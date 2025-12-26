LXinstruments stellt ITECH IT2705-Serie vor: Hochleistungsfähige, präzise All-in-One Testlösung

Die IT2705-Serie von LXinstruments kombiniert leistungsfähige Stromversorgung, bidirektionale Lastfunktion, präzise Messung und Analyse in einem kompakten Gerät. Durch die modulare Architektur lassen sich bis zu acht Kanäle synchron betreiben und im Master-Slave-Betrieb leistungsstark skalieren. Die Vier-Quadranten-Fähigkeit erlaubt nahtloses Umschalten zwischen Einspeisung und Entzug. Integrierter Sweep- und Pulsmessmodus sowie EIS-Analysen bieten Charakterisierungen für anspruchsvolle Aerospace- und Elektroniktests.



Hochmodulare IT2705-Plattform bietet acht synchron steuerbare Kanäle für Tests

Die IT2705-Plattform zeichnet sich durch ein flexibles, modulares Konzept aus, das Anwendern bis zu acht einzeln, aber synchron steuerbare Kanäle zur Verfügung stellt. Jeder Kanal liefert Ausgangswerte bis zu 150 Volt und 30 Ampere, wobei bei Bedarf mehrere Einheiten im Master-Slave-Verbund parallel geschaltet werden können, um höhere Leistungen zu erzielen. Dank dieser Skalierbarkeit sowie synchroner Parametrierung lassen sich sowohl filigrane Sensormessungen als auch anspruchsvolle Prüfungen leistungsstarker Energiekomponenten maximal effizient realisieren.

IT2705 Module bieten Femtoampere und Nanovolt Auflösung für Messungen

Die IT2705-Module liefern eine Auflösung im Femtoampere- und Nanovolt-Bereich und erreichen damit Spitzenwerte in der Strom- und Spannungsmessung. Empfindlichste elektronische Bauteile lassen sich präzise charakterisieren und analysieren. Dank der bidirektionalen Architektur erfolgt das Umschalten zwischen Energie­versorgung und Lastbetrieb ohne Unterbrechung oder manuelle Anpassung. Zudem unterstützt die Vier-Quadranten-Funktion komplexe Testszenarien, indem sie dynamische Lade- und Entladezyklen realisiert und detaillierte Leistungsprofile aufzeichnet. Sie gewährleistet dauerhaft hohe Prüfgenauigkeit und zuverlässige Wiederholbarkeit im Laborbetrieb.

Integrierte Puls- und Sweep-Modi ermöglichen präzise Kennlinienmessungen inklusive Logdaten

Integrierte Puls- und Sweep-Modi ermöglichen die hochauflösende Erfassung von Kennlinien, indem sie präzise Steuerung von Strom- und Spannungssprüngen sowie kontinuierliche Frequenzdurchläufe kombinieren. Der interne Datenlogger zeichnet simultan Spannungs-, Strom- und Leistungsdaten mit Abtastraten bis 200 kSa/s auf und garantiert detaillierte Zeitverläufe. Die EIS-Funktion ergänzt das Spektrum durch exakte Impedanzanalysen über einen breiten Frequenzbereich. Bode- und Nyquist-Diagramme liefern anschauliche Darstellungen zur Charakterisierung elektrischer Bauteile. Diese Messmethoden unterstützen präzise Designoptimierung und Validierung in Forschung und Entwicklung.

Regenerative Testlast speist bis zu 93 Prozent Energie zurück

Die regenerative Last speist gewonnene Energie mit bis zu 93 Prozent Wirkungsgrad zurück in das Stromnetz und reduziert damit den Gesamtenergiebedarf im Labor erheblich. Gleichzeitig fällt weniger Abwärme an, sodass Klimatisierung und Kühlleistung entlastet werden. Unternehmen profitieren durch niedrigere Betriebs- und Energiekosten, während die Stromerzeugungseffizienz steigt. Durch die Rückgewinnung nutzbarer Leistung lassen sich umweltfreundliche Testaufbauten realisieren und langfristig nachhaltige Prüfprozesse etablieren. Die integrierte Rückspeisemethode optimiert Ressourcenverbrauch und unterstützt moderne Umweltstrategien.

Integrierter Arbiträr-Wellenformgenerator simuliert Spannungs-, Strom- und Leistungsverläufe in Ladezyklen

Der integrierte Arbiträr-Wellenformgenerator ermöglicht die Erstellung frei definierbarer Spannungs-, Strom- und Leistungsverläufe. Anwender können damit komplexe Lade- und Entladezyklen von Akkus oder Batterien präzise nachbilden, um Ladevorgänge zu analysieren und Alterungsprozesse zu untersuchen. Gleichzeitig lassen sich Versorgungsspitzen oder kurzzeitige Belastungssituationen simulieren. Durch variable Kurvenerzeugung kann das Prüfgerät dynamische Lastprofile abbilden, die realistische Betriebsbedingungen im Labor repräsentativ darstellen und detaillierte Einblicke in das Verhalten elektrischer Komponenten liefern unter verschiedensten Bedingungen.

Kompakte Gerätekonstruktion mit intuitiver Menüführung sichert schnelle effiziente Prüfstandsintegration

Die Serie vereint umfangreiche Funktionen in einem platzsparenden Gehäuse, das problemlos in Labore und mobile Prüfstationen passt. Trotz der hohen Leistungsdichte überzeugt die Bedienung durch ein intuitiv strukturiertes Menü mit klaren Symbolen und logisch aufgebauten Menüpunkten. Zahlreiche analoge und digitale Schnittstellen erlauben flexible Verbindungen zu externen Mess- und Steuergeräten, während umfassende Software-APIs eine automatisierte Anbindung an bestehende Testabläufe und übergeordnete Steuerungssysteme sicherstellen. Die Möglichkeit, schnell vordefinierte Presets zu laden, minimiert Rüstzeiten und steigert die Effizienz komplexer Versuchsreihen.

Die neue ITECH IT2705 DC-Leistungsanalyseplattform von LXinstruments integriert Stromversorgung, Lastfunktion sowie hochpräzise Mess- und Analysemodule in einem kompakten Gerät. Dank modularer Bauweise lassen sich bis zu acht synchron steuerbare Kanäle kombinieren und bei Bedarf parallel im Master-Slave-Betrieb betreiben. Die bidirektionale Vier-Quadranten-Architektur ermöglicht nahtloses Umschalten zwischen Einspeisung und Lastbetrieb. Umfangreiche Analysefunktionen einschließlich Impedanzmessung, Pulsmodi und Datenlogging reduzieren Komplexität, steigern Flexibilität und senken Betriebskosten in anspruchsvollen Aerospace- und Elektroniktests nachhaltig und optimieren Laborabläufe.