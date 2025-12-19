SpecWin Pro 5.0 vereint Spektralmessung, Exportformate und effiziente Relux-Integration

SpecWin Pro 5.0 erweitert die spektrale Lichtmesstechnik mit optimierten Goniometer-Funktionen, darunter einem Sequence Calculator und automatischer Justagekompensation. Die verbesserte SMU-Ansteuerung ermöglicht präzise VCSEL-Pulsmessungen bei Pulsdauern bis zehn Mikrometer. Zusätzlich integriert das Release das TOP300/CAS 140D-System samt View-Finder-Kamera für Near-Eye-Display-Tests. Standardisierte Exporte in EULUMDAT und IES sowie Relux-kompatibles UGR-Reporting steigern Effizienz, Flexibilität und präzisere Strahldaten für optimierte Laborabläufe. Die neue Benutzeroberfläche vereinfacht die Bedienung und automatisiert Messprotokolle zur schnellen Validierung Leuchtencharakteristiken.



SpecWin Pro 5.0 vereint alle Spektrometerfunktionen in einer Software

SpecWin Pro 5.0 vereint sämtliche Spektrometer von Instrument Systems in einer einzigen Applikation und bietet einen intuitiven Arbeitsbereich zur Steuerung und Auswertung aller Messdaten. Zusätzlich zu den standardmäßigen Exportformaten EULUMDAT (LDT) und IES (IESNA LM-63) implementiert das Update die CIE-Norm 190:2010 und optimiert die UGR-Berechnung für die nahtlose Verknüpfung mit Relux. Die modulare Struktur steigert die Genauigkeit und erleichtert den Einsatz in diversen Lichtmesstechnik-Projekten, optimiert Arbeitsabläufe effizient, schnell zuverlässig.

Neuer Sequence Calculator optimiert Goniometer präzise Berechnung mehrfacher Messsequenzen

Das Goniometer-Modul wurde durch den neuen Sequence Calculator um ein leistungsfähiges Tool erweitert, das beliebige Messsequenzen mit verschiedenen DUT-Orientierungen automatisch verrechnet. Anwender erfassen damit Leuchten mit doppelseitiger oder komplexer Abstrahllcharakteristik vollständig und konsistent. Eine automatische Kompensation von Justagefehlern korrigiert Abweichungen während der Messung. Der minimale Verrechnungsfehler zwischen einzelnen Sequenzen wird ermittelt. Zusätzlich generiert die erweiterte Interpolation präzise Strahldaten, die direkt im EULUMDAT- oder IES-Format ausgegeben werden können, vollständig und skaliert.

SpecWin Pro 5.0 integriert SMU direkt für schnelle VCSEL-Messungen

SpecWin Pro 5.0 bietet eine direkte Anbindung von Source Measure Units (SMUs) führender Hersteller wie Keithley Instruments und Vektrex Inc. und ermöglicht damit hochpräzise Steuerung und Messung schnell gepulster VCSELs mit Pulsdauern bis zehn Mikrosekunden. Die nahtlose Verknüpfung von Spektrometer und Stromquelle in der intuitiven grafischen Benutzeroberfläche eliminiert aufwendiges externes Programmieren, vereinfacht Aufbauten im Labor, gewährleistet effiziente Synchronisation beider Messkomponenten und unterstützt automatisierte Datenerfassung reproduzierbarer Ergebnisse und Analysen.

Hersteller von AR/VR-Komponenten jetzt nutzen TOP300-System für präzise Near-Eye-Messungen

Die Einbindung des TOP300-Messzubehörs ermöglicht Herstellern von AR/VR-Brillenkomponenten eine präzise Analyse von Near-Eye-Displays. Zusammen mit dem kalibrierten High-End-Spektrometer CAS 140D lässt sich ein Messbereich von ±1,2° erfassen, der das menschliche Sehfeld optisch nachbildet. Über die integrierte View-Finder-Kamera wird die exakte Ausrichtung des Prüflings erleichtert, was reproduzierbare Messdaten gewährleistet und den gesamten Testprozess effizienter gestaltet. Anwender profitieren von zuverlässigen Ergebnissen, optimierten Arbeitsabläufen deutlich verkürzter Justagezeit durch automatisierte Kameraführung und modulare Erweiterungsmöglichkeiten.

SpecWin Pro 5.0 bietet höchste Präzision und umfangreiche Analysefunktionen

SpecWin Pro 5.0 bietet Anwendern eine zentrale Plattform, die höchste spektrale Messpräzision mit umfangreichen Analysefunktionen vereint. Dank erweiterter Goniometer-Werkzeuge lassen sich komplexe Abstrahlcharakteristika vollständig erfassen, während die optimierte SMU-Ansteuerung präzise Pulssteuerung für VCSELs bis zu 10 µs ermöglicht. Die Integration des TOP300/CAS 140D-Systems mit View-Finder-Kamera unterstützt Near-Eye-Display-Tests. Standardkonforme Exporte in EULUMDAT und IES sowie nahtlose Relux-Integration sorgen für Effizienz und Flexibilität im Laboralltag und ermöglichen präzisere Planungen, optimierte Workflows und bessere Qualitätssicherung.