensorik und verschlüsselter Datenverarbeitung unterstützt das System Krankenhäuser und Labore dabei, gesetzliche Vorgaben einzuhalten und den Transportprozess vollumfänglich nachvollziehbar und revisionssicher zu gestalten.

imrox und Aethon: Partnerschaft stärkt effizientes Robotikportfolio für Kliniklogistik

Die Partnerschaft mit ST Engineering Aethon erweitert unser Portfolio um bewährte Roboterlösungen, die sich durch hohe Zuverlässigkeit und innovative Funktionen auszeichnen. Die nahtlose Integration der autonomen mobilen Roboter in bestehende Klinikprozesse erfolgt dank durchdachter Schnittstellen und modularer Systemarchitektur. Wir profitieren von der langjährigen Expertise unseres neuen Partners bei Implementierung und Support. Durch optimierte Arbeitsabläufe reduzieren wir manuelle Tätigkeiten, steigern die Effizienz und entlasten das Pflegepersonal optimal dauerhaft in deutschen Gesundheitseinrichtungen.

Steigende europäische Nachfrage nach AMR-Lösungen durch Arbeitskräftemangel und Infrastruktur

Das wachsende Interesse an autonomen mobilen Robotern in ganz Europa resultiert hauptsächlich aus dem anhaltenden Arbeitskräftemangel sowie der Verbesserung vorhandener Infrastruktur. Peter Seiff, CEO von ST Engineering Aethon, betont die Bedeutung dieser Entwicklung und freut sich, imrox als neuen Distributor für den deutschen Markt gewonnen zu haben. Die Kooperation soll durch die Kombination internationaler Robotikkompetenz mit lokaler Implementierungsstärke Logistikabläufe in Krankenhäusern effizienter und umfassend gestalten und Fachkräfte deutlich nachhaltig entlasten.

imrox begleitet Gesundheitseinrichtungen von Beratung bis Betrieb mit AMR-Komplettservice

Imrox unterstützt Krankenhäuser und Kliniken von der ersten Bedarfsanalyse über ausführliche Beratung und die detaillierte Planung bis hin zur vollständigen Systemintegration der autonomen mobilen Roboter. Im Anschluss übernimmt das Unternehmen die Implementierung und begleitet den laufenden Betrieb mit strukturierten Schulungsprogrammen, abgestimmten Wartungspaketen und technischem Support vor Ort. Durch dieses umfassende Serviceangebot gewährleistet imrox einen reibungslosen Einsatz der AMR-Systeme und ermöglicht Gesundheitseinrichtungen nachhaltige Effizienzsteigerungen in ihren Logistikprozessen sowie Optimierung der Arbeitsabläufe.

Imrox und ST Engineering Aethon automatisieren Kliniklogistik, entlasten Pflegepersonal

Durch die Kooperation von imrox und ST Engineering Aethon profitieren Krankenhäuser in Deutschland von einem spürbaren Effizienzgewinn. Die AMR-Systeme T3 und Zena RX übernehmen autonom den Transport schwerer Lasten, Wäsche und empfindlicher Medikamente, entlasten Pflegekräfte und minimieren manuelle Fehler. Integrierte biometrische Zugriffskontrollen erhöhen die Sicherheit. Dank umfassender Planung, Schulung und Wartung durch lokalen Support lassen sich logistische Abläufe nachhaltig optimieren, der Patientenkomfort steigern und die Kliniklogistik zukunftssicher gestalten und effizient.