Aircenter-Kompaktanlagen liefern bis zu 2,7 m³/min Druckluft auf kleinstem Raum

Mit weniger als einem Quadratmeter Stellfläche erzeugen die Kaeser Aircenter-Kompaktanlagen Volumenströme von 0,26 bis 2,7 m³/min aufbereiteter Druckluft. Optimierte Schraubenkompressoren der SK-Baureihe in Kombination mit Premium-Efficiency-Motoren IE3 reduzieren den Energiebedarf um bis zu fünf Prozent und ermöglichen einen besonders leisen Betrieb. Über Sigma Control erfolgt die bedarfsgerechte Steuerung, während Schnittstellen zu Sigma Air Manager 4.0 und RFID-Lesegerät Industrie 4.0-Konformität gewährleisten. Anpassbare Filter, integrierter Kältetrockner und untergebaute 350-l-Behälter komplettieren das Plug-&-Work-System.



Aircenter-Kompaktanlagen liefern dezentrale Druckluft auf nur einem Quadratmeter Stellfläche

Die kompakten Aircenter-Anlagen sind speziell für die dezentrale Drucklufterzeugung auf minimaler Stellfläche konzipiert. Auf rund einem Quadratmeter Grundfläche liefern sie bedarfsgerecht aufbereitete Druckluft von 0,26 bis 2,7 Kubikmetern pro Minute. Ein integrierter Druckluftbehälter speichert das Medium zuverlässig. Dank niedrigem Geräuschpegel und reduziertem Energieverbrauch eignen sich diese Systeme sowohl für kleine Handwerksbetriebe als auch für größere industrielle Fertigungsbereiche mit Anspruch an platzsparende Effizienz. Modulares Design gestattet individuelle Konfiguration und schnelle Wartung.

Optimierte SK-Kompressoren steigern Volumenstrom um bis zu 14 Prozent

Die Aircenter 22 und 25 sind mit optimierten Schraubenkompressoren der SK-Baureihe ausgestattet, die einen Volumenstrom von bis zu 2,7 m³/min erzeugen. Gegenüber Vorgängermodellen steigt der Förderstrom um 11 bis 14 Prozent. Dank reduzierter interner Druckverluste sinkt der spezifische Leistungsbedarf um bis zu fünf Prozent. Ergänzt werden die Aggregate durch hocheffiziente Premium-Efficiency-Elektromotoren der Effizienzklasse IE3, die zusätzlichen Energieeinsparungen ermöglichen. Zudem gewährleistet das kompakte Design flexiblen Einsatz in Anwendungen.

Sigma Control steuert Bedarf präzise und überwacht Druckluftsysteme zuverlässig

Die serienmäßige Steuerung Sigma Control gewährleistet eine präzise Anpassung der Drucklufterzeugung an den aktuellen Bedarf und ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung aller Betriebsparameter. Über flexible Schnittstellen lässt sich das System nahtlos in das Sigma Air Manager 4.0 integrieren, wodurch ein effizienter, maschinenübergreifender Druckluftverbund entsteht. Mit dem integrierten RFID-Lesegerät werden Serviceabläufe standardisiert, Dokumentationen automatisiert und Wartungsintervalle optimiert, was langfristig die Betriebssicherheit erhöht. Zudem erlaubt Sigma Control vorausschauende Wartungsplanung, verbesserte Diagnosefunktionen und Energieoptimierung.

Das Gehäuse der Anlage wurde so konzipiert, dass sämtliche Wartungspunkte problemlos erreichbar sind. Eine abnehmbare Seitenhaube ermöglicht schnellen Zugriff auf Filter, elektrische Komponenten, ohne die gesamte Einheit demontieren zu müssen. Ergänzend sorgt das patentierte zweiflutige Kühlsystem für getrennte Luftströme von Kompressor und Motor. Das reduziert Geräuschentwicklung und minimiert interne Wärmebelastung. So bleibt die Maschine länger effizient, arbeitet leiser im Produktionsumfeld, benötigt weniger Kühlzyklen und vereinfacht regelmäßige Inspektionen.

Die abnehmbare linke Gehäusehaube ermöglicht raschen Zugriff auf alle relevanten Wartungspunkte und vereinfacht Inspektionsarbeiten deutlich. Im laufenden Betrieb reduziert eine wirkungsvolle Schallisolierung im Inneren störende Geräuschpegel und gewährleistet angenehme Umgebungslautstärke. Vier separate Ansaugöffnungen führen Kühlluft jeweils gezielt zum Kühlsystem, Elektromotor, Schaltschrank und zur Ansaugseite. Ein innovativer, patentierter Zweiflut-Lüfter erzeugt zwei unabhängige Ströme für Motor und Kompressor, optimiert die Wärmeabfuhr und minimiert Austrittstemperaturen nachhaltig unter verschiedenen Lastbedingungen zuverlässig bei jedem Einsatz.

Thermischer Kältetrockner liefert stets trockene Druckluft mit hoher Effizienz

Ein thermisch abgeschirmter Kältetrockner garantiert konstant trockene Druckluft und minimiert Feuchtigkeitseintrag in das Druckluftnetz. Ergänzend stehen verschiedene Filteroptionen zur Verfügung, um Partikel, Ölnebel und Kondensat nach spezifischen Anforderungen zu separieren. Der integrierte 350-Liter-Druckluftbehälter fungiert als leistungsfähiger Puffer, der Druckschwankungen ausgleicht. Optional erhältliche Frequenzumrichtermodelle ermöglichen eine stufenlose Drehzahlregelung des Kompressors, wodurch sich der Energiebedarf je nach Last präzise anpasst und zusätzliche Einsparpotenziale erschlossen werden. Dieser Systemaufbau steigert Effizienz und Prozesssicherheit nachhaltig.

Kompakte SX- und SM-Kompressoren für 0,34 bis 1,5 m³/min

Die kompakten Ausführungen nutzen moderne Schraubenverdichter der Baureihen SX oder SM und gewährleisten bei acht bar Betriebsdruck ein variables Fördervolumen zwischen 0,34 und 1,5 Kubikmetern pro Minute. Integrierte Druckluftbehälter mit 200 oder 270 Litern Pufferkapazität sichern einen gleichmäßigen Luftstrom. Ihre ausgefeilte Konstruktion minimiert Energieverbrauch und Schallpegel. Optional sorgen Frequenzumrichter für stufenlose Drehzahlregelung und weitere Effizienzsteigerungen unter wechselnden Lastbedingungen. Das kompakte Design erleichtert die Installation in beengten Produktionsumgebungen und spart Platz.

Aircenter-Kompaktanlagen bieten platzsparende, effiziente modulare Plug-&-Work-Lösungen für jeden Bedarf

Die Aircenter-Kompaktanlagen kombinieren auf minimaler Fläche ein modulares System zur anwendungsgerechten Drucklufterzeugung und -aufbereitung von 0,26 bis 2,7 m³/min. Optimierte SK-Schraubenkompressoren liefern bis zu 14 Prozent mehr Volumenstrom, während Premium-Efficiency-Motoren IE3 und intelligente Steuerung bis zu fünf Prozent Energie sparen. Dank Plug-&-Work-Konzept, integriertem Kältetrockner, variablen Filteroptionen und RFID-Service, sowie Industrie 4.0-fähigem Sigma Air Manager 4.0 bieten sie höchste Effizienz, Prozesssicherheit und einfache Wartung für Betriebe jeder Größe und optimale Betriebsüberwachung.