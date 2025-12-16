JUWI und Mirova vereinbaren Verkauf des 156-MW-Portfolios in Griechenland

JUWI, Tochter der MVV Energie AG, hat mit Mirova, einer nachhaltigen Investmentgesellschaft von Natixis Investment Managers, den Vertrag über den Verkauf eines 156-Megawatt-Clover-Photovoltaik-Portfolios in Nordwest-Griechenland geschlossen. Ab November 2025 übernimmt das Unternehmen als EPC- und O&M-Dienstleister die Planung, Beschaffung, Errichtung und Instandhaltung der vier Solarkraftwerke. Jährlich werden über 300 Millionen Kilowattstunden umweltschonender Solarstrom erzeugt, was der Versorgung von mehr als 75.000 Haushalten entspricht. Damit leistet JUWI bedeutenden Beitrag zur Energiewende.



JUWI Hellas verkauft 156-MW-Clover-Portfolio an Mirova und übernimmt EPC

Die Tochtergesellschaft JUWI Hellas, eine hundertprozentige Einheit der MVV Energie AG, hat einen M&A-Vertrag mit Mirova abgeschlossen, um das 156-Megawatt-Clover-Photovoltaik-Portfolio in Nordwest-Griechenland zu veräußern. Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt JUWI als EPC-Auftragnehmer sämtliche Aufgaben für Engineering, Beschaffung und Bau einschließlich Betrieb und Wartung der Solaranlagen. Der Baubeginn des Projekts ist für November 2025 vorgesehen und soll einen bedeutenden Beitrag zur erneuerbaren Stromerzeugung leisten. Die Inbetriebnahme wird überwacht und termingerecht erfolgen.

Clover-Portfolio verbindet vier Solarparks in Regionen Kozani und Grevena

Die vier im Nordwesten Griechenlands gelegenen Solarparks im Rahmen des Clover-PV-Portfolios erstrecken sich über die Regionen Kozani und Grevena und repräsentieren einen Entscheidenden Fortschritt in der Photovoltaikentwicklung der JUWI Hellas. Mit der erfolgreichen Projektentwicklung kombiniert das Unternehmen lokales Fachwissen, technologische Expertise und nachhaltige Planung, um eine signifikante Menge erneuerbarer Energie bereitzustellen. Dieser Fortschritt unterstreicht die strategische Ausrichtung auf saubere Stromproduktion und die kontinuierliche Förderung der Energiewende in Griechenland dauerhaft effizient.

500 bifaziale Solarmodule und 9.100 Tracker auf 257 Hektar

Bei der Errichtung des Solarportfolios werden insgesamt 243.500 bifaziale Solarmodule installiert, die über mehr als 480 String-Wechselrichter in ein intelligentes Netz integriert werden. Ergänzend kommen 9.100 einachsige Nachführsysteme zum Einsatz, um den solaren Einstrahlungswinkel kontinuierlich optimal auszurichten und so die Energieausbeute deutlich zu steigern. Die Solarparks erstrecken sich über eine Fläche von rund 257 Hektar, was umgerechnet mehr als 350 Fußballfeldern entspricht. Dank dieser Technik entsteht ein robustes, zuverlässiges Energiekonzept.

Jährliche Produktion von über 300 Millionen kWh erneuerbarer Energie

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird die Anlage jährlich mehr als 300 Millionen Kilowattstunden Solarstrom liefern. Diese Energiemenge deckt den Bedarf von über 75 000 Haushalten in Griechenland und reduziert CO?-Emissionen erheblich. Durch die Einspeisung erneuerbarer Energie leistet das Projekt einen bedeutenden Beitrag zur nationalen Energiewende, stabilisiert die Versorgung und zeigt die Leistungsfähigkeit großflächiger Photovoltaikanlagen. Gleichzeitig fördert es lokale Wertschöpfung, schafft Arbeitsplätze und stärkt die nachhaltige Transformation des Energiesektors.

