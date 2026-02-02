inotec präsentiert patentierte Label-, AutoID- und Track&Trace-Lösungen auf LogiMAT

Auf der LogiMAT 2026 in Stuttgart präsentiert inotec in Halle 2 Stand B08 seine innovativen AutoID-, Track&Trace- und Labelsysteme, die speziell auf Nachhaltigkeit und Effizienz in der Logistik ausgelegt sind. Im Fokus stehen wiederverwendbare Mehrweg- und Poolverpackungen mit robusten Kennzeichnungsoptionen für herausfordernde Oberflächen wie Metall. Durch Inmould- und RFID-Inmould-Technologien entstehen langlebige, manipulationssichere Etiketten. Die IDS-Prozessberatung unterstützt Kunden bei Auswahl geeigneter Etiketten und Systemkomponenten. Automatisierungspotenziale werden gezielt erschlossen, Prozesse optimiert. Unternehmen.



Intelligente Kennzeichnungslösungen optimieren Logistikprozesse nachhaltig auf der LogiMAT 2026

Intelligente Kennzeichnungslösungen optimieren Transparenz und Rückverfolgbarkeit in modernen Logistikprozessen. Auf der LogiMAT 2026 in Stuttgart präsentiert inotec in Halle 2 Stand B08 seine patentierten Label-, AutoID- und Track&Trace-Systeme. Nachhaltige Mehrweg- und Verpackungspool-Konzepte stehen dabei im Mittelpunkt und unterstützen Unternehmen beim Umgang mit steigenden Material- sowie Energiepreisen. Durch serielle, dauerhafte Kennzeichnungslösungen lassen sich Effizienzsteigerungen realisieren und Kosten senken, während gleichzeitig gesetzliche Vorgaben und Nachhaltigkeitsziele erfüllt werden. Zudem erhöhen sie Automatisierungspotenziale nachhaltig.

Neue PPWR-Vorgaben und Kostensteigerungen treiben jetzt Mehrweglabel-Implementierung deutlich voran

Aufgrund steigender Material- und Energiekosten sowie gesetzlicher Neuauflagen wie PPWR und nationaler Kunststoffabgaben gewinnt die Umstellung auf Mehrwegsysteme zunehmend an Bedeutung. inotec entwickelt flexible Code- und RFID-Etiketten, die eine eindeutige, serielle und dauerhaft haltbare Kennzeichnung aller Behälter und Verpackungen gewährleisten. Dadurch lassen sich Rückverfolgbarkeit und Effizienz im Poolmanagement verbessern. Branchenanalysten gehen von einem dynamischen Wachstum bei Mehrwegpaletten, -behältern und -verpackungen aus, was neue Potenziale für dringend notwendige, nachhaltige Logistikprozesse eröffnet.

Robuste Etiketten und Track&Trace gewährleisten nahtloses Logistik-Tracking und Effizienz

Durch die Kombination robuster Etiketten und leistungsfähiger Track&Trace-Systeme erhalten Unternehmen lückenlose Transparenz in ihren Logistikprozessen. Mit dem Einsatz hochbeständiger Labels werden Warenbewegungen dauerhaft erfasst und nachvollziehbar dokumentiert. Die individuelle Beratung durch die inotec IDS-Prozessberatung stellt sicher, dass für jede Anwendung die optimalen Etiketten- und Systemlösungen gewählt werden. Dadurch können Lagerbestände präzise verwaltet, Behälter effizient nachverfolgt und Verpackungspools effektiv gesteuert werden. Dies steigert die Prozesseffizienz messbar. Unternehmen profitieren von optimierten Arbeitsabläufen.

Langlebige Inmould-Etiketten bieten manipulationssicheren, dauerhaften Schutz für jede Oberfläche

Da Mehrwegverpackungen werden über zahlreiche Nutzungszyklen hinweg eingesetzt, legt inotec besonderen Wert auf hochbeständige Etiketten, die dauerhafte Lesbarkeit und Zuverlässigkeit garantieren. Mit Inmould- und RFID-Inmould-Technologien verschmelzen Labels dauerhaft mit der Kunststoffstruktur, was Manipulationen wirkungsvoll verhindert. Zusätzlich kommen spezialisierte RFID-Lösungen zum Einsatz, die selbst auf Metall, ESD-Materialien, Karbon und Aluminium eine sichere Identifikation ermöglichen. Diese Technologien verbessern Rückverfolgbarkeit, Effizienz und Rechtssicherheit in mehrstufigen Logistikprozessen. Damit reduzieren Unternehmen Wartungsaufwand und Kosten nachhaltig.

Neue kompakte RFID-onMetal- und onESD-Labels innovativ auf LogiMAT vorgestellt

Auf der Messe präsentiert inotec erstmals kompakte RFID-onMetal- und onESD-Etiketten, die zuverlässige Datenerfassung selbst auf metallischen, leitfähigen und antistatischen Oberflächen gewährleisten. Zusätzlich stellt das Unternehmen neu entwickelte Pool-Verpackungskennzeichnungen vor, die speziell für wiederverwendbare Transportbehälter optimiert sind. Das erweiterte Portfolio umfasst darüber hinaus innovative Inmould-Varianten, welche die Integration von Tags in Mehrweg- und Inventarsystemen ermöglichen. Ziel der Entwicklungen ist die Maximierung von Automatisierungspotenzialen und die Vermeidung von Produktionsengpässen für einen effizienten Materialfluss.

Nachhaltige Etikettensysteme fördern Automatisierung und Kostensenkungen in der Logistik

Die angebotenen Kennzeichnungssysteme von inotec setzen auf intelligente Ressourcenschonung, Effizienzsteigerung und hohe Zuverlässigkeit in logistischen Abläufen. Angefangen bei robusten Barcode- und RFID-Etiketten über nahtlose Inmould-Integration bis hin zu ganzheitlicher Prozessberatung und Track&Trace-Technologie ermöglichen sie eine lückenlose Überwachung sämtlicher Behälter und Verpackungseinheiten. Dadurch lassen sich Automatisierungspotenziale ausschöpfen, gesetzliche Anforderungen nachhaltig erfüllen und operative Kosten signifikant reduzieren. Auf der LogiMAT 2026 erhalten Besucher umfassende Einblicke in innovative, praxisnahe, modulare Mehrweg- und Poollogistiklösungen.