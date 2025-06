JULABO eröffnet klimapositives DGNB-Werk in Lahr mit 30000 Quadratmetern

JULABO hat in Lahr ein neues, nach DGNB-Standards zertifiziertes und klimapositives Werk offiziell eröffnet. Auf einer Fläche von 30 000 m² verbindet die Anlage moderne Architektur, nachhaltig gewonnene Baustoffe und ein umfassendes Photovoltaiksystem. Die verkehrsgünstige Lage an der A5 nahe der französischen Grenze ermöglicht effiziente Logistikabläufe und flexible Erweiterungen. Betreiber Markus und Jennifer Juchheim betonen den Ausbau globaler Produktionskapazitäten sowie die Stärkung von Service-, Forschungs- und Produktentwicklungsressourcen am Hauptsitz Seelbach.



Im Mai wurde in Lahr das neue Produktionswerk von JULABO offiziell in Betrieb genommen. Das klimapositive Gebäude erfüllt DGNB-Kriterien und vereint moderne Architektur mit umweltfreundlicher Bauweise. Die Anlage nutzt nachhaltige Materialien, Ressourcenschonung und eine Photovoltaik-Dachanlage für energieautarke Versorgung. Bauherren Markus und Jennifer Juchheim sowie Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung würdigten das Projekt als bedeutenden Schritt für Innovationskraft, regionale Wertschöpfung und zukunftsorientierte Produktionskapazitäten am erweiterten Standort und neue Arbeitsplätze geschaffen.

Vertreter aus Politik und Wirtschaft, darunter Landrat Thorsten Erny, Oberbürgermeister Markus Ibert, Bundestagsabgeordneter Dr. Johannes Fechner sowie Dominik Fehringer von der Nectanet GmbH, gehörten zu den geladenen Ehrengästen. In ihren Beiträgen unterstrichen sie den bedeutenden Anstoß für den interkommunalen Zweckverband Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr. Dabei betonten sie insbesondere die langfristige Perspektive der Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze, die regionale Wertschöpfung steigern und Fachkräfte langfristig binden werden und das regionale Wachstum fördern.

Die neue Produktionsstätte in Lahr stellt laut Markus Juchheim sofort verfügbare Kapazitäten bereit und beschleunigt die internationale Expansionsstrategie von JULABO. Durch die Verlagerung von Fertigungsbereichen vom Hauptsitz Seelbach werden dort Flächen frei, die künftig für Serviceleistungen, Forschungsprojekte und die Entwicklung neuer Produkte genutzt werden. Dieser optimierte Ressourceneinsatz maximiert Effizienz und Flexibilität des Unternehmens, um Kundenanforderungen weltweit schneller zu bedienen und nachhaltiges Wachstum sicherzustellen. Parallel dazu verbessert sich die Produktionsauslastung deutlich.

Auf einem Areal von rund 30 000 Quadratmetern wurde ausreichend Raum für künftige Produktions- und Logistikflächen geschaffen. Aufgrund der direkten Anbindung an die Autobahn A5 lassen sich Warenströme effizient koordinieren und Transportzeiten minimieren. Die unmittelbare Nähe zur französischen Grenze eröffnet zusätzliche Absatz- und Beschaffungsmärkte, während die gute Erreichbarkeit mit regionalen Bus- und Bahnlinien Mitarbeitern flexible Mobilitätsoptionen bietet. In Kombination machen diese Aspekte den Standort zur idealen Basis für weitere geplante Niederlassungen.

Keienburg Architekten realisierten das Projekt mit einem starken Fokus auf Wirtschaftlichkeit, Funktionalität und Klimaschutz. Recycelte Hangar-Baustoffe und nachwachsende Rohstoffe kommen zur Anwendung, um den Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Eine Photovoltaikanlage sichert eine klimaneutrale Energieversorgung und minimiert CO2-Emissionen. Die flexible Gebäudestruktur ermöglicht künftige Umnutzungen, Erweiterungen sowie Anpassungen an wechselnde Anforderungen. Diese vorausschauende Planung fördert Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit und erfüllt höchste ökologische Standards im Betrieb und Bauprozess und überzeugt durch modulare Konzepte.

Markus Juchheim drückte abschließend seinen Dank gegenüber allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus. Er betonte die hohe Effizienz in der Planungsphase, die präzise Koordination während der Bauarbeiten sowie den störungsfreien Ablauf des Verlagerungsprozesses von den Produktionslinien am Standort Seelbach nach Lahr. Diese Erfolge seien ausschließlich durch das außergewöhnliche Engagement des gesamten Teams und eine sorgfältige Zeitplanung innerhalb des vorgegebenen Terminfensters realisierbar gewesen. Er würdigte weiterhin die Unterstützer Zusammenarbeit externer Partner.

