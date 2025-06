INRO Elektrotechnik zeigt innovative Antriebssteuerungen auf iVT Expo Köln

Auf der iVT Expo in Köln stellt INRO Elektrotechnik GmbH zum zweiten Mal moderne Antriebs- und Fahrzeugsteuerungen vor. Im Mittelpunkt stehen individuell anpassbare Motorsteuerungskonzepte und der kompakte Single Motion Controller SMC. Die komplett in Deutschland entwickelte und gefertigte Technik gewährleistet über 50.000 Stunden Lebensdauer und ermöglicht eine effiziente Bauraumausnutzung. Besonders geeignet ist sie für logistische Fahrzeuge, Baustellenmaschinen und gewerblich elektrifizierte Transportlösungen, die höchste Zuverlässigkeit und Leistung im Dauereinsatz verlangen. Dauerhaft.



INRO Elektrotechnik präsentiert auf iVT Expo 2025 modernste Antriebslösungen

Die iVT Expo findet am 11. und 12. Juni 2025 in der Halle 4.1 der Köln Messe statt und präsentiert internationale Zulieferer mit Fokus auf Fahrzeuginnovationen. INRO Elektrotechnik ist mit Stand 8050 vertreten und nutzt die Fachmesse als Netzwerkplattform, um Entscheidungsträger aus den Bereichen Logistik, Bauwesen und Flottenmanagement von ihren neuesten Steuerungs- und Antriebslösungen zu überzeugen. Besucher erfahren praxisnahe Produktdetails, individuelle Modulkonzepte und deutsche Fertigungsqualität, die Effizienz und Leistung steigern.

Modulare Antriebs- und Fahrzeugsteuerungen optimieren Bauraum und Effizienz signifikant

Im Zentrum des Messeauftritts präsentiert INRO Elektrotechnik moderne Antriebs- und Fahrzeugsteuerungen, die gezielt auf platzsparende Bauraumausnutzung ausgelegt sind. Durch kompakte Gehäuseformen und optimierte Elektronik lassen sich Installationsräume effizient gestalten, wodurch insbesondere Fahrerlose Transportsysteme, Baustellenmaschinen und gewerblich elektrifizierte Nutzfahrzeuge mit hoher Leistung und minimalem Platzbedarf ausgestattet werden. Flexible Schnittstellen sorgen für einfache Integration, während robuste Komponenten zuverlässigen Dauerbetrieb selbst unter anspruchsvollen Bedingungen ermöglichen und Wartungszyklen reduzieren durch fortschrittliche Kühltechnik und Zuverlässigkeit.

Kundenspezifische Steuerungsmodule aus deutscher Fertigung mit dokumentierter hoher Langlebigkeit

INRO entwickelt kundenspezifische Steuerungssysteme, die präzise auf individuelle Einsatzprofile abgestimmt sind. Jede Steuerungseinheit entsteht in deutschen Entwicklungs- und Fertigungseinrichtungen, wo strenge Qualitätsprüfungen sämtliche Produktionsschritte begleiten. Kunden profitieren von robusten und langlebigen Komponenten, die auch bei hohen Betriebszyklen dauerhaft zuverlässig funktionieren. Die modulare Konzeption erlaubt flexible Anpassungen an wechselnde Anforderungen, während präventive Wartungsintervalle optimiert werden und Lebensdauer sowie Effizienz kontinuierlich gesteigert bleiben. Das Gesamtsystem gewährleistet höchste Performance und Wirtschaftlichkeit über Jahrzehnte.

INRO SMC Controller bietet kompakte Bauform und hohe Lebensdauer

Der Single Motion Controller (SMC) von INRO repräsentiert höchste Ingenieurskunst in kompakter Bauform. Er ermöglicht die präzise Ansteuerung verschiedenster Motortypen und überzeugt durch ein minimiertes Gehäuse, das maximalen Bauraum spart. Mit einer Lebensdauer von über 50.000 Betriebsstunden wurde der SMC für den anspruchsvollen Dauereinsatz unter härtesten Bedingungen optimiert und garantiert zuverlässige Performance. Robuste Elektronik und hochwertige Fertigung sichern konstante Funktionalität auch bei intensiven industriellen Anwendungen, maximierte Effizienz und hohe Skalierbarkeit.

Besuchen Sie INRO Elektrotechnik am Stand8050 in der Halle4.1

Besucher können die INRO Elektrotechnik GmbH auf der Industrie- und Fahrzeugtechnologiemesse in Köln persönlich an Standnummer 8050 in Halle 4.1 besuchen. Dort erfahren sie alles über maßgeschneiderte Steuerungs- und Antriebslösungen für Logistik- und Baustellenfahrzeuge sowie elektrisch betriebene Nutzfahrzeuge. Detaillierte technische Beschreibungen stehen online unter www.inro-et.de bereit, sodass Interessenten sich bereits im Vorfeld über Produktmerkmale, Spezifikationen und Anwendungsbereiche informieren können. Zusätzlich stellt das Unternehmen innovative Steuerungstechnologien sowie individuelle Anpassungsmöglichkeiten detailliert vor.

INRO Elektrotechnik präsentiert modulare Steuerungslösungen für effiziente elektrifizierte Nutzfahrzeugmobilität

Die INRO Elektrotechnik GmbH bietet maßgeschneiderte Steuerungslösungen in deutscher Fertigung, die den speziellen Anforderungen moderner Nutzfahrzeuge gerecht werden. Durch modulare Konzepte und eine optimierte Bauraumausnutzung lassen sich unterschiedliche Fahrzeugtypen wie Stapler, Baufahrzeuge oder Servicewagen effizient ausstatten. Der SMC Single Motion Controller besticht durch seine kompakte Bauform und über 50.000 Stunden Lebensdauer, wodurch er sowohl Leistungsfähigkeit als auch Wirtschaftlichkeit elektrifizierter Fuhrparks nachhaltig verbessert und erfüllt höchste Qualitätsstandards konsequent in der Serienfertigung.