JUWI verbindet externe Projekterwerbe mit eigener Entwicklung erfolgreich international

Der erfolgreiche Vertragsabschluss betont die breit angelegte Strategie der MVV-Tochter JUWI, bei der interne Projektentwicklungen mit dem gezielten Zukauf bereits genehmigter Anlagenrechte kombiniert werden. Neben eigenen Neuentwicklungen greift das Unternehmen auf etablierte Projektrechte zurück, um Planungsrisiken zu minimieren und Kapital effizient einzusetzen. Repräsentative Großvorhaben, darunter der 204-Megawatt-Solarpark in Kozani, das 267-Megawatt-Portfolio in Domokos und der 223-Megawatt-Park Pike in Colorado, demonstrieren die Tragfähigkeit dieses hybriden Ansatzes eindrucksvoll und unterstreichen die Nachhaltigkeitsziele.

JUWI Hellas schließt M&A-Deals über 500 Millionen Euro ab

JUWI Hellas hat in den vergangenen fünf Jahren M&A-Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 500 Millionen Euro erfolgreich durchgeführt. Durch diese strategischen Akquisitionen und Beteiligungen festigte das Unternehmen seine Spitzenposition im Bereich großmaßstäblicher Photovoltaik-Großkraftwerke sowie im Engineering, Procurement & Construction-Geschäft. Diese Transaktionen umfassten sowohl Projektkäufe als auch Joint Ventures in regionalen Märkten und unterstreichen die operative Exzellenz des Unternehmens. Laut Geschäftsführer Takis Sarris stellt der Verkauf des Clover-PV-Portfolios und die ergänzenden EPC- und O&M-Vereinbarungen einen bedeutenden Fortschritt in der firmeneigenen Wachstumsstrategie dar.

Mirova-Investment in Clover stärkt Südeuropa und beschleunigt Energiewende Griechenlands

Helene Dimitracopoulos unterstreicht, dass die Kapitalbindung in das Clover-Portfolio entscheidend zur Stärkung der Marktpräsenz in Südeuropa beiträgt und gleichzeitig die Dekarbonisierung des griechischen Energiesektors vorantreibt. Sie betont Mirovas Engagement, bei groß angelegten nachhaltigen Infrastrukturprojekten strenge ökologische Richtlinien sowie hohe technische Qualitätsanforderungen zu erfüllen und so langfristige Effizienz und Umweltverträglichkeit sicherzustellen. Ihr Fokus liege auf innovativen Lösungen, die CO2-Emissionen reduzieren sowie die Versorgungssicherheit erhöhen und gleichzeitig ökonomische Rentabilität gewährleisten.

JUWI Hellas beauftragt Karatzas & Partners für rechtliche Transaktionsbetreuung

JUWI Hellas beauftragte die Anwaltskanzlei Karatzas & Partners mit der rechtlichen Begleitung der Transaktionsabwicklung und profitierte von deren fundierter Expertise im Gesellschafts- und Vertragsrecht. Geschäftsführer Takis Sarris würdigte in diesem Zusammenhang ausdrücklich das hohe Engagement, die Arbeitsweise und die jederzeit spürbare Professionalität der Partner. Der unermüdliche Einsatz der Kanzlei unter Berücksichtigung aller rechtlichen Rahmenbedingungen trug maßgeblich dazu bei, den gesamten Prozess reibungslos und effizient zum rechtssicheren Abschluss zu führen.

156-MW-Clover-Portfolio liefert saubere Energie für 75.000 Haushalte, sichert Zuverlässigkeit

Die Transaktion demonstriert JUWIs herausragende technische und operative Leistungsfähigkeit. Das 156-MW-Clover-Portfolio liefert jährlich ausreichend Solarstrom für die Versorgung von 75 000 Haushalten. Gleichzeitig garantieren umfassende EPC-Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Beschaffung und Bau sowie O&M-Services nachhaltige Betriebszuverlässigkeit. Durch diese Kombination stärkt MVV/JUWI ihre globale Wettbewerbsposition. Darüber hinaus unterstützt das Projekt aktiv die beschleunigte Umsetzung der Energiewende in Griechenland und Südeuropa mithilfe erneuerbarer Energiequellen und fördert regionale Wertschöpfung sowie Schaffung von Arbeitsplätzen.