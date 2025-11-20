Intra2net Appliance Pro ermöglicht 2300 Mbit/s Firewall- und VPN-Durchsatz

Die Intra2net Appliance Pro erreicht einen Firewall-Durchsatz von bis zu 2.300 Mbit/s und ermöglicht VPN-Verbindungen mit bis zu 2.200 Mbit/s über WireGuard. Fünf 2,5-GbE-Ports machen Glasfaseranschlüsse voll nutzbar und garantieren hohe Netzwerkbandbreiten. Ausgestattet mit einem Intel-Quadcore, 16 GB RAM und einem 2×1 TB NVMe-RAID liefert sie eine E-Mail-Performance von bis zu 190.000 Nachrichten pro Stunde. Desktop- oder Rackmount-Design und ein energiesparender Betrieb bei 33 W runden das Gesamtpaket ab. Flexible Lizenzmodelle für Basis-Netzwerkschutz bis Groupware ermöglichen individuelle Anpassungen.



Intra2net Appliance Pro bietet jetzt 2.300 Mbit/s Firewall Durchsatz

Mit einem gesteigerten Firewall-Durchsatz von bis zu 2.300 Mbit/s übertrifft die Intra2net Appliance Pro ihr Vorgängermodell um rund 140 Prozent. Auch der VPN-Durchsatz via WireGuard steigt entscheidend auf 2.200 Mbit/s und verdoppelt somit frühere Werte. Im E-Mail-Betrieb verarbeitet die Appliance beeindruckende 190.000 Nachrichten pro Stunde. Damit ist sie prädestiniert für hohe Kommunikationsanforderungen in mittelständischen und wachsenden Unternehmen und bietet eine hohe Betriebssicherheit, Skalierbarkeit sowie einfache Verwaltung über eine intuitive Benutzeroberfläche.

Leistungsstarke Pro-Appliance mit Intel-Quadcore, 16 GB RAM und NVMe-RAID

Die Intra2net Appliance Pro setzt auf einen leistungsfähigen Intel-Quadcore-Prozessor, ergänzt durch 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher und ein 2 × 1 TB NVMe-SSD-RAID für hohe Datenraten und Ausfallsicherheit. Ihr kompaktes Aluminiumgehäuse im Format 441 × 89 × 284 Millimeter erlaubt den flexiblen Betrieb als Standalone-Desktop oder mit einem optionalen 2 HE-Rackmount-Kit in Serverumgebungen. Trotz deutlich gesteigerter Performance bleibt der Energiebedarf mit konstanten 33 Watt auf Vorgängerniveau und garantiert stabilen Dauerbetrieb unter Last.

Fünf 2,5 Gbit-Ethernet-Ports nutzen moderne Glasfaserbandbreite effizient vollständig aus

Die Appliance Pro verfügt über fünf 2,5 Gigabit-Ethernet-Ports, die speziell für Glasfaseranschlüsse entwickelt wurden und volle Bandbreite ohne Flaschenhälse bereitstellen. Dank dieser Schnittstellen lassen sich VPN-Tunnel zu Cloud-Diensten und Home-Office-Arbeitsplätzen hochperformant betreiben, ohne dass Engpässe entstehen. Die gesteigerte Portgeschwindigkeit erhöht Durchsatz und Stabilität in Unternehmensnetzwerken, sorgt für schnelle Datenübertragung und gewährleistet zukunftsfähige Konnektivität, selbst bei steigendem Nutzer- oder Geräteaufkommen. Unternehmen profitieren von konsistenten Übertragungsraten und optimierten Geschäftsprozessen durch redundante Pfadintegration.

Drei integrierte Softwarepakete bieten umfassenden Netzwerk-, E-Mail- und Sicherheitsschutz

Intra2net stellt die Appliance Pro bereit, ausgestattet mit drei vorinstallierten Softwarepaketen. Network Security ermöglicht mehrstufige Firewall-Konfigurationen und flexible VPN-Verbindungen. Security Gateway bietet integrierten Virenschutz, Spamfilter sowie Internet-Zugangskontrollen. Business Server dient als vollwertige Exchange-Alternative mit E-Mail-Diensten, Groupware-Funktionen und umfassender Websecurity. Nutzer können jede Edition mithilfe eines Lizenzschlüssels freischalten und so je nach Unternehmensanforderungen individuell konfigurieren sowie zusätzliche Module oder Benutzerkontingente später problemlos hinzufügen. Automatische Updates und zentrale Verwaltung gewährleisten hohe Betriebssicherheit.

Intra2net Appliance Pro ab 1.190 Euro UVP mit Gewährleistung

Die Intra2net Appliance Pro ist ab sofort für 1.190 Euro UVP inklusive 24 Monaten Gewährleistung verfügbar. Gegen Aufpreis lässt sich die Next-Business-Day-Garantie optional auf 36 oder 60 Monate verlängern. Software-Lizenzkeys werden separat angeboten. Die Security-Gateway-Lizenz für 25 Benutzer kostet 630 Euro UVP inklusive zwölf Monate Wartung. Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. So erhalten Unternehmen Transparenz über Investitions- und Betriebskosten. Planung und Budgetierung werden dadurch deutlich vereinfacht.

Intra2net Appliance Pro bietet Performance, Flexibilität, Sicherheit für Unternehmen

Die Intra2net Appliance Pro kombiniert leistungsstarke Hardwarekomponenten wie einen Intel-Quadcore-Prozessor, 16 GByte Arbeitsspeicher und ein NVMe-SSD-RAID-System mit einer durchsatzstarken Firewall- und VPN-Performance von bis zu 2.300 Mbit/s beziehungsweise 2.200 Mbit/s. Dank flexibler Softwarepakete lassen sich Sicherheitsfunktionen, Groupware-Module und Internetzugangskontrollen nach Bedarf integrieren. Die effiziente Architektur trägt anspruchsvolle E-Mail-Workloads von bis zu 190.000 Nachrichten pro Stunde, während transparente Garantie- und Lizenzmodelle langfristige Kostensicherheit für KMU bieten. Ihre zukunftssichere Plattform passt flexibel in Desktop- und Rack-Umgebungen.