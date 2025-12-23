Infios präsentiert modulares Supply Chain Ökosystem auf LogiMAT 2026

Infios stellt auf der LogiMAT 2026 in Stuttgart ein umfassendes modulares Ökosystem vor, das intelligente Supply Chain Execution ermöglicht. Das Infios Warehouse Management kombiniert Voice, Vision und Mobility mit autonomen mobilen Robotern zur automatisierten Steuerung von Lagerprozessen. Ergänzend optimiert das Infios Transport Management die Frachtroutenplanung und -koordination, während das Infios Order Management eine nahtlose Echtzeitauftragsabwicklung inklusive Bestandsanzeige bietet. Die interoperablen Module steigern Transparenz, Effizienz und Resilienz entlang sämtlicher logistikrelevanter Abläufe.



Infios bietet mit seinen drei Kernsystemen Warehouse Management, Transport Management und Order Management eine umfassende Lösung für die operative Logistik. Das Warehouse Management steuert Lagerprozesse mithilfe von Voice, Vision und Mobility sowie autonomen mobilen Robotern, während das Transport Management Frachtplanung optimiert und Routen effizient gestaltet. Das Order Management koordiniert Aufträge in Echtzeit. Durch die modulare Architektur und Interoperabilität lassen sich Use Cases flexibel umsetzen, ohne bestehende IT-Landschaften vollständig zu ersetzen.

Live-Demo mit autonomen Robotern optimiert Kommissionierung und innerbetriebliche Transporte

In der Live-Demonstration des Infios Warehouse Managements werden autonome mobile Roboter präsentiert, welche Kommissionier- und innerbetriebliche Transporte intelligent koordinieren. Besucher erleben, wie durch Robotik- sowie Pick-to-Light-Funktionalitäten und Echtzeit-Datenanalyse die Durchlaufzeiten signifikant reduziert und Lagerflächen optimal genutzt werden. Amortisation der Automatisierung erfolgt schneller, da Effizienzsteigerungen unmittelbar messbar werden. Experten erläutern praxisnah die Integration der AMR in bestehende Intralogistik-Umgebungen und bieten wertvolle Implementierungstipps. Teilnehmer erhalten Handlungsempfehlungen zur erfolgreichen Rollout-Planung.

Infios OM liefert Echtzeit-Bestände, berechnet präzise Liefertermine und orchestriert

Das Infios Order Management System visualisiert Lagerbestände in Echtzeit, kalkuliert präzise Lieferzeiträume und steuert B2B- sowie B2C-Aufträge lückenlos entlang des gesamten Logistikprozesses. Eine regelgesteuerte Engine optimiert intelligente Bestandszuweisungen und Portfoliosteuerung, während die API-first-Philosophie die nahtlose Anbindung an Hybrid- und Multi-Cloud-Infrastrukturen sicherstellt. Praxisnahe Live-Beispiele zeigen, wie Unternehmen Transparenz und Effizienz steigern, Reaktionszeiten signifikant verkürzen und Service-Level nachhaltig verbessern, ohne komplexe Systemanpassungen vorzunehmen. Dabei bleiben bestehende IT-Landschaften unangetastet und Betriebskosten werden reduziert.

Infios lädt ein zur KI-gestützten Echtzeit Session für Logistikexperten

Am Donnerstag, dem 26. März, um 14:00 Uhr, präsentieren Experten von Infios in Halle 4 eine exklusive Thought-Leadership-Session. Unter dem Leitmotiv „Echtzeit, jetzt: Ausführungssysteme miteinander kommunizieren lassen? erläutern sie, wie KI-gestützte Analysen und adaptive Algorithmen operative Abläufe in Warehouse-, Transport- und Order-Management optimieren. Der Fokus liegt auf präziser Echtzeit-Datensynchronisation und intelligenten Systemanpassungen, die Geschwindigkeit, Genauigkeit sowie Flexibilität in komplexen Logistikumgebungen nachhaltig erhöhen. Praktische Anwendungsbeispiele und strategische Implikationen werden ebenfalls gezeigt.

Infios-Module bewältigen Nachfragespitzen und reduzieren Bereitstellungszeiten mühelos und kosteneffizient

Die Infios-Softwarelösungen sind gezielt darauf ausgelegt, plötzliche Nachfrageanstiege effizient zu bewältigen, Lieferprozesse zu beschleunigen und laufende Kosten zu reduzieren. Durch modulare Aktivierung lassen sich Funktionserweiterungen pro Standort oder Arbeitsbereich einführen. Die Integration von Technologien wie RFID, Pick-to-Light und autonomen mobilen Robotern erfolgt nahtlos. Einfache Replikation von Systemkonfigurationen an mehreren Standorten minimiert Implementierungsaufwand. Damit steigern Händler, E-Commerce-Anbieter, Lebensmittel-, Textil- und Schuhindustrie sowie 3PL-Dienstleister ihre operative Widerstandsfähigkeit signifikant und Prozessstabilität dauerhaft erhöht.

Infios vereint Automatisierung, Echtzeitanalytik und modulare Architektur zum Ökosystem

Infios präsentiert auf der LogiMAT 2026 ein integriertes Ökosystem aus Automatisierung, Echtzeitdatenanalyse und modularer Architektur. Die Plattform vereint Warehouse Management mit Voice, Vision & Mobility, Transport Management und Order Management zu einer nahtlosen Einheit. Interoperable Schnittstellen ermöglichen durchgehende Prozesssteuerung, steigern Effizienz, Ausfallsicherheit und Kundenzufriedenheit. Live-Demonstrationen sowie Thought-Leadership-Formate zeigen, wie KI-basierte Lösungen operative Exzellenz fördern und Logistikprozesse langfristig optimieren. Unternehmen profitieren von reduzierten Durchlaufzeiten und verbesserter Transparenz in der Supply Chain.