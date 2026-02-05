Die ImageIR 6300 Z: Vielseitige Thermografiekamera mit integriertem Motorzoom

Die ImageIR 6300 Z stellt eine hochpräzise thermografische Zoomkamera dar, die mit einem integrierten 7,5-fachen Zoomobjektiv und einem elektronisch gesteuerten Motorfokus ausgestattet ist. Sie erlaubt zuverlässige Temperaturmessungen in Forschung und Entwicklung sowie bei stationären und mobilen Inspektionsaufgaben. Aufgrund der durchgängigen radiometrischen Kalibrierung über den gesamten Brennweitenbereich entfallen Objektivwechsel, wodurch Zeitersparnis und Kosteneffizienz realisiert werden. Diese Eigenschaften machen die Kamera zu einer lohnenden Investition für anspruchsvolle Produktionsprozesse und verlässliche, präzise Messergebnisse.



Universelle Thermografiekamera prädestiniert für Forschung, Inspektion und fluggestützte Messaufgaben

Durch ihren flexiblen Einsatzbereich eignet sich die ImageIR(R) 6300 Z optimal für hochkomplexe Temperaturanalysen in Forschung und Entwicklung sowie für stationäre und flugbasierte Inspektionen und Überwachungen. Ob bei Materialtests, in der Qualitätssicherung oder als Teil automatisierter Fertigungsabläufe – die Kamera liefert in jedem Umfeld zuverlässige und präzise thermografische Daten. Die robuste Bauweise gewährleistet Einsatz unter härtesten Bedingungen.

Integriertes 7,5×-Zoomobjektiv mit Motorfokus garantiert schnelle und präzise Scharfstellung

Das integrierte 7,5×-Zoomobjektiv der ImageIR(R) 6300 Z kombiniert vielseitige Brennweiten mit einem präzisen Motorfokus, der Anwendern eine besonders schnelle und komfortable Scharfstellung per Knopfdruck ermöglicht. Ohne manuelles Nachjustieren lässt sich das Bildfeld bei gleichbleibender geometrischer Auflösung und konstantem Messabstand flexibel anpassen. Dank der vollständigen radiometrischen Kalibrierung über den gesamten Brennweitenbereich können zuverlässige und reproduzierbare Temperaturmessungen sofort ohne weitere Parametereinstellungen durchgeführt werden. Dies steigert Effizienz und Prozesssicherheit im praktischen Einsatz unmittelbar sichtbar spürbar.

ImageIR 6300 Z integriert Zoomobjektiv und eliminiert Objektivwechselkosten sofort

Viele Thermografiekameras verwenden festbrennweitige Objektive, die spezifisch auf einzelne Messaufgaben zugeschnitten sind. Um unterschiedliche Anwendungsbereiche abzudecken, müssen Anwender daher Objektive austauschen und nachkalibrieren, was manuelle Eingriffe und Unterbrechungen zur Folge hat. Die ImageIR(R) 6300 Z hingegen verfügt über ein integriertes Zoomobjektiv mit durchgehender radiometrischer Kalibrierung, wodurch der Bedarf an zusätzlichen Wechselobjektiven entfällt und Rüstzeiten entfallen. Parallel steigert sich die Flexibilität bei verschiedenen Messszenarien.

ImageIR 6300 Z: 7,5×-Zoom, Radiometrische Kalibrierung, universelle Einsatzmöglichkeiten optimiert

Die ImageIR(R) 6300 Z von InfraTec bietet umfassende Einsatzmöglichkeiten in Forschung, Entwicklung und Produktionsumgebungen. Der integrierte 7,5×-Zoom mit präzisem Motorfokus gewährleistet flexible Bildfeldanpassung bei konstanter Auflösung und einfachem Handling. Dank durchgehender radiometrischer Kalibrierung über den gesamten Brennweitenbereich entfallen Objektivwechsel, wodurch Zeit und Kosten gespart werden. Anwender profitieren von zuverlässigen Temperaturmessungen, hoher Investitionssicherheit und einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis – ideal für anspruchsvolle Inspektions- und Überwachungsaufgaben und umfassende Analysedaten in Echtzeit zuverlässig geliefert.