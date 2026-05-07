iST erhält erneute ESCC-Zertifizierung 352D für HiRel-Platin-RTDs inklusive Anschlussleitungen

Mit der erneuten ESCC-Zertifizierung 352D bietet iST zuverlässige Dünnschicht-Platin-Temperatursensoren inklusive qualifizierter Anschlussleitungen und Schweißverbindungen. Die RTDs decken Widerstände von 100 bis 2000 Ohm ab und messen Temperaturen zwischen -200 °C und +200 °C. Als sofort lieferbare Flight und Engineering Models nach ESCC 4006/015 ermöglichen sie eine schnelle Prototypenentwicklung. Durch vorqualifizierte Komponenten lassen sich Entwicklungszeiten sowie der Prüfaufwand bei Raumfahrtanwendungen erheblich reduzieren, was Projektrisiken deutlich senkt und steigert die Missionseffizienz nachhaltig.



iST erneuert Qualifikation seiner RTDs und startet starke Space-Präsenz

iST hat nach erfolgreicher erneuter Qualifizierung gemäß ESCC-Zertifizierung 352D seine hochzuverlässigen Temperatursensoren inklusive zugelassener Anschlussleitungen und Schweißverbindungen erneut zertifiziert. Diese HiRel-RTDs basieren auf Dünnschicht-Platin und decken messbare Temperaturbereiche von -200 °C bis +200 °C ab. Durch die sofortige Verfügbarkeit als Flight Models und Engineering Models reduzieren sie Entwicklungszeiten und Testaufwand signifikant, bieten eine herausragende Langzeitstabilität und gewährleisten präzise Temperaturmessungen in kritischen Weltraumanwendungen. Sie überzeugen durch hohe Robustheit und einfache Integration.

ESCC 352D zertifiziert RTDs mit 100? bis 2000? Widerständen

Die ESCC-Zertifizierung 352D bestätigt die Messgenauigkeit für Widerstände von 100 ? bis zu 2000 ? und deckt Temperaturen im Bereich von -50 °C bis +150 °C sowie erweitertem Betrieb von -200 °C bis +200 °C ab. Anwender weltweit profitieren von flexibel kompatiblen Anschlussmöglichkeiten: wahlweise sind feine Platinleitungen oder verdrillte 2-adrige und 4-adrige Kabel einsetzbar, die in Längen bis zu 10 000 Millimetern verfügbar und optional abgeschirmt oder ungeschirmt konfigurierbar lieferbar sind.

Sofort verfügbare ESCC-qualifizierte Sensoren als FM und EM erhältlich

Alle angebotenen Sensorvarianten stehen sowohl als Flight Models (FM) als auch als Engineering Models (EM) zur Verfügung und sind in der ESCC Qualified Parts List (QPL) unter der Spezifikation ESCC 4006/015 gelistet. Durch die sofortige Lieferfähigkeit können Entwickler Prototypen rasch realisieren und parallele Tests durchführen. Gleichzeitig ermöglicht die bereits erfolgte ESCC-Zertifizierung eine deutliche Verkürzung des formalen Qualifizierungsprozesses, da Nachtests und langwierige Freigabeverfahren entfallen. Der Einsatz beschleunigt effiziente Freigaben für Raumfahrtsysteme.

iST-Temperatursensoren bereits auf Rosetta, Euclid, JUICE und weiteren Weltraummissionen

Bisher haben iST-Temperatursensoren auf internationalen Weltraummissionen wie Rosetta, Euclid, JUICE, ExoMars, PLATO, FLEX, Solar Orbiter, SMILE, ALTIUS, Copernicus und MTG-S zuverlässige Messdaten geliefert. Sowohl in erdnahen als auch interplanetaren Projekten durchlaufen die RTDs umfassende Qualitätstests und erfüllen strengste ESA-Anforderungen. Dank ihrer bewährten Performance werden sie künftig auf Missionen wie COMET I und ARIEL eingesetzt, um präzise Temperaturprofile zu erfassen und Langzeitmessungen selbst unter extremen Raumfahrtsbedingungen sicherzustellen und Datenintegrität zu gewährleisten.

ESCC-Qualifikation bis Februar 2028 bestätigt ESA-Lieferung zertifizierter Thin-Film Platin-RTD-Sensoren

Die erneute Qualifikation bleibt bis Februar 2028 gültig und basiert auf der offiziellen ESA-Zulassung zur Lieferung von Thin Film Platinum RTDs für ESA-Weltraumprogramme gemäß ESCC Generikspezifikation 4006 und Detail-Spezifikation 4006/015. Sie gewährleistet die Einhaltung strenger Zuverlässigkeits- und Leistungskriterien, optimiert den Beschaffungsprozess künftiger Missionen, sichert durchgehende Verfügbarkeit zertifizierter Sensoren und unterstützt Missionsplaner mit geprüften Temperaturmesskomponenten, die anspruchsvolle Weltraumbedingungen und Qualitätsanforderungen erfüllen. Die Zulassung fördert langfristige Technologiepartnerschaften und reduziert Entwicklungsrisiken nachhaltig beträchtlich.

iST bleibt einziger Anbieter von ESCC-qualifizierten Dünnschicht-Platin-RTDs im HiRel-Segment

Dank der erneuten ESCC-Zertifizierung 352D und Listung unter ESCC 4006/015 sichert iST als einziger Anbieter seine Position im Raumfahrtsektor. Diese qualifizierten Dünnschicht-Platin-RTDs gewährleisten höchste Zuverlässigkeit und erfüllen strengste HiRel-Anforderungen. Entwickler profitieren von sofort verfügbarer Technologie, umfangreichen Temperatur- und Widerstandsbereichen sowie flexiblen Anschlussoptionen. Die kontinuierliche ESA-Konformität bis 2028 reduziert Entwicklungsrisiken, verkürzt Testzyklen und garantiert langfristigen Support für anspruchsvolle Weltraummissionen mit präzisen Temperaturmessungen unter extremen Bedingungen und internationalem Support-Netzwerk sowie umfassender Dokumentation.

Die erneute ESCC-Zertifizierung 352D und die Aufnahme in die ESCC-Generikspezifikation 4006/015 gewährleisten unmittelbare Verfügbarkeit hochwertiger Thin-Film-Platin-RTDs mit präzisen Widerstands- und Temperaturbereichen von minus zweihundert bis plus zweihundert Grad Celsius. Vielseitige Anschlusskabelvarianten ermöglichen flexible Integration. Erprobte Zuverlässigkeit auf internationalen Raumfahrtmissionen verkürzt Entwicklungszyklen und verringert den Testaufwand erheblich. Anwender profitieren von konsistenten Messergebnissen und einer abgesicherten Qualität für anspruchsvolle Weltraumanwendungen. Die redundanten Prüfkriterien und die zertifizierten Fertigungsprozesse steigern zudem die Betriebssicherheit weiter